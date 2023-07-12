ما المقصود بالعدادات الذكية؟

على الرغم من المزايا العديدة للعدادات الذكية، توجد عدة تحديات يجب معالجتها لضمان نجاح التنفيذ والتبني.

مخاوف الخصوصية: تتمثل إحدى المخاوف الرئيسية المتعلقة بالعدادات الذكية في احتمالية حدوث انتهاكات للخصوصية. نظرًا إلى أن هذه الأجهزة تجمع وتنقل بيانات استهلاك الطاقة التفصيلية، فقد تكون عرضة للوصول غير المصرح به، ما يكشف عن معلومات حساسة حول عادات وأنماط حياة المستهلكين. ولتقليل هذا الخطر، يمكن لشركات مرافق الخدمات اتخاذ تدابير حماية البيانات (مثل التشفير وتخزين البيانات الآمن) لضمان بقاء معلومات المستهلكين خاصة وآمنة.

رفض العملاء: قد يتردد بعض المستهلكين في تركيب العدادات الذكية بسبب مخاوف الخصوصية أو الأمن الإلكتروني أو المخاوف المتعلقة بالسلامة تجاه تقنيات الاتصالات اللاسلكية. على سبيل المثال، أعرب المستهلكون عن قلقهم بشأن موجات الراديو المرتبطة بتركيب العدادات الذكية (لكن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وضعت حدودًا صارمة للتعرض لموجات الراديو). ولتطوير بنية القياس الذكي في مواجهة هذه المخاوف، يمكن لشركات مرافق الخدمات الاستثمار في نشر الوعي العام والرسائل حول سلامة تقنية العدادات الذكية.

تهديدات الأمن الإلكتروني: نظرًا إلى أن العدادات الذكية متصلة بالإنترنت وغالبًا ما تكون متصلة عبر شبكة wifi، فهي عرضة لتهديدات الأمن الإلكتروني، مثل حوادث الاختراق أو هجمات حجب الخدمة. قد تعرض هذه التهديدات سلامة شبكة الطاقة للخطر، ما يؤدي إلى انقطاع في الخدمات أو إصدار فواتير احتيالية. ولمواجهة هذه المخاطر، يجب على شركات مرافق الخدمات الاستثمار في تدابير متقدمة للأمن الإلكتروني من أجل حماية بنية عداداتها الذكية.

زيادة التكاليف التي تُدفع مقدمًا: قد تكون التكلفة الأولية لتركيب العدادات الذكية هائلة، لأنها تتضمن استبدال العدادات التناظرية الحالية وتحديث بنية الاتصالات في شبكة الطاقة. وعلى الرغم من أن الاستثمار قد يكون عائقًا أمام بعض شركات مرافق الخدمات، فإن المزايا طويلة الأمد للعدادات الذكية (أي تقليل تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة) تفوق على الأغلب التكاليف التي تُدفع مقدمًا.

إمكانية التشغيل البيني والتوحيد القياسي: مع تزايد انتشار العدادات الذكية، تحتاج شركات مرافق الخدمات إلى توسيع إمكانات التشغيل البيني والتوحيد القياسي لضمان إمكانية تواصل جميع الأجهزة والأنظمة بفعالية. تولد هذه الأجهزة كميات هائلة من البيانات، لذا قد يكون من الصعب دمج البيانات مع الأنظمة الحالية (مثل أنظمة إدارة الأصول المؤسسية ومراقبة أداء الأصول (APM)). يسهل التوحيد القياسي التكامل السلس للعدادات الذكية مع أنظمة إدارة الأصول وعناصر الشبكة الذكية الأخرى، مثل أنظمة إدارة الطاقة وموارد الطاقة الموزعة.