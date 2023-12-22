ما المقصود بالمسؤولية الاجتماعية للشركات؟

يحرص المزيد من الشركات على تقييم الأثر البيئي بشكل شامل والمشاركة في جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتقليل أي مساهمة في تغيُّر المناخ. تشجع المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستدامة في الأعمال من خلال ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام الموارد المتجددة، وتقليل النفايات.

تعتمد المسؤولية البيئية على القضاء على الآثار السلبية لعمليات الأعمال (خاصةً من خلال الحد من الأنشطة المسببة للتلوث) وتعويضها عبر إجراءات مثل زراعة الأشجار والمشاركة في برامج تدعم التنوع البيولوجي.