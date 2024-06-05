ما المقصود بشريحة الذكاء الاصطناعي؟

يشير مصطلح شريحة الذكاء الاصطناعي إلى وحدة دائرة متكاملة مبنية من أشباه الموصلات (عادةً ما تكون من السيليكون) والترانزستورات.الترانزستورات هي مواد شبه موصلة متصلة بدائرة إلكترونية. عند إرسال تيار كهربائي عبر الدائرة وتشغيلها وإيقاف تشغيلها، فإنها تصدر إشارة يمكن قراءتها من خلال جهاز رقمي على أنها واحد أو صفر.

في الأجهزة الحديثة، مثل شرائح الذكاء الاصطناعي، تتبدل الإشارات بين التشغيل والإيقاف بمعدل مليارات المرات في الثانية، ما يمكّن الدوائر من حل العمليات الحسابية المعقدة باستخدام شيفرة ثنائية لتمثيل أنواع مختلفة من المعلومات والبيانات.

يمكن أن تكون للشرائح وظائف مختلفة؛ على سبيل المثال عادةً ما تخزن شرائح الذاكرة البيانات وتسترجعها بينما تنفذ الشرائح المنطقية عمليات معقدة تمكّن من معالجة البيانات. شرائح الذكاء الاصطناعي هي شرائح منطقية تعالج كميات هائلة من البيانات اللازمة لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.

وعادةً ما تكون الترانزستورات الخاصة بها أصغر حجمًا وأكثر كفاءة من تلك الموجودة في الشرائح القياسية، ما يمنحها قدرات معالجة أسرع وبصمات طاقة أصغر.

المعالجة المتوازية

ربما لا توجد ميزة أخرى من ميزات شرائح الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي من ميزة المعالجة المتوازية التي تسرع حل خوارزميات التعلم المعقدة. على عكس الشرائح ذات الأغراض العامة التي لا تتسم بقدرات معالجة متوازية، يمكن لشرائح الذكاء الاصطناعي إجراء العديد من العمليات الحسابية في آن واحد، ما يمكّنها من إنجاز المهام في بضع دقائق أو ثوانٍ التي قد تستغرق الشرائح القياسية في إنجازها وقتًا أطول بكثير.

بسبب عدد العمليات الحسابية التي ينطوي عليها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتعقيدها، تُعد قدرات المعالجة المتوازية لشرائح الذكاء الاصطناعي مهمة للغاية بالنسبة إلى فعالية التقنية وقابليتها للتوسع.