يعمل المصنِّعون على دمج تقنيات جديدة، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والحوسبة السحابية والتحليلات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، في منشآتهم الإنتاجية وفي مختلَف عملياتهم التشغيلية.

يتم تزويد المصانع الذكية بأجهزة استشعار متقدمة، وبرمجيات مدمجة، وروبوتات تعمل على جمع البيانات وتحليلها، ما يُتيح اتخاذ قرارات أفضل.يتم تحقيق قيمة أعلى عندما يتم دمج بيانات عمليات الإنتاج مع البيانات التشغيلية من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وسلسلة التوريد، وخدمة العملاء، وغيرها من الأنظمة المؤسسية، ما يوفر مستويات جديدة كليًا من الرؤية والوضوح انطلاقًا من معلومات كانت معزولة سابقًا.

تؤدي هذه التقنيات الرقمية إلى زيادة الأتمتة، والصيانة التنبؤية، والتحسين الذاتي للعمليات، وقبل كل شيء، إلى مستوى جديد من الكفاءة وسرعة الاستجابة للعملاء لم يكن ممكنًا من قبل.

كشفت دراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Values أن التصنيع الذكي يمكن أن يُسهم في تحسين اكتشاف عيوب الإنتاج بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة العائدات بنسبة 20%.

يُتيح تطوير المصانع الذكية فرصة هائلة أمام قطاع التصنيع لدخول الثورة الصناعية الرابعة. يُسهم تحليل الكميات الهائلة من البيانات الكبيرة التي تم جمعها من أجهزة الاستشعار في أرضية المصنع في توفير رؤية فورية لأصول التصنيع، كما يقدِّم أدوات للصيانة التنبؤية بهدف تقليل فترات تعطُّل المعدات.

يؤدي استخدام أجهزة إنترنت الأشياء عالية التقنية في المصانع الذكية إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة. ويؤدي استبدال نماذج الفحص اليدوي برؤى بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تقليل أخطاء التصنيع وتوفير المال والوقت. بأقل قدر من الاستثمار، يمكن لموظفي مراقبة الجودة إعداد هاتف ذكي متصل بالسحابة لمتابعة عمليات التصنيع من أي مكان. ومن خلال تطبيق خوارزميات التعلم الآلي، يمكن للمصنِّعين اكتشاف الأخطاء على الفور، بدلًا من اكتشافها في مراحل لاحقة عندما تكون تكلفة الإصلاح أعلى.

يمكن تطبيق مفاهيم وتقنيات Industry 4.0 في جميع أنواع الشركات الصناعية، بما في ذلك التصنيع المنفصل والتصنيع المستمر، بالإضافة إلى قطاعات النفط والغاز، والتعدين، وغيرها من المجالات الصناعية.

