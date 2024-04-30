ما المقصود بالطاقة الشمسية؟

يعود تاريخ الطاقة الشمسية إلى بعض أقدم الحضارات، التي استخدمت العدسات المكبرة لتركيز أشعة الشمس لإشعال الحرائق. ومع ذلك، فإن الطاقة الشمسية في سياق اليوم غالبًا ما يتم إرجاعها إلى اكتشاف التأثير الكهروضوئي، الذي رصده الفيزيائي الفرنسي Alexandre-Edmond Becquerel لأول مرة في عام 1839.

اكتشف Becquerel أنه عندما تتعرض مادة أشباه الموصلات مثل البلاتين أو الفضة للإشعاع الشمسي، يتشكل تيار كهربائي. في ثمانينيات القرن التاسع عشر، توسع Charles Fritts في عمل Becquerel من خلال ابتكار أول خلية شمسية. وقد دافع العديد من العلماء عن العمل في مجال الطاقة الشمسية حتى تحقيق إنجاز كبير في عام 1954، عندما طورت مختبرات Bell أول خلية ضوئية من السيليكون. اليوم، أصبحت الطاقة الكهروضوئية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتسخير الطاقة الشمسية.