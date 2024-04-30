يعود تاريخ أحد أشهر الاختراعات المصممة لتخزين الكهرباء، وهو البطارية، إلى عام 1800. استخدم العالم الفيزيائي الإيطالي Andrew Volta كومة من أقراص النيكل وأقراص الزنك والوسادات المبللة بالماء المالح لتوصيل التيار الكهربائي. بعد حوالي 60 عامًا، اخترع الفيزيائي الفرنسي Gaston Planté بطارية قابلة لإعادة الشحن باستخدام الرصاص وحمض الكبريتيك—والمعروفة باسم بطارية الرصاص الحمضية.

ثم، في أوائل القرن التاسع عشر، ابتكر المخترع الأمريكي Thomas Edison نوعًا مختلفًا من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، والذي استخدم النيكل والحديد. وطور المهندس الكيميائي الكندي Lewis Urry لاحقا النموذج الأولي للبطارية القلوية الحديثة في عام 1957، بعد البحث في استخدام Edison للزنك.

هناك شكلان آخران مستخدمان منذ فترة طويلة لتخزين الطاقة وهما التخزين المائي بالمضخة وتخزين الطاقة الحرارية. تم استخدام التخزين المائي بالمضخة، وهو نوع من أنواع تخزين الطاقة الكهرومائية، في وقت مبكر من عام 1890 في إيطاليا وسويسرا قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم.

تم استخدام تخزين الطاقة الحرارية، أو TES، في صناديق الثلج المصممة لحفظ الطعام في أوائل القرن التاسع عشر. ساعدت أنظمة TES الحديثة في تدفئة المباني وتبريدها منذ أوائل القرن العشرين.