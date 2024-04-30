تاريخ النشر: 6 مايو 2024
المساهمون: Alice Gomstyn، وAlexandra Jonker
تخزين الطاقة هو عملية التقاط الطاقة وحفظها احتياطيًا للاستخدام المستقبلي. تتضمن حلول تخزين الطاقة لتوليد الكهرباء، التخزين الهيدروليكي المضخي والبطاريات والحَذّافَات وتخزين الطاقة بالهواء المضغوط وتخزين الهيدروجين وعناصر تخزين الطاقة الحرارية.
يمكن أن تقلل القدرة على تخزين الطاقة من الآثار البيئية لإنتاج الطاقة واستهلاكها (مثل إطلاق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) وتسهيل التوسع في الطاقة المتجددة والنظيفة.
على سبيل المثال، يعد تخزين الكهرباء أمرًا بالغ الأهمية لتشغيل السيارات الكهربائية، في حين أن تخزين الطاقة الحرارية يمكن أن يساعد المؤسسات على تقليل آثار الكربون. كما تساعد أنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع المرافق على تلبية الطلب على الكهرباء خلال الفترات التي لا تنتج فيها موارد الطاقة المتجددة الطاقة.
يعود تاريخ أحد أشهر الاختراعات المصممة لتخزين الكهرباء، وهو البطارية، إلى عام 1800. استخدم العالم الفيزيائي الإيطالي Andrew Volta كومة من أقراص النيكل وأقراص الزنك والوسادات المبللة بالماء المالح لتوصيل التيار الكهربائي. بعد حوالي 60 عامًا، اخترع الفيزيائي الفرنسي Gaston Planté بطارية قابلة لإعادة الشحن باستخدام الرصاص وحمض الكبريتيك—والمعروفة باسم بطارية الرصاص الحمضية.
ثم، في أوائل القرن التاسع عشر، ابتكر المخترع الأمريكي Thomas Edison نوعًا مختلفًا من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، والذي استخدم النيكل والحديد. وطور المهندس الكيميائي الكندي Lewis Urry لاحقا النموذج الأولي للبطارية القلوية الحديثة في عام 1957، بعد البحث في استخدام Edison للزنك.
هناك شكلان آخران مستخدمان منذ فترة طويلة لتخزين الطاقة وهما التخزين المائي بالمضخة وتخزين الطاقة الحرارية. تم استخدام التخزين المائي بالمضخة، وهو نوع من أنواع تخزين الطاقة الكهرومائية، في وقت مبكر من عام 1890 في إيطاليا وسويسرا قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم.
تم استخدام تخزين الطاقة الحرارية، أو TES، في صناديق الثلج المصممة لحفظ الطعام في أوائل القرن التاسع عشر. ساعدت أنظمة TES الحديثة في تدفئة المباني وتبريدها منذ أوائل القرن العشرين.
يمكن قياس قدرة توليد الكهرباء في أنظمة تخزين الطاقة بطريقتين. تُقاس سعة القدرة، أو الكمية القصوى من الكهرباء المولدة باستمرار، بالكيلوواط، مثل الكيلوواط (kW) والميجاواط (MW) والجيجاواط (GW). تُقاس سعة الطاقة، أو إجمالي كمية الطاقة المخزنة، بالكيلوواط/ساعة (kWh) والميغاواط/ساعة (MWh) والجيغاواط/ساعة (GWh).
عادةً ما تدعم أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية (EES) الشبكات الكهربائية. تشمل أنظمة تخزين الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية:
يمكن مقارنة التخزين المائي بالمضخة، والمعروف أيضًا باسم الطاقة الكهرومائية للتخزين بالضخ، ببطارية عملاقة تتكون من خزانين للمياه بارتفاعات مختلفة. يتم ”شحن“ ما يسمى بالبطارية عندما يتم استخدام الطاقة لضخ المياه من خزان سفلي إلى خزان أعلى.
يقوم نظام تخزين الطاقة ”بتفريغ“ الطاقة عندما يتم إطلاق المياه التي تسحبها الجاذبية إلى الخزان المنخفض الارتفاع وتمر عبر توربين على طول الطريق. تولد حركة المياه عبر التوربينات الطاقة التي يتم تغذيتها في أنظمة الشبكة الكهربائية.
يعد التخزين المائي بالمضخة هو أكثر تقنيات تخزين الطاقة انتشارًا حول العالم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، حيث يمثل 90% من تخزين الطاقة العالمي في عام 2020. 1واعتبارًا من مايو 2023، تتصدر الصين دول العالم من حيث القدرة التشغيلية لتخزين الطاقة عن طريق الضخ بقدرة 50 جيجاوات، وهو ما يمثل 30% من القدرة العالمية.2
في حين أن المستهلكين غالبًا ما يفكرون في البطاريات على أنها أسطوانات صغيرة لتشغيل أجهزتهم، فإن منشآت تخزين البطاريات واسعة النطاق المعروفة باسم أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) يمكن أن تنافس بعض مرافق التخزين المائي بالمضخة في الطاقة. تتنوع أنظمة التخزين الكهروكيميائية هذه من حيث التركيب ويمكن أن تشمل بطاريات الرصاص الحمضية وبطاريات الأكسدة والاختزال والملح المنصهر وبطاريات الليثيوم أيون.
تهيمن بطاريات الليثيوم أيون حاليًا على سوق تخزين البطاريات على نطاق المرافق. اعتبارًا من عام 2023، كانت أكبر منشأة لتخزين بطاريات الليثيوم أيون في العالم في مقاطعة مونتيري بكاليفورنيا، بسعة 550 ميغاواط.3 تُستخدم بطاريات الليثيوم أيون أيضًا في السيارات الكهربائية.
الحَذّافَات هي عجلة دوارة تخزن الطاقة الحركية. تُستخدم الكهرباء ”لشحن“ العجلة من خلال جعلها تدور بسرعات عالية، بينما يخزن دوران العجلة بسرعة ثابتة تلك الطاقة.
تُعتبر أنظمة تخزين الطاقة في الحَذّافات (FESS) تقنية فعالة لتخزين الطاقة ولكن يمكنها تفريغ الكهرباء لفترات زمنية أقصر من طرق التخزين الأخرى. في حين أن أمريكا الشمالية تهيمن حاليًا على سوق الحَذّافَات العالمية—يمكن العثور على أنظمة تخزين الطاقة ذات الحَذّافَات الكبيرة في نيويورك وبنسلفانيا وأونتاريو—فإن الطلب يتزايد في أوروبا.4
تعمل تقنية الطاقة هذه باستخدام الكهرباء لضغط الهواء وتخزينه تحت الأرض، غالبًا في الكهوف. لتوليد الكهرباء، يتم إطلاق الهواء وتمريره عبر توربين مرتبط بمولد كهربائي. هناك عدد قليل من محطات تخزين الطاقة من الهواء المضغوط (CAES) التي تعمل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وكندا وألمانيا والولايات المتحدة.
يمكن العثور على تخزين الطاقة الحرارية (TES) في محطات الطاقة الكهربائية الشمسية الحرارية التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية المركزة (CSP). تستخدم هذه الأنظمة ضوء الشمس المركز لتسخين السوائل، مثل الماء أو الملح المنصهر. يمكن استخدام البخار المنبعث من السائل لتوليد الكهرباء على الفور، كما يمكن تخزين السائل في خزانات للاستخدام في وقت لاحق.
يمكن تحويل الكهرباء إلى هيدروجين لتخزينها من خلال التحليل الكهربائي للماء—باستخدام الكهرباء لتقسيم جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين. يتم إطلاق الطاقة عند استخدام الهيدروجين كوقود لتوليد الكهرباء، وكذلك للنقل.
المكثفات الفائقة هي أجهزة كهروكيميائية تخزن الطاقة عن طريق جمع الشحنات الكهربائية على الأقطاب الكهربائية (الموصلات الكهربائية) المملوءة بمحلول إلكتروليت. يمكنهم تفريغ الكهرباء بسرعة ولها دورات حياة طويلة.
وترى وزارة الطاقة الأمريكية أن المكثفات الفائقة غير مستغلة بشكل كافٍ في نظام الطاقة بسبب انخفاض كثافة الطاقة فيها وارتفاع تكاليفها وقلة الوعي بفوائدها.5 يمكن للابتكار المستمر في تكنولوجيا المكثفات الفائقة أن يقلل من بعض عيوبها ويزيد من اعتمادها.
تُعرف طريقة تخزين الطاقة الحرارية المستخدمة في محطات الطاقة الكهربائية الشمسية الحرارية باسم التخزين الحراري الحسي، حيث يتم تخزين الحرارة في مواد سائلة أو صلبة. وهناك نوعان آخران من TES هما تخزين الحرارة الكامنة والتخزين الكيميائي الحراري. ينطوي تخزين الحرارة الكامنة على انتقال الحرارة أثناء تغير طور المادة، مثل الانتقال من مادة صلبة إلى سائلة. ويتضمن التخزين الحراري الكيميائي استخدام العمليات الكيميائية لامتصاص الحرارة وإطلاقها لاحقًا.
وبالإضافة إلى استخدامه في محطات الطاقة الشمسية، يشيع استخدام تخزين الطاقة الحرارية في تدفئة وتبريد المباني والمياه الساخنة. يمكن أن يساعد استخدام تخزين الطاقة الحرارية لتشغيل أنظمة التدفئة وتكييف الهواء بدلاً من الغاز الطبيعي والكهرباء المستمدة من الوقود الأحفوري في المباني في إزالة الكربون بالإضافة إلى توفير تكاليف الطاقة.
تشمل فوائد أنظمة تخزين الطاقة للشبكات الكهربائية القدرة على تعويض إمدادات الطاقة المتقلبة: يمكن لأنظمة الطاقة الكهروضوئية الاحتفاظ بالكهرباء الزائدة عند توفرها ثم المساهمة في إمدادات الكهرباء في الأوقات التي لا تساهم فيها مصادر الطاقة الأولية بما يكفي، خاصة خلال فترات ذروة الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة الطاقة الكهروضوئية المملوكة لعملاء الشبكة توفير طاقة احتياطية في حالات الطوارئ أثناء انقطاع الشبكة ودمجها في الشبكات الصغيرة. ويعتبر الدعم الذي يوفره تخزين الطاقة للشبكات الكهربائية أمرًا أساسيًا في مساعدة العالم على التحول إلى الطاقة الخضراء وتحقيق مستقبل الصافي الصفري.
يمكن لمشاريع تخزين الطاقة أن تساعد في استقرار تدفق الطاقة من خلال توفير الطاقة في الأوقات التي لا تقوم فيها مصادر الطاقة المتجددة بتوليد الكهرباء—في الليل، على سبيل المثال، بالنسبة لمنشآت الطاقة الشمسية ذات الخلايا الكهروضوئية، أو خلال الأيام الهادئة التي لا تدور فيها توربينات الرياح.
يختلف طول الفترة الزمنية التي يمكن أن تزود فيها الطاقة الكهروضوئية بالكهرباء حسب مشروع تخزين الطاقة ونوعه. تزود أنظمة تخزين الطاقة ذات الفترات القصيرة بالطاقة لبضع دقائق فقط، بينما يوفر تخزين الطاقة النهاري الطاقة لساعات. توفر أنظمة الضخ المائي والهواء المضغوط وبعض أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات تخزينًا نهاريًا، بينما تدعم أنظمة البطاريات الأخرى والحَذّافَات التخزين لمدة قصيرة.
يعمل الباحثون على تحسين تقنيات الطاقة للسماح لأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية بتزويد الطاقة لمدة 10 ساعات أو أكثر، مما قد يزيد من استقرار إمدادات الطاقة مع زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
يحظى تطوير مثل هذا التخزين طويل الأجل للطاقة (LDES) أيضًا بدعم صانعي السياسات، حيث تقوم دول مثل إسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتطوير خطط لتشجيع مشاريع LDES.
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الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من المصادر الطبيعية التي تتجدد بشكل أسرع من استخدامها.
الشبكات الصغيرة هي شبكات طاقة صغيرة الحجم تعمل بصورة مستقلة لتوليد الكهرباء لمنطقة محلية، مثل الحرم الجامعي أو مجمع المستشفيات أو القاعدة العسكرية أو منطقة جغرافية.
تَعِد تكنولوجيا الشبكة الذكية بتحديث النظام الكهربائي التقليدي.
الطاقة الحرارية هي الطاقة الموجودة داخل نظام ما، والتي تنشأ عن الحركة العشوائية للجزيئات والذرات.
ازدادت القدرة العالمية على توليد الطاقة المتجددة بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الثلاثين عامًا الماضية.
يساعد فهم مزايا الطاقة المتجددة وعيوبها المؤسسات على التخطيط بشكل أفضل لعمليات النشر الخاصة بها.
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