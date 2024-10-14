ما هي موارد الطاقة الموزعة (DER)؟

تشمل موارد الطاقة الموزعة (DER) كل من تقنيات توليد الطاقة وأنظمة تخزينها. وعندما يتم توليد الطاقة من خلال موارد الطاقة الموزعة، يُشار إلى ذلك باسم التوليد الموزع.

في حين تستخدم أنظمة موارد الطاقة الموزعة (DER) مجموعة متنوعة من موارد الطاقة، فإنها غالبًا ما ترتبط بتقنيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية على الأسطح وتوربينات الرياح الصغيرة.

هناك العديد من الميزات لاستخدام موارد الطاقة الموزعة (DER). غالبًا لا تنتج موارد الطاقة الموزعة التي تولد الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة أي انبعاثات، في حين أن موارد الطاقة الموزعة (DER) التي تعمل بالغاز الطبيعي تنتج انبعاثات أقل من الأنظمة الأخرى التي تعمل بالوقود الأحفوري. ويتيح هذا إمكانية إزالة الكربون.

تعزز موارد الطاقة الموزعة (DER) أيضًا مرونة نظام الطاقة: يمكن أن تساعد موارد الطاقة الموزعة (DER) في دعم محطات الطاقة المركزية في أوقات ارتفاع الطلب على الكهرباء وتعمل كمصدر للطاقة الاحتياطية عندما تلحق الظواهر الجوية القاسية الضرر بالبنية التحتية لمرافق الخدمات.