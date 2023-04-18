تم تصميم تقنيات IBM لمساعدة الشركات المصنعة على تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاقه. يمتد نهجنا في نسيج البيانات ليشمل الحافة الصناعية، وتتيح لك التقنية التي نتبعها الاستفادة من البيانات غير المستغلة من خلال عدد من الحلول الرائدة.

تشمل هذه الحلول منصة IBM watsonx، التي تنشر الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء معارف تنبؤية؛ ونهجنا القائم على الثقة الصفرية الذي يضمن أعمالاً آمنة ومدركة للمخاطر ومرنة؛ وبنية السحابة الهجينة من IBM التي تتيح المرونة باستخدام بنية أساسية سريعة الاستجابة وسهلة التداول.