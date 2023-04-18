الصفحة الرئيسية الصناعات التصنيع الحلول التقنية التحويلية في مجال التصنيع 
تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة الشركات المصنعة على تحقيق مستويات جديدة من مرونة الأعمال
تعرّف على بيانات الحافة
رجل بيده جهاز لوحي قرب ماكينة على أرضية في ورشة مصنع
البيانات هي المادة الخام الجديدة، ومع ذلك فإن قيمتها ليست مستغلة في الغالب

تم تصميم تقنيات IBM لمساعدة الشركات المصنعة على تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاقه. يمتد نهجنا في نسيج البيانات ليشمل الحافة الصناعية، وتتيح لك التقنية التي نتبعها الاستفادة من البيانات غير المستغلة من خلال عدد من الحلول الرائدة.

تشمل هذه الحلول منصة IBM watsonx، التي تنشر الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء معارف تنبؤية؛ ونهجنا القائم على الثقة الصفرية الذي يضمن أعمالاً آمنة ومدركة للمخاطر ومرنة؛ وبنية السحابة الهجينة من IBM التي تتيح المرونة باستخدام بنية أساسية سريعة الاستجابة وسهلة التداول.
Siemens وIBM تتعاونان في مجال تطوير المنتجات المستدامة وخدمتها

انظر كيف توفر الشراكة خيطًا رقميًا للرؤية عبر هندسة الأنظمة ودورة حياة الخدمات وإدارة الأصول.

الحلول

نسج البيانات من أي مكان معًا — بما في ذلك المنتجات المتصلة وأنظمة المصانع وإنترنت الأشياء (IOT)
IBM Cloud Pak for Business Automation

اجعل أدوار العمال أكثر إنتاجية من خلال سير العمل الذكي الذي يمكّن أعضاء الفريق من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وبشكل أسرع

 IBM Maximo

استخدام عمليات الفحص المؤتمتة الذكية لتحسين جودة المنتجات والحفاظ على الوفورات في التكاليف مع تحسين العمر الافتراضي للأصول ومدة تشغيلها وسلامتها

 IBM QRadar SIEM

إعداد نهج شامل للأمان يحمي منتجاتك وبيئة السحابة والحافة لديك

 IBM Envizi

يبدأ الطريق إلى إزالة الكربون بتتبع الأداء — جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإجراء التحسينات عبر سلسلة القيم

 Supply Chain Intelligence Suite

تضمين حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة للتنبؤ باضطرابات سلسلة التوريد والاستجابة السريعة لها
دراسات حالة
تحسين إنتاج الصُلب باستخدام الذكاء الاصطناعي

تدير Isdemir الأصول وتراقبها حسب الأهمية الحرجة بتطبيق الصيانة التنبؤية حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها — في الإنتاج

 تطوير مصانع أكثر ذكاءً

تعمل Kyocera على تحسين الإنتاجية وزيادة الوفورات في التكاليف في جميع عمليات التصنيع من خلال تطوير المصانع الذكية
عزز تبني الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) باستخدام البيانات

تتيح خدمة German Edge Cloud الوصول إلى بيانات المصنع باستخدام جهاز "حافة - Edge" مُدار للتحليلات الصناعية.
حماية العمليات الصناعية

Andritz تحمي المنشآت الصناعية والمعدات والبرامج والأشخاص من التهديدات الإلكترونية
تحويل أهداف الاستدامة إلى أفعال

تتنقل Celestica بين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لجمع البيانات وإعداد التقارير للأعمال الصناعية
®Insight نماذج الخدمة

تعيد المنشآت الصناعية التفكير في تصميم المنتجات وإضافة الخدمات والعناصر المعرّفة بالبرمجيات من أجل الوصول إلى عالم متصل.

اقرأ التقرير التصنيع 4.0

تستفيد الشركات المصنعة الرائدة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والأتمتة، للكشف عن معارف بيانات جديدة.

 اقرأ التقرير مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2023

تتزايد الهجمات وعمليات الابتزاز الإلكترونية بوتيرة متسارعة — ومن الضروري فهم الأساليب والأهداف التي يتبعها المهاجمون للتغلب على تلك التهديدات.

 اقرأ التقرير كيف تغير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة عملية التصنيع 

استكشف إمكانيات جديدة لتحقيق التميز في التصنيع مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0).

 زيارة صفحة الموضوع
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية
اشترك الآن احجز موعد استشارة

لنناقش إستراتيجية التحول لديك ونخصص خارطة الطريق

 تعرف على كيفية فعل ذلك التصنيع 4.0

استكشف إمكانيات جديدة لتحقيق التميز في التصنيع مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

 تعرّف على التصنيع 4.0