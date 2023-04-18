تم تصميم تقنيات IBM لمساعدة الشركات المصنعة على تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاقه. يمتد نهجنا في نسيج البيانات ليشمل الحافة الصناعية، وتتيح لك التقنية التي نتبعها الاستفادة من البيانات غير المستغلة من خلال عدد من الحلول الرائدة.
تشمل هذه الحلول منصة IBM watsonx، التي تنشر الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء معارف تنبؤية؛ ونهجنا القائم على الثقة الصفرية الذي يضمن أعمالاً آمنة ومدركة للمخاطر ومرنة؛ وبنية السحابة الهجينة من IBM التي تتيح المرونة باستخدام بنية أساسية سريعة الاستجابة وسهلة التداول.
انظر كيف توفر الشراكة خيطًا رقميًا للرؤية عبر هندسة الأنظمة ودورة حياة الخدمات وإدارة الأصول.
اجعل أدوار العمال أكثر إنتاجية من خلال سير العمل الذكي الذي يمكّن أعضاء الفريق من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وبشكل أسرع
استخدام عمليات الفحص المؤتمتة الذكية لتحسين جودة المنتجات والحفاظ على الوفورات في التكاليف مع تحسين العمر الافتراضي للأصول ومدة تشغيلها وسلامتها
إعداد نهج شامل للأمان يحمي منتجاتك وبيئة السحابة والحافة لديك
يبدأ الطريق إلى إزالة الكربون بتتبع الأداء — جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإجراء التحسينات عبر سلسلة القيم
تضمين حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة للتنبؤ باضطرابات سلسلة التوريد والاستجابة السريعة لها
تدير Isdemir الأصول وتراقبها حسب الأهمية الحرجة بتطبيق الصيانة التنبؤية حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها — في الإنتاج
تعمل Kyocera على تحسين الإنتاجية وزيادة الوفورات في التكاليف في جميع عمليات التصنيع من خلال تطوير المصانع الذكية
تتيح خدمة German Edge Cloud الوصول إلى بيانات المصنع باستخدام جهاز "حافة - Edge" مُدار للتحليلات الصناعية.
Andritz تحمي المنشآت الصناعية والمعدات والبرامج والأشخاص من التهديدات الإلكترونية
تتنقل Celestica بين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لجمع البيانات وإعداد التقارير للأعمال الصناعية
تعيد المنشآت الصناعية التفكير في تصميم المنتجات وإضافة الخدمات والعناصر المعرّفة بالبرمجيات من أجل الوصول إلى عالم متصل.
تستفيد الشركات المصنعة الرائدة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والأتمتة، للكشف عن معارف بيانات جديدة.
تتزايد الهجمات وعمليات الابتزاز الإلكترونية بوتيرة متسارعة — ومن الضروري فهم الأساليب والأهداف التي يتبعها المهاجمون للتغلب على تلك التهديدات.
استكشف إمكانيات جديدة لتحقيق التميز في التصنيع مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0).