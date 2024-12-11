التخفيف من الأخطاء الكمية ووسيلة تحقيق الحوسبة الكمية المفيدة شاهد هذا الفيديو الذي يظهر فيه باحثا IBM Quantum أندرو إدينز ويونغسيوك كيم يشرحان تقنية التخفيف من الأخطاء، المُقدّمة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بركلي.

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Qiskit Runtime تعلَّم من جيسي يو، مهندسة البرمجيات الكبيرة، نموذج برمجة Qiskit Runtime وكيفية تعزيزه للواجهة الحالية في Qiskit باستخدام برامج بدائية جديدة.

ما العناصر البدائية الكمية؟ ألقِ نظرة داخلية على مجموعة من الأدوات المفيدة ومتعددة الاستخدامات التي تُسمى "العناصر البدائية الكمية" وكيف يُمكنك استخدامها لإعداد تطبيقات من مستوى أعلى تستفيد من الوظائف الكمية الأساسية.

شرح التعلّم الآلي الكمي (QML) شاهد آبي ميتشيل، المدافعة عن تطوير IBM Quantum، توضح كيف تعمل أساليب QML على تعزيز التعلّم الآلي الكلاسيكي وكيف يمكن للمطورين إعداد خوارزميات QML باستخدام Qiskit Runtime.

الكلمة الرئيسية في قمة الكم 2023: بداية عصر مرافق الخدمات تعرّف على أحدث تكنولوجيا IBM الكمية ومنتجاتها التي ستزيد من القدرة على الاكتشاف في هذا العصر الجديد.