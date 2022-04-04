تتيح التطورات في الحوسبة الكمية فرصًا إيجابية لا حصر لها للتقدم التقني، ولكن كل تقدم يؤدي حتمًا في النهاية إلى تهديدات محتملة جديدة تمامًا. وستصبح خوارزميات التشفير الحالية مثل RSA، التي تُستخدم لتأمين البيانات والتطبيقات في مختلف المجالات، قابلة للاختراق في بيئة التشفير ما بعد الكمّي (PQC).
لم تعد حماية مؤسستك من مخاطر التشفير ما بعد الكمّي اليوم رفاهية، بل أصبحت ضرورة حتمية للأعمال. ومع ذلك، فإن هذه الرحلة معقدة للغاية وتعتمد على التفاصيل الفريدة لمؤسستك. وهذا هو تمامًا الدور الذي صُممت من أجله خدمات تحول IBM Quantum Safe™.
سيرشدك خبراؤنا خطوة بخطوة خلال عملية الترحيل الكمّي الآمن لشركتك في أثناء فهم عملياتك وتحديد أولويات احتياجاتك وإيجاد حلول قابلة للتوسع لكل تحدٍ.
وقع اختيار Frost and Sullivan على IBM كأفضل شركة لهذا العام في مجال التشفير بعد الكم العالمي لعام 2024
تعرف على المزيد عن حلول برامج Quantum Safe
تعرف على المزيد عن البحث في Quantum Safe
تساعد خدمات تحول IBM Consulting® Quantum Safe الشركات على بناء أمنها الخاص الجاهز للكم من خلال برنامج يتألف من ثلاث مراحل..
إعداد برنامج توعية شامل لتثقيف الأطراف المعنية، بما في ذلك القيادة العليا ومديرو تقنية المعلومات والمتخصصون في مجال الأمن الإلكتروني، حول المشهد والمخاطر المحتملة للحوسبة الكمّية.
تحديد أصول الأعمال التي تعتمد على خوارزميات التشفير وتقييمها، بما في ذلك الأنظمة والتطبيقات والشهادات الرقمية ومفاتيح التشفير. إجراء تحليل للوضع الحالي لفهم أهمية حماية الأعمال لكل أصل وجهود التخفيف المطلوبة.
إنشاء خارطة طريق مفصلة لمبادرات الأمن الكمّي تتضمن تحديدًا الخطوات والجداول الزمنية والموارد اللازمة للانتقال إلى أساليب التشفير المقاوم للكم.
تكييف السياسات وأطر الحوكمة الحالية لتضمين التهديدات الكمّية، بما في ذلك نهج إدارة المخاطر المصمم خصوصًا لمواجهة مخاطر الحوسبة الكمّية.
تطوير أنماط تخفيف مرونة التشفير واختبارها تجريبيًا بما يتيح التكيف المرن مع تقنيات التشفير الناشئة عند ظهورها.
دمج ممارسات التشفير الآمن كميًا في مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، وإنشاء حواجز أمنية للتطوير الآمن كميًا وضمان أن الأنظمة الجديدة، بما فيها الأنظمة المشاركة في الترحيل السحابي، مبنية بما يتوافق مع المرونة الكمّية منذ البداية.
اتباع أنماط التخفيف المختبرة والمحددة مسبقًا مثل التصحيح أو التغليف لتحديث بروتوكولات التشفير بشكل منهجي وضمان انتقال جميع الأنظمة بسلاسة إلى معايير التشفير الآمن كميًّا.
استخدام أدوات الأتمتة لتنفيذ عملية الترحيل على نطاق واسع، ما يضمن إجراء تحديثات متسقة وفعالة لبروتوكولات التشفير في كل قطاعات المؤسسة.
التأكد من أن سياسات المشتريات تعكس متطلبات التشفير ما بعد الكمّي من خلال إلزام جميع الأنظمة والعناصر الجديدة بأن تكون آمنة كمًًّيا بشكل افتراضي. وسيؤدي ذلك إلى تأمين سلسلة التوريد بأكملها من البداية حتى النهاية.
احصل على تحديثات البريد الإلكتروني والقيادة الفكرية والأبحاث للبقاء على اطلاع على أحدث التهديدات للمشهد الأمني.
تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.