يتزايد استخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية كأدوات مفيدة بعدما كانت كلامًا نظريًا بحتًا في الأبحاث. ويتم استخدامها حاليًا في مختلف القطاعات والمؤسسات لاستكشاف آفاق التحديات في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وفيزياء الطاقة العالية، وتطوير المواد والخامات، وعمليات التحسين، والاستدامة. ومع توسّع قدرات أجهزة الكمبيوتر الكمومية، ستكون هذه الأجهزة قادرة كذلك على حل أصعب المشكلات الرياضية التي يعتمد عليها التشفير بالمفتاح العام المعمول به اليوم. بل قد يكسر الكمبيوتر الكمومي ذو الصلة بالتشفير (CRQC) خوارزميات التشفير غير المتماثل المستخدَمة عالميًا، والتي تساعد حاليًا على ضمان سرية وسلامة البيانات والتأكد من موثوقية الوصول إلى الأنظمة.

تترتب على الكمبيوتر الكمومي ذي الصلة بالتشفير (CRQC) مخاطر واسعة النطاق تشمل: احتمالية اختراق البيانات، وتعطيل البنية التحتية الرقمية، بل والتلاعب العالمي واسع الأثر. فأجهزة الكمبيوتر الكمومية المستقبلية هذه ستكون من أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد الرقمي، وستشكل خطرًا إلكترونيًا كبيرًا على الشركات

وهناك بالفعل خطر قائم اليوم ونشط. حيث يعكف بعض مجرمي الإنترنت حاليًا على جمع البيانات المشفّرة بهدف فك تشفيرها لاحقًا عندما يصبح الكمبيوتر الكمومي ذو الصلة بالتشفير تحت تصرفهم، وهو تهديد يُعرف باسم "اجمع الآن، وفك التشفير لاحقًا". وما دامت إمكانية الوصول إلى الكمبيوتر الكمومي ذي الصلة بالتشفير (CRQC) متاحة لهؤلاء المجرمين، سيمكنهم فك تشفير البيانات بأثر رجعي، والحصول على وصول غير مصرَّح به إلى معلومات حساسة جدًا.