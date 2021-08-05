التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي لشيء أو نظام مصمم ليعكس بدقة كائنًا ماديًا. وهو يمتد على مدار دورة حياة الكائن، ويتم تحديثه من البيانات في الوقت الفعلي ويستخدم المحاكاة والتعلم الآلي والاستدلال للمساعدة في اتخاذ القرارات.
الكائن محل الدراسة — على سبيل المثال، توربين الرياح — مزود بأجهزة استشعار مختلفة تتعلق بالمجالات الحيوية للوظائف. تنتج هذه المستشعرات بيانات حول الجوانب المختلفة لأداء الكائن المادي، مثل إخراج الطاقة ودرجة الحرارة والظروف الجوية وغير ذلك الكثير. يتلقى نظام المعالجة هذه المعلومات ويطبقها بنشاط على النسخة الرقمية.
بعد تزويده بالبيانات ذات الصلة، يمكن استخدام النموذج الرقمي لإجراء عمليات محاكاة مختلفة وتحليل مشاكل الأداء وإنشاء تحسينات محتملة. والهدف النهائي هو الحصول على معرفة قيمة يمكن استخدامها لتحسين الكيان المادي الأصلي.
على الرغم من أن عمليات المحاكاة والتوائم الرقمية تستخدم النماذج الرقمية لتكرار عمليات النظام المختلفة، إلا أن التوأم الرقمي هو في الواقع بيئة افتراضية، مما يجعله أكثر غنى للدراسة. الفرق بين التوأم الرقمي والمحاكاة هو مسألة واسعة النطاق إلى حد كبير: في حين أن المحاكاة تدرس عادةً عملية واحدة معينة، يمكن للتوأم الرقمي تشغيل أي عدد من عمليات المحاكاة المفيدة لدراسة عمليات متعددة.
ولا تنتهي الفروق عند هذا الحد. على سبيل المثال، لا تستفيد عمليات المحاكاة عادةً من وجود بيانات في الوقت الفعلي. ولكن تم تصميم التوأم الرقمي معتمدًا على التدفق ثنائي الاتجاه للمعلومات الذي يحدث عندما توفر أجهزة استشعار الكائنات البيانات ذات الصلة إلى معالج النظام، ثم يحدث مرة أخرى عندما تتم مشاركة الرؤى التي أنشأها المعالج مع كائن المصدر الأصلي.
من خلال الحصول على بيانات أفضل ومحدثة باستمرار تتعلق بمجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى قوة الحوسبة المضافة التي تصاحب البيئة الافتراضية، يمكن للتوائم الرقمية دراسة المزيد من القضايا من وجهات نظر أكثر بكثير مما يمكن للمحاكاة القياسية أن تفعله، مع إمكانية أكبر في نهاية المطاف لتحسين المنتجات والعمليات.
هناك أنواع مختلفة من التوائم الرقمية اعتماداً على مستوى تكبير المنتج. الفرق الأكبر بين هذه التوائم هو مجال التطبيق. من الشائع أن تتعايش أنواع مختلفة من التوائم الرقمية داخل نظام أو عملية واحدة. دعنا نتعرف على أنواع التوائم الرقمية لمعرفة الاختلافات وكيفية تطبيقها.
توأم العنصر هو الوحدة الأساسية للتوأم الرقمي، وهو أصغر مثال على العنصر العامل. توأم الأجزاء هو نفس الشيء تقريباً، ولكنها تتعلق بعناصر أقل أهمية قليلاً.
عندما يعمل عنصران أو أكثر معًا، فإنهم يشكلون ما يُعرف باسم الأصل. تتيح لك توائم الأصل دراسة التفاعل بين هذه العناصر، مما يؤدي إلى إنشاء ثروة من بيانات الأداء التي يمكن معالجتها ثم تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
يتضمن المستوى التالي من التكبير توائم النظام أو الوحدات، والتي تمكّنك من رؤية كيفية اجتماع الأصول المختلفة معًا لتكوين نظام يعمل بالكامل. توفر توائم النظام رؤية واضحة فيما يتعلق بتفاعل الأصول وقد تقترح تحسينات في الأداء.
تكشف توائم العملية، وهو المستوى الكلي للتكبير، عن كيفية عمل الأنظمة معًا لإنشاء مرفق إنتاج كامل. هل جميع هذه الأنظمة متزامنة لتعمل بأعلى كفاءة، أم أن التأخير في أحد هذه الأنظمة سيؤثر على الأنظمة الأخرى؟ يمكن أن تساعد توائم العمليات في تحديد مخططات التوقيت الدقيقة التي تؤثر في النهاية على الفعالية الكلية.
تم التعبير عن فكرة تقنية التوأم الرقمي لأول مرة في عام 1991، بالتزامن مع نشر Mirror Worlds، بواسطة David Gelernter. ومع ذلك، يرجع الفضل إلى الدكتور Michael Grieves (الذي كان عضوًا في هيئة التدريس في جامعة ميتشيغان) في تطبيق مفهوم التوائم الرقمية لأول مرة على التصنيع في عام 2002 والإعلان رسميًا عن مفهوم برنامج التوأم الرقمي. وفي النهاية، قدم John Vickers من وكالة ناسا مصطلحًا جديدًا — وهو "التوأم الرقمي" —في عام 2010.
ومع ذلك، فإن الفكرة الأساسية لاستخدام التوأم الرقمي كوسيلة لدراسة شيء مادي يمكن في الواقع أن تكون مشاهدة فعليًا قبل ذلك بكثير. في الواقع، يمكن القول عن حق إن وكالة ناسا كانت رائدة في استخدام تقنية التوأم الرقمي خلال بعثات استكشاف الفضاء التي قامت بها في ستينيات القرن العشرين، عندما تم تكرار كل مركبة فضاء مسافرة بالضبط في نسخة متصلة بالأرض تم استخدامها لأغراض الدراسة والمحاكاة من قِبل موظفي وكالة ناسا العاملين على متن السفن الفضائية.
يتيح استخدام التوأم الرقمي إجراء أبحاث وتصميمات للمنتجات أكثر فعالية، مع وفرة البيانات التي تم إنشاؤها حول نتائج الأداء المحتملة. يمكن أن تؤدي هذه المعلومات إلى معارف تساعد الشركات على إجراء التحسينات اللازمة على المنتجات قبل البدء في الإنتاج
حتى بعد دخول منتج جديد في مرحلة الإنتاج، يمكن أن يساعد التوأم الرقمي في مراقبة أنظمة الإنتاج، مع التركيز على تحقيق أعلى كفاءة والحفاظ عليها طوال عملية التصنيع بأكملها.
كما يمكن أن يساعد التوأم الرقمي الشركات المصنعة على تحديد ما يجب فعله بالمنتجات التي تصل إلى نهاية دورة حياة المنتج وتحتاج إلى معالجة نهائية، من خلال إعادة التدوير أو غيرها من الإجراءات. باستخدام التوأم الرقمي، يمكنهم تحديد مواد المنتجات التي يمكن حصادها.
على الرغم من أن التوأم الرقمي محظوظ لما يقدمه، إلا أن استخدامه غير مبرر لكل مصنع أو كل منتج تم إنشاؤه. ليس كل كائن معقدًا بما يكفي ليحتاج إلى التدفق المكثف والمنتظم لبيانات المستشعر التي يتطلبها التوأم الرقمي. كما أنه لا يستحق الأمر من وجهة نظر مالية استثمار موارد كبيرة في إنشاء توأم رقمي. (ضع في اعتبارك أن التوأم الرقمي هو نسخة طبق الأصل من كائن مادي، مما قد يجعل إنشاءه مكلفاً.)
بدلاً من ذلك، تحقق أنواع عديدة من المشاريع فائدة على وجه التحديد من استخدام النماذج الرقمية:
لذلك، فإن الصناعات التي تحقق أكبر قدر من النجاح مع التوأم الرقمي هي تلك التي تشارك في منتجات أو مشاريع واسعة النطاق:
يشير سوق التوأم الرقمي المتوسع بسرعة إلى أنه على الرغم من أن التوائم الرقمية قيد الاستخدام بالفعل في العديد من الصناعات، إلا أن الطلب على التوائم الرقمية سيستمر في التزايد لبعض الوقت. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التوأم الرقمي العالمي إلى 73.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.1
يتيح استخدام التوأم الرقمي الشامل للمالكين والمشغلين تقليل فترة التعطل مع زيادة الإنتاج. اكتشف حل إدارة دورة حياة الخدمة الذي أنشأته IBM و Siemens.
تُستخدم التوائم الرقمية بالفعل على نطاق واسع في التطبيقات التالية:
تستفيد المحركات الكبيرة - بما في ذلك المحركات النفاثة ومحركات القاطرات وتوربينات توليد الطاقة - بشكل كبير من استخدام التوأم الرقمي، خاصة للمساعدة في تحديد الأطر الزمنية للصيانة.
يمكن تحسين الهياكل المادية الكبيرة، مثل المباني الكبيرة أو منصات الحفر البحرية، من خلال التوائم الرقمية، وخاصة أثناء تصميمها. كما أنها مفيدة أيضًا في تصميم الأنظمة العاملة داخل تلك الهياكل، مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
نظرًا لأن التوأم الرقمي يهدف إلى عكس دورة حياة المنتج بأكملها، فليس من المستغرب أن يصبح التوأم الرقمي موجودًا في كل مكان في جميع مراحل التصنيع، لتوجيه المنتجات من التصميم إلى المنتج النهائي، وجميع الخطوات الموجودة بينهما.
وكما يمكن تحديد سمات المنتجات باستخدام التوأم الرقمي، كذلك يمكن تحديد سمات المرضى الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية. يمكن استخدام نفس النوع من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة أجهزة الاستشعار لتتبع المؤشرات الصحية المختلفة وتوليد رؤى رئيسية.
تمثل السيارات أنواعًا عديدة من الأنظمة المعقدة ذات الوظائف المشتركة، ويُستخدم التوأم الرقمي على نطاق واسع في تصميم السيارات، سواء لتحسين الأداء أو لزيادة الكفاءة المحيطة بإنتاجها.
يتم مساعدة المهندسين المدنيين وغيرهم من المشاركين في أنشطة التخطيط الحضري بشكل كبير من خلال استخدام التوأم الرقمي، والتي يمكنها عرض البيانات المكانية ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد في الوقت الفعلي وكذلك دمج أنظمة الواقع المعزز في البيئات المبنية.
تشهد نماذج التشغيل الحالية تغييرًا جوهريًا. يحدث إعادة ابتكار رقمية في الصناعات كثيفة الأصول التي تغير نماذج التشغيل بطريقة مزعجة، مما يتطلب رؤية مادية ورقمية متكاملة للأصول، والمعدات، والمرافق، والعمليات. التوأم الرقمي هو جزء حيوي من إعادة التنظيم هذه.
مستقبل التوائم الرقمية لا حدود له تقريبًا لأن كميات متزايدة من القوة المعرفية يتم تخصيصها باستمرار لاستخدام التوائم الرقمية. لذا، فإن التوائم الرقمية تتعلم باستمرار مهارات وقدرات جديدة، مما يعني أنها قادرة على الاستمرار في توليد الرؤى اللازمة لجعل المنتجات أفضل والعمليات أكثر كفاءة.
في هذه المقالة التي تتناول تحويل العمليات باستخدام التوأم الرقمي، تعرّف على كيفية تأثير التغيير على مجالك.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
اكتشف كيف تستخدم شركة Sund & Bælt برنامج Maximo® من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.
تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.
يمكنك تعظيم نتائج صيانة أصولك من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتخاذ القرارات التي تستند إلى الرؤى
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. قم بإدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية لتحسين موثوقية الأصول.