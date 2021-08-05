على الرغم من أن عمليات المحاكاة والتوائم الرقمية تستخدم النماذج الرقمية لتكرار عمليات النظام المختلفة، إلا أن التوأم الرقمي هو في الواقع بيئة افتراضية، مما يجعله أكثر غنى للدراسة. الفرق بين التوأم الرقمي والمحاكاة هو مسألة واسعة النطاق إلى حد كبير: في حين أن المحاكاة تدرس عادةً عملية واحدة معينة، يمكن للتوأم الرقمي تشغيل أي عدد من عمليات المحاكاة المفيدة لدراسة عمليات متعددة.

ولا تنتهي الفروق عند هذا الحد. على سبيل المثال، لا تستفيد عمليات المحاكاة عادةً من وجود بيانات في الوقت الفعلي. ولكن تم تصميم التوأم الرقمي معتمدًا على التدفق ثنائي الاتجاه للمعلومات الذي يحدث عندما توفر أجهزة استشعار الكائنات البيانات ذات الصلة إلى معالج النظام، ثم يحدث مرة أخرى عندما تتم مشاركة الرؤى التي أنشأها المعالج مع كائن المصدر الأصلي.

من خلال الحصول على بيانات أفضل ومحدثة باستمرار تتعلق بمجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى قوة الحوسبة المضافة التي تصاحب البيئة الافتراضية، يمكن للتوائم الرقمية دراسة المزيد من القضايا من وجهات نظر أكثر بكثير مما يمكن للمحاكاة القياسية أن تفعله، مع إمكانية أكبر في نهاية المطاف لتحسين المنتجات والعمليات.