IBM Sterling® Supply Chain Intelligence Suite هو حل تحسين وأتمتة قائم على الذكاء الاصطناعي ومصمم للمؤسسات التي تكافح من أجل حل مشاكل سلسلة التوريد من خلال التحول التقليدي. تساعد المنتجات الموجودة في المجموعة على تسهيل تحول سلسلة التوريد الرقمية، وتحسين مرونة واستدامة شبكة التوريد وزيادة خفة الحركة وتسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال معارف قابلة للتنفيذ، وسير عمل أذكى والأتمتة الذكية.