الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد ومرونتها واستدامتها
IBM Sterling® Supply Chain Intelligence Suite هو حل تحسين وأتمتة قائم على الذكاء الاصطناعي ومصمم للمؤسسات التي تكافح من أجل حل مشاكل سلسلة التوريد من خلال التحول التقليدي. تساعد المنتجات الموجودة في المجموعة على تسهيل تحول سلسلة التوريد الرقمية، وتحسين مرونة واستدامة شبكة التوريد وزيادة خفة الحركة وتسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال معارف قابلة للتنفيذ، وسير عمل أذكى والأتمتة الذكية.
اكتشف كيف يمكن لممارسات الاستدامة أن تساعد في بناء سلسلة توريد أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
تقليل الوقت المستغرق لتتبع العناصر من التخزين إلى المزرعة من 7 أيام إلى 2,2 ثانية.1
خفض مستويات المخزون بنسبة 18% لتوفير الهدر والتكلفة.2
تقليل الوقت اللازم لإدارة التعطل في سلسلة التوريد الحساسة من أيام إلى ساعات.2
تحديد وحل مشكلات سلسلة التوريدات الحساسة وحلها بشكل أسرع من خلال الرؤية الشاملة والتحليلات المتقدمة وسير العمل القابل للتنفيذ.
اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام بيانات أسهل في الوصول إليها في الوقت الفعلي. التصرف من نفس لوحة المعلومات بناءً على التنبؤات والتوصيات المقدمة.
الاستفادة من قوة التقنيات الجديدة بما في ذلك المنصات المفتوحة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والأتمتة للمساعدة على تخصيص سير العمل للتنبؤ بتحديات سلسلة التوريد المعقدة والتخطيط لها والاستجابة لها.
تتبع تاريخ المنتج والتعبير عنه بشكل أكثر فعالية. مراقبة عمر المخزون وإصدار التنبيهات بشأنه في الوقت الفعلي للحفاظ على نضارة المخزون.
يمكنك الاستفادة من إحدى منصات سلسلة الكتل التي تمكّن الشركات من تعزيز النظام البنائي الخاص بمشاركة بياناتها مع شركاء سلسلة التوريد الموثوق بهم.
يمكنك توسيع نطاق الحل وتخصيصه بسهولة لاكتساب معارف جديدة وأتمتة الإجراءات باستخدام قواعد معالجة البيانات المخصصة ولوحات المعلومات وقوائم انتظار العمل للحصول على ميزة تنافسية.
تحسين سلامة الأغذية وإدارة الجودة من خلال وحدات مصممة خصيصًا لمساعدة المؤسسات على الامتثال للوائح قانون تحديث سلامة الأغذية.
يمكنك تخطيط سلاسل التوريد الخاصة بمنتج ما ديناميكيًا باستخدام الأدوات التي تتيح جمع البيانات من شبكة الموردين متعددة المستويات وتتبع المنتجات إلى مصدرها.
تمكين التعاون متعدد الأطراف عبر سلاسل التوريد المعقدة لإنشاء رؤية شاملة وإنتاج سجلات تتبع موثوقة وقابلة للتدقيق على مستوى المنتج.
تسجيل بيانات الانبعاثات على مستوى المنتج وتبادلها مع شركاء سلسلة التوريد وإشراك الموردين لتعزيز موثوقية بيانات انبعاثات النطاق الثالث ودقتها وتوافرها.
ربط مخاطر الموردين التي تم تحديدها ببيانات معاملات سلسلة التوريد لتعزيز المعارف القابلة للتنفيذ وتسريع أوقات الاستجابة لمنع حدوث انقطاعات وزيادة مرونة سلسلة التوريد.
تجميع مصادر البيانات وإدارة الاستثناءات على مستوى التطبيقات في الوقت الفعلي تقريبًا لإنشاء نسخة واحدة من حقيقة سلسلة التوريد للتعاون بين الموردين والعملاء.
Antonello Produce حل ®IBM Food Trust لتبسيط إمكانية تتبع المنتجات من البذور إلى رف المتجر.
تربط منصة سلسلة الكتل هذه بين المزارعين والمستهلكين لبناء قيمة مشتركة وتحويل صناعة القهوة.
استخدم فريق سلسلة التوريد من IBM الذكاء الاصطناعي لتصميم حل برج تحكم يعمل على توسيع وربط حلول المخزون الحالية بأنظمة تخطيط الموارد للمؤسسات.