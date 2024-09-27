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IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite

الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد ومرونتها واستدامتها

ابدأ الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا اقرأ ملخص الحل
تحويل العمليات

IBM Sterling® Supply Chain Intelligence Suite هو حل تحسين وأتمتة قائم على الذكاء الاصطناعي ومصمم للمؤسسات التي تكافح من أجل حل مشاكل سلسلة التوريد من خلال التحول التقليدي. تساعد المنتجات الموجودة في المجموعة على تسهيل تحول سلسلة التوريد الرقمية، وتحسين مرونة واستدامة شبكة التوريد وزيادة خفة الحركة وتسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال معارف قابلة للتنفيذ، وسير عمل أذكى والأتمتة الذكية.
تجربة استدامة سلسلة التوريد في IBM Sterling

اكتشف كيف يمكن لممارسات الاستدامة أن تساعد في بناء سلسلة توريد أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

المزايا 2,2 ث

تقليل الوقت المستغرق لتتبع العناصر من التخزين إلى المزرعة من 7 أيام إلى 2,2 ثانية.1

 %18

خفض مستويات المخزون بنسبة 18% لتوفير الهدر والتكلفة.2

 أقل من 24 ساعة

تقليل الوقت اللازم لإدارة التعطل في سلسلة التوريد الحساسة من أيام إلى ساعات.2
المزايا رؤية في الوقت الفعلي على مستوى عدة مؤسسات

تحديد وحل مشكلات سلسلة التوريدات الحساسة وحلها بشكل أسرع من خلال الرؤية الشاملة والتحليلات المتقدمة وسير العمل القابل للتنفيذ.

 تنبؤات وتوصيات ومعارف قابلة للتنفيذ

اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام بيانات أسهل في الوصول إليها في الوقت الفعلي. التصرف من نفس لوحة المعلومات بناءً على التنبؤات والتوصيات المقدمة.

 تنسيق سير العمل على مستوى الوظائف

الاستفادة من قوة التقنيات الجديدة بما في ذلك المنصات المفتوحة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والأتمتة للمساعدة على تخصيص سير العمل للتنبؤ بتحديات سلسلة التوريد المعقدة والتخطيط لها والاستجابة لها.

 إمكانية التتبع الخاصة بالمنتج

تتبع تاريخ المنتج والتعبير عنه بشكل أكثر فعالية. مراقبة عمر المخزون وإصدار التنبيهات بشأنه في الوقت الفعلي للحفاظ على نضارة المخزون.

 الثبات والثقة المدعومان بسلسلة الكتل

يمكنك الاستفادة من إحدى منصات سلسلة الكتل التي تمكّن الشركات من تعزيز النظام البنائي الخاص بمشاركة بياناتها  مع شركاء سلسلة التوريد الموثوق بهم.

 إمكانية توسيع نطاق الحل

يمكنك توسيع نطاق الحل وتخصيصه بسهولة لاكتساب معارف جديدة وأتمتة الإجراءات باستخدام قواعد معالجة البيانات المخصصة ولوحات المعلومات وقوائم انتظار العمل للحصول على ميزة تنافسية.
حالات الاستخدام سلامة الغذاء

تحسين سلامة الأغذية وإدارة الجودة من خلال وحدات مصممة خصيصًا لمساعدة المؤسسات على الامتثال للوائح قانون تحديث سلامة الأغذية.

 تخطيط سلسلة توريد متعددة المستويات

يمكنك تخطيط سلاسل التوريد الخاصة بمنتج ما ديناميكيًا باستخدام الأدوات التي تتيح جمع البيانات من شبكة الموردين متعددة المستويات وتتبع المنتجات إلى مصدرها.

 التتبع والتعقب

تمكين التعاون متعدد الأطراف عبر سلاسل التوريد المعقدة لإنشاء رؤية شاملة وإنتاج سجلات تتبع موثوقة وقابلة للتدقيق على مستوى المنتج.

 إدارة انبعاثات سلسلة التوريد

تسجيل بيانات الانبعاثات على مستوى المنتج وتبادلها مع شركاء سلسلة التوريد وإشراك الموردين لتعزيز موثوقية بيانات انبعاثات النطاق الثالث ودقتها وتوافرها.

 المخاطر والامتثال للموردين

ربط مخاطر الموردين التي تم تحديدها ببيانات معاملات سلسلة التوريد لتعزيز المعارف القابلة للتنفيذ وتسريع أوقات الاستجابة لمنع حدوث انقطاعات وزيادة مرونة سلسلة التوريد.

 رؤية سلسلة التوريد

تجميع مصادر البيانات وإدارة الاستثناءات على مستوى التطبيقات في الوقت الفعلي تقريبًا لإنشاء نسخة واحدة من حقيقة سلسلة التوريد للتعاون بين الموردين والعملاء.
دراسات حالة
Antonello Produce

Antonello Produce حل ®IBM Food Trust لتبسيط إمكانية تتبع المنتجات من البذور إلى رف المتجر.

 Farmer Connect

تربط منصة سلسلة الكتل هذه بين المزارعين والمستهلكين لبناء قيمة مشتركة وتحويل صناعة القهوة.
سلسلة التوريد من IBM

استخدم فريق سلسلة التوريد من IBM الذكاء الاصطناعي لتصميم حل برج تحكم يعمل على توسيع وربط حلول المخزون الحالية بأنظمة تخطيط الموارد للمؤسسات.
اتخِذ الخطوة التالية

النشر بشكل أسرع بمساعدة شركاء أعمال ®IBM. يمكنك الوصول إلى خبراتهم من خلال تقنياتنا للتنفيذ والتخصيص والدمج وغير ذلك الكثير، أو يمكنك حجز موعد استشارة مع أحد الخبراء لمعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Supply Chain Intelligence Suite.

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