IBM Sterling Transaction Manager

رقمنة معاملاتك اليدوية بين الأعمال وأتمتتها لتوفير الوقت والمال.
استفِد من بوابات ويب سهلة الاستخدام وخدمات تحويل ملفات البيانات من أي نوع إلى أي نوع لتسهيل الامتثال لمعايير التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) دون الحاجة إلى خبرة فيه.
تحميل وتنزيل ملفات Excel كبيرة الحجم مباشرةً عبر تطبيق ويب، إلى جانب التحقق من البيانات وفقًا لقواعدك في الوقت الفعلي.
الوصول إلى IBM Sterling Business Transaction Intelligence Basic - أدوات الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مشاركة تكلفة التخلص من العمليات اليدوية مع المورِّدين.
ضمان الامتثال لقواعد وعمليات الأعمال المعتمدة من خلال تطبيق تنسيق المستندات على مستوى المستندات والعمليات.
دعم عدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والصينية.
IBM Sterling Supplier Transaction Manager
إنشاء وتبادل مستندات B2B (أوامر الشراء، وتفويض أوامر الشراء، وإشعارات الشحن، والفواتير) مع المورِّدين غير المدعومين بـ EDI عبر موقع ويب آمن وقابل للتخصيص.
IBM Sterling Customer Transaction Manager
رقمنة عملية أوامر المبيعات بين العملاء غير المتعاملين عبر EDI من خلال أتمتة أوامر الشراء إلى الأنظمة الخلفية. بفضل ميزة واجهة الكتالوج البسيطة، يمكنك إنشاء موقع B2B لبائع واحد أو سوق متعدد البائعين بسهولة.
الاستفادة من إدارة العمليات بين الأعمال (B2B) بشكل استباقي لتقليل الأخطاء وإدارة أوقات تسليم المستندات.
تقييم نضج تبادل البيانات في شركتك لمعرفة كيفية خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
تعرَّف على وجهات نظر جديدة واحصل على إرشادات من الخبراء.
استفِد من نصائح ورؤى فنية يقدمها الآخرون ممن يستخدمون هذا المنتج.