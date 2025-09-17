IBM Sterling Transaction Manager

IBM Sterling Supplier Transaction Manager

إنشاء وتبادل مستندات B2B (أوامر الشراء، وتفويض أوامر الشراء، وإشعارات الشحن، والفواتير) مع المورِّدين غير المدعومين بـ EDI عبر موقع ويب آمن وقابل للتخصيص.

IBM Sterling Customer Transaction Manager

رقمنة عملية أوامر المبيعات بين العملاء غير المتعاملين عبر EDI من خلال أتمتة أوامر الشراء إلى الأنظمة الخلفية. بفضل ميزة واجهة الكتالوج البسيطة، يمكنك إنشاء موقع B2B لبائع واحد أو سوق متعدد البائعين بسهولة.