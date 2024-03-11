ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد المستدامة؟

تتسم سلاسل التوريد بتعقيد متزايد — ويتزايد تأثيرها على البيئة بشكل كبير. وفقًا لتقرير صادر عن مشروع الكشف عن الكربون (CDP)، فإن سلاسل توريد الشركات مسؤولة عما يصل إلى 11.4 ضعف انبعاثاتها المباشرة—أي أكثر من 90% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها.1 تعمل مبادرات الإدارة المستدامة لسلسلة التوريد على تقليل التأثير البيئي للعمليات التجارية عن طريق تقليل انبعاثات الكربون والنفايات.

يمكن أن يفيد تطبيق سلسلة توريد أكثر استدامة الشركات بما يتجاوز خفض بصمتها الكربونية. يمكن لبعض جهود الاستدامة أن تجعل العمليات أكثر فعالية من حيث التكلفة—على سبيل المثال، عن طريق تقليل النفايات وتقليل متطلبات الطاقة—وتحسين الموثوقية والمرونة داخل سلسلة التوريد. يمكن لهذه الفوائد معًا تحقيق وفورات كبيرة وتحسين الربحية. في الواقع، وجد أحد الاستطلاعات أن 61% من الشركات كانت مدفوعة لمتابعة استدامة سلسلة التوريد لتحسين وفورات التكاليف والكفاءة.2

مع تركيز المزيد من المؤسسات على المسؤولية الاجتماعية للشركات، يمكن لسلسلة التوريد المستدامة أن تساعد الشركات على تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). قد تعزز أيضًا صورة العلامة التجارية: تتزايد أهمية الاستدامة بالنسبة للمستهلكين والأطراف المعنية. تضمينها في إدارة سلسلة التوريد يمكن أن يحمي من الأضرار التي تلحق بالسمعة نتيجة التأثير البيئي السلبي أو ممارسات العمل غير الأخلاقية. في الوقت نفسه، قد تساعد إدارة سلسلة التوريد المستدامة في الامتثال التنظيمي من خلال ضمان توافق العمليات مع القوانين المحلية والدولية.