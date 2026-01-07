سلسلة توريد مرنة مع IBM® watsonx

يساعد التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تبسيط مهام سير العمل لشركة عالمية رائدة في مجال الأدوية الحيوية.

شخص يعمل في مختبر.
التغلب على النقاط العمياء التشغيلية في إدارة مخاطر سلسلة التوريد

شركة أدوية عالمية رائدة، معروفة بحلولها المبتكرة لأصعب التحديات الصحية في العالم، حددت حاجة ملحّة لتعزيز إدارة مخاطر سلسلة التوريد.

واجهت الشركة بعض التحديات الرئيسية:

  • تصنيف المخاطر غير المتسق؛ بسبب العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلًا.

  • عدم التوحيد في توثيق المخاطر بين الفِرق.

  • محدودية الرؤية فيما يتعلق بالمورِّدين والمواد البديلة.

  • تحليل البيانات غير الفعَّال، يتطلب إعداد العديد من التقارير لتقييم سيناريوهات المخاطر.

  • بطء دورات اتخاذ القرار، ما يُعيق الاستجابة الاستباقية للاضطرابات المحتملة.

أدَّت هذه المشكلات إلى خسائر محتملة في الإيرادات، والتأخير في تسليم المنتجات، وانخفاض القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق. لمواجهة هذه التحديات، سعت الشركة إلى تبنّي نهج أكثر ذكاءً ومرونة في تنظيم المخاطر - نهج يمكنه التوسع مع زيادة التعقيد وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.

أكثر من 95% انخفاض في زمن دورة اتخاذ القرار، مع إبراز المخاطر بشكل استباقي وتحسين الرؤية عبر شبكة سلسلة التوريد. أكثر من 1,500 أحداث المخاطر التي تم تقييمها وتصنيفها وتصعيدها إلى المديرين التنفيذيين عند الحاجة. لا الأحداث العالمية التي أدَّت إلى نفاد المخزون من أهم المنتجات في عام 2025.
تبسيط مهام سير عمل سلسلة التوريد مع IBM

تعاونت الشركة المصنِّعة مع IBM® Consulting لإنشاء منصة قابلة للتوسع والتجزئة لإدارة مخاطر سلسلة التوريد، مبنية على مجموعة IBM® watsonx للذكاء الاصطناعي وخدمات سحابة AWS. بالاستفادة من رحلة IBM Client Zero، قام الفريق بدمج أفضل الممارسات لتعزيز المرونة في الحل. ساهم توحيد البيانات عبر التنفيذ والتخطيط والمشتريات والخدمات اللوجستية ومقدِّمي خدمات المخاطر من الأطراف الثالثة في إتاحة استخدام الاستفسارات بلغة طبيعية لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ.

تشمل القدرات الرئيسية للمنصة ما يلي:

  • توحيد أحداث المخاطر عبر مصادر بيانات متعددة.

  • تحديد الموردين والمواقع المعرضة للخطر.

  • تسليط الضوء على التأثيرات المحتملة في الإيرادات.

  • عرض توقعات المخزون من المواد المتأثرة بالمخاطر على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.

  • تقديم تفاصيل دقيقة على مستوى الموردين المتأثرين مع إمكانية الغوص في البيانات.

  • عرض تحليلات العرض والطلب.

  • اقتراح مواقع أو مواد بديلة لتلبية الطلب.

  • مجموعات التتبُّع المحددة لإصدار المواد.

  • تخطيط فاتورة المواد (BOM) للمنتجات

لتعزيز ذكاء المخاطر بشكل أكبر، قامت الشركة بنشر حل ذكاء اصطناعي توليدي يمكِّن من تحليل المخاطر متعدد الأبعاد عبر جوانب العمل المختلفة، ويحسِّن جودة البيانات من خلال تحديد الفجوات تلقائيًا، ويسرِّع تلخيص ترابط المخاطر.

كما قدَّموا مساعدًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتميز بواجهة لغة طبيعية للاستعلام عن بيانات سلسلة التوريد. واستخدموا ميزة تحويل النص إلى SQL المدعومة بنموذج لغوي كبير (LLM) والقادرة على التعامل مع الاستثناءات للاستعلامات غير المدعومة، وتوفير دعم ثنائي اللغة لتعزيز سهولة الوصول.

تقليل دورات القرار وتحسين الكفاءة

لقد كان لتطبيق الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأثير عميق في سلسلة التوريد والعمليات التشغيلية للشركة. من خلال تحديد المخاطر بشكل استباقي وتعزيز الرؤية، حققت المؤسسة انخفاضًا بأكثر من 95% في زمن دورة اتخاذ القرار، ما مكَّنها من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وخفض زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى أيام.

علاوةً على ذلك، في عام 2025، تم تقييم أكثر من 1,500 خطر، وتصنيفها حسب الأولوية، وتصعيدها إلى المديرين التنفيذيين عند الحاجة. من خلال هذا النهج المبسَّط لإدارة المخاطر، يمكن للمديرين التنفيذيين الآن تحديد الأولويات والاستجابة بشكل أسرع لطلبات العملاء من خلال الاستفادة من تنبيهات المخاطر، ورؤى المخزون، وخطط التوزيع الديناميكية. كما قامت الشركة بأتمتة العمليات كثيفة العمالة وتحسين الشفافية عبر الشبكة، ما ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق زيادات ملموسة في الإيرادات.

بفضل هذا التحول، لم تواجه الشركة المصنِّعة أي أحداث عالمية أدَّت إلى نفاد المخزون من أبرز منتجاتها في عام 2025. كل هذه النتائج تُبرز كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتنظيم أن يعيد تصوُّر عمليات الأعمال التقليدية، مع تحسين الرشاقة والرؤى والمرونة على نطاق واسع.
نبذة عن شركة تصنيع الأدوية البيولوجية

يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وهي شركة عالمية رائدة في مجال العلوم والتقنية تقدِّم حلولًا مبتكرة في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والإلكترونيات. وتقدِّم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الباحثون ومتخصصو الرعاية الصحية والشركاء الصناعيون في جميع أنحاء العالم.

مكونات الحل IBM® Consulting IBM watsonx IBM watsonx Orchestrate
تبسيط سلسلة التوريد الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي

اكتشِف كيف يمكن لمحفظة منتجات الذكاء الاصطناعي من IBM مساعدتك على تحسين تخطيط سلسلة التوريد وتقليل المخاطر المحتملة. 

 تعرف على المزيد حول IBM watsonx تعرَّف على المزيد عن IBM Consulting
قانوني

حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. تُعَد IBM وشعار IBM وIBM Consulting وIBM watsonx علامات تجارية لشركة .IBM Corp، ومسجلة في العديد من الدول حول العالم.

الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.