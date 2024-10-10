ما المقصود بمرونة سلسلة التوريد؟

قدّر المتخصصون في سلسة التوريد مدى نجاحهم على مدار سنوات بالنظر إلى مدى قدرتهم على خفض التكاليف وزيادة الكفاءة. وأصبحت إستراتيجية الإنتاج في الوقت المناسب (JIT) شكلاً من أشكال الفن كما حقق مسؤولو التصنيع مستويات جديدة من الدقة. وصلت البضائع في اللحظة التي كانت هناك حاجة إليها بالضبط، وانخفضت تكاليف الهدر والاحتفاظ بالمخزون إلى أدنى مستوى، وسادت إستراتيجيات المصدر الواحد بفضل السهولة وتوفير التكاليف.

بعد ذلك، أحدث عام 2020 هزة في العديد من إستراتيجيات الإنتاج في الوقت المناسب (JIT)؛ فقد كان الاضطراب هائلاً لدرجة لا يمكن استيعابها ولم يكن النظام البنائي لسلسة التوريد مهيئًا لذلك. وحين تصالحنا مع حقيقة أن الأوضاع غير المستقرة ستدوم لفترة، حدثت صحوة في انضباط سلسلة التوريد ومرونتها. فقد حان الوقت للانتقال من التركيز الجنوني على الكفاءة إلى التركيز الذي يوازن بين الكفاءة والمرونة. يشير خبراء سلسلة التوريد في الصناعة والأوساط الأكاديمية إلى أنه من الممكن للشركات تحقيق التوازن بين إستراتيجية الإنتاج في الوقت المناسب وإستراتيجية الإنتاج المرتبطة بحدث معين. وقالت ويندي تيت، أستاذة إدارة سلسلة التوريد في جامعة تينيسي، ومساعدة رئيس تحرير مجلة إدارة المشتريات وسلسلة التوريد (Journal of Purchasing and Supply Chain Management) بوضوح (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، إن "التخلص من الهدر أمر جيد، لكنه ليس شرطًا أن يكون المخزون هدرًا. تخلص من الكثير من المخزون، ولكنك ستزيد المخاطر. باختصار، نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في معنى إستراتيجية الإنتاج في الوقت المناسب (JIT) وعمليات المفاضلة." من الواضح الآن أن المرونة يجب أن تشمل القدرة على التكيف مع الاضطرابات بسرعة–بل والاستفادة منها أيضًا–مع الحفاظ على الكفاءة قدر الإمكان.

بحسب Geraint John (الرابط متاح خارج موقع ibm.com)، نائب الرئيس والمحلل في ممارسات سلسلة التوريد لدى Gartner: "يدرك المديرون التنفيذيون في سلسلة التوريد بأغلبية ساحقة ضرورة جعل شبكاتهم أكثر مرونة ورشاقة." تعرّف Gartner مرونة سلسلة التوريد بأنها القدرة على التكيف مع التغييرات الهيكلية من خلال تعديل استراتيجيات سلسلة التوريد والمنتجات والتقنيات، وتعرّف الرشاقة بأنها القدرة على استشعار التغيرات غير المتوقعة في الطلب أو العرض والاستجابة لها بسرعة وموثوقية، دون التأثير على التكلفة أو الجودة.

يتبنى قادة سلسلة التوريد الذين تتحدث إليهم ®IBM هذا التوجه الجديد الذي يركز على مرونة سلسلة التوريد ويبحثون عن نهج يقلل من المفاضلة بين إستراتيجية الإنتاج في الوقت المناسب (JIT) والتخطيط للأوضاع غير المستقرة. دعنا نستكشف في هذه المدونة أفضل الممارسات لتحقيق مرونة سلسلة التوريد مع وضع هذا التعريف في الحسبان. يشمل ذلك تعزيز المرونة في أطر عمل سلسلة التوريد من خلال توسيع نظم الشركاء البنائية والعلاقات معهم وتعزيزها، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة وتلبية توقعات العملاء. يمكنك تحقيق التوازن المناسب في عملك من خلال معرفة الخيارات المتاحة لك واتخاذ قرارات قائمة على البيانات والحفاظ على التواصل مع العملاء والأطراف المعنية الأخرى.

لماذا تعد مرونة سلسلة التوريد أمرًا مهمًا؟

سلاسل التوريد هي أساس الاقتصاد العالمي. كما أنها أصبحت أكثر تعقيدًا وتتألف الآن من مئات الموردين ومقدمي الخدمات ومراكز الإنتاج والتوزيع المنتشرة في جميع أنحاء العالم. ونظرًا إلى أن الحياة - كما نعرف - تعتمد على قدرة سلاسل التوريد العالمية على استقطاب الشركاء التجاريين والتعاون معهم على نحو فعال، لذا يجب بناء شبكات الأعمال التجارية مع مراعاة المرونة. وحتى في ظل مواجهة الأوضاع غير المستقرة، يمكن للشركات تقديم المنتجات المناسبة في المكان والزمان المناسبين، بل والتفوق على المنافسين.

بينما تختلف الاضطرابات في سلاسل التوريد من حيث الحجم والتأثير، أصبح من المعلوم لدى أي شخص عمل في إدارة سلسلة التوريد لفترة من الزمن أن الاضطرابات أمر لا مفر منه. ومع ذلك، تُظهر إحدى الدراسات أن 60% من قادة سلسلة التوريد يقولون (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) إن سلاسل التوريد لديهم قد صُممت لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة، وليست المرونة.

تم ضبط سلاسل التوريد بدقة للحد من الهدر وخفض التكاليف، بحيث أصبحت خيارات قادة سلسلة التوريد محدودة عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة التحولات الكبيرة في العرض والطلب والخدمات اللوجستية. فقد افتقروا إلى البيانات والنظام البنائي القوي للشركاء والعلاقات اللازمة لإيجاد بدائل عملية تضمن استمرار عمل سلاسل التوريد الخاصة بهم. في الواقع، كشفت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي (الرابط متاح خارج موقع ibm.com) أن 12% فقط من الشركات العالمية الرائدة تتمتع بالحماية الكافية ضد الاضطرابات المستقبلية في سلسلة التوريد والعمليات، في حين تحتاج نسبة 88% المتبقية إلى اتخاذ تدابير إضافية عاجلة لتعزيز المرونة.

يجب أن تكون سلاسل التوريد الحديثة مجهزة لضبط العمليات بسرعة وكفاءة لإدارة الاضطرابات وتجاوزها بحيث يمكن تقليل تأثير الأحداث قبل وقوعها. وبفضل الوصول إلى بيانات الشركاء الجديرة بالثقة والفورية ونظامهم البنائي الفائق، تستفيد الشركات في مجال الابتكار من الاضطرابات لتحسين نتائج الأعمال – ليس فقط تحسين الإيرادات، بل تصل إلى خفض التكلفة مع تجاوز توقعات العملاء.

كيفية البدء في تعزيز مرونة سلسلة التوريد



في حال حدوث انقطاع في الأعمال، يمكن أن يواجه متخصصو سلسلة التوريد ضغوطًا في العرض، والقيود اللوجستية، والتغيرات الدراماتيكية في مزيج الطلب، ونقص الرؤية في عملية جرد المخزون، وقيود الموقع والقدرات. وهذه القائمة على سبيل المثال لا الحصر.

ولهذا السبب تضع الشركات مرونة سلسلة التوريد على رأس أولوياتها، حيث أفادت 87% من المؤسسات (الرابط متاح خارج موقع ibm.com) التي شملها استطلاع Gartner أنها تخطط للاستثمار في مرونة سلسلة التوريد خلال العامين المقبلين. إذا كان لدى مؤسستك خطط مماثلة، فإليك خمس نصائح تساعدك في ضمان بناء استراتيجيتك على أساس متين يسمح لك بتقليل المفاضلة بين الكفاءة والمرونة:

1. اجعل العملاء في المقدمة وفي المركز. أحد الدروس العامة التي تعلمها قادة سلسلة التوريد هو أن العملاء يريدون بشكل متزايد رؤية كاملة لسلاسل التوريد بدءًا من المخزون ووصولاً إلى لوجستيات الميل الأخير. تحتاج الشركات إلى توفير تلك الرؤية لتلبية توقعات العملاء. ووفقًا لاستطلاع جديد أجرته شركة Morning Consult نيابةً عن IBM شمل 2,200 مستهلك بالغ، قال الثلثان منهم إنهم يتوقعون أن تتاح لهم خيارات التسليم بنسبة (67%) وخيارات جرد المخزون بنسبة (65%) عند التسوق عبر الإنترنت على الفور، في حين أن 64% سيذهبون إلى مكان آخر لشراء عنصر ما إذا لم يكن متاحًا للتسليم في غضون أسبوع أو أسبوعين. تتعرض شركات الأعمال المباشرة أيضًا لضغوط لا يمكن تصورها لتقديم تجارب رقمية مساوية لتلك الموجودة في السوق الاستهلاكية. في الواقع، يقول أكثر من 70% من زبائن شركة B2B إنهم يميلون إلى عمليات الشراء عبر الإنترنت أو عمليات الشراء الرقمية.

2. تحوّل إلى الرقمنة حتى تتمكن من الأتمتة. لقد تحولت القدرة على إنشاء بيانات دقيقة وآمنة وفورية بشأن سلسة التوريد لديك من أمر تكميلي إلى أمر ضروري. إلا إنه من الصعب أن تكون مرنًا إذا كنت تعتمد على الأساليب اليدوية والفاكس والبريد الإلكتروني في المعاملات التجارية. يعد إعطاء الأولوية لرقمنة العمليات اليدوية الأساسية خطوة أولى مهمة لضمان الحصول على رؤية لتاريخ دقيق وفوري بالإضافة إلى الاتصال الخالي من المشاكل مع الموردين. ستتمكن من اكتشاف المشكلات قبل أن تؤثر في عملائك وعملك إلى جانب زيادة الكفاءات.

3. قسِّم صوامع البيانات. تنتشر البيانات لدى العديد من المنظمات في الأنظمة المنعزلة داخل وخارج الحدود التنظيمية، لذلك لا تملك الفرق المعلومات التي يحتاجون إليها متى وأينما احتاجوا إليها. تُمكنك الرؤية الشاملة والفورية للمخزون وسير العمل داخل منظمتك من تحسين أداء سلسلة التوريد وتلبية توقعات العملاء واكتساب ميزة تنافسية. يتضمن ذلك رؤية لإدارات وأقسام متعددة وعبر النظام البنائي الموسع للموردين والشركاء. كما تحتاج إلى أن تكون قادرًا على التعامل مع كميات هائلة من البيانات الداخلية والخارجية المنتشرة في الأنظمة المنعزلة، من مصادر متباينة وبتنسيقات مختلفة. وبقدر قدرتك على دمج جميع مصادر البيانات ذات الصلة ووصلها ببعضها، ستتمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن سلسلة التوريد واتخاذ الإجراءات اللازمة.

4. قيّم إستراتيجية الاستقطاب لديك. تُنوّع الشركات بشكل متزايد إستراتيجيات الاستقطاب لديها لتحديد موردين متعددين للسلع والخدمات، بالإضافة إلى تقليل تعرضهم للمخاطر من خلال تأهيل الموردين في مواقع جغرافية مختلفة. ولكن لعل الأهم من ذلك هو قوة علاقات الموردين لديك. تعزز النظم البنائية لسلسلة التوريد القائمة على شراكات تعاونية حقيقية قدرًا أكبر من الإبداع والمرونة في كيفية التعامل مع الاضطرابات والتخفيف من حدتها. عندما تكون علاقاتك مع الشركاء التجاريين مبنية لأجل طويل على أساس الثقة، ستتمكن من تلبية توقعات العملاء بشكل أكثر فعالية مع الموازنة بين التكاليف والمخاطر.

5. تابع السير في العملية الطويلة. إن مرونة سلسلة التوريد ليست مشروعًا لمرة واحدة، بل هي عملية مستمرة. فإستراتيجية المرونة اليوم قد لا تكون هي إستراتيجية المرونة غدًا. ومصادر الاضطرابات وأنواعها ومدتها تتغير. وعملك متغير. وتوقعات العملاء آخذة في الازدياد. الثابت الوحيد هو متطلباتك للخيارات التي تسمح لك بإنشاء شبكة أمان في الوقت الحالي وتحويلها وفقًا لتطور عملك وبيئة التشغيل. لذا، فالمرونة ليست وظيفة منفصلة، ولكن يجب دمجها في الفرق الوظيفية الحالية في سلسلة التوريد لديك.

أفضل ممارسات تعزيز مرونة سلسلة التوريد

يتطلب تعزيز مرونة سلسلة التوريد نهجًا متعدد الأوجه يختلف وفقًا لمنظمتك وصناعتك وعملائك ودورك داخل شبكة عملك. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي تتبناها المنظمات لبناء سلسلة توريد أكثر مرونة.

تعرّف على خياراتك. تسهم قوة النظام البنائي لشريكك في مرونة سلسلة التوريد بشكل مباشر. عندما تكون مقيدًا بالتعامل مع مورد واحد، تكون خياراتك محدودة، لذلك تحتاج إلى البحث عن طرق جديدة لبناء الثقة والشفافية مع المزيد من الشركاء والحفاظ عليها. يمكن أن تساعد تقنيات مثل سلسلة الكتل على تبسيط وتسريع تحديد الموردين وتأهيلهم وإدارتهم، ما يحدد وتيرة العلاقات ذات المنفعة المتبادلة. يعزز تبادل المعلومات الآمن والقابل للتوسع الشفافية والثقة، حتى تتمكن من اكتساب فهم أعمق للخيارات التي يمكنك العمل عليها لتقديم نتائج أفضل للعملاء والأعمال.

تسهم قوة النظام البنائي لشريكك في مرونة سلسلة التوريد بشكل مباشر. عندما تكون مقيدًا بالتعامل مع مورد واحد، تكون خياراتك محدودة، لذلك تحتاج إلى البحث عن طرق جديدة لبناء الثقة والشفافية مع المزيد من الشركاء والحفاظ عليها. يمكن أن تساعد تقنيات مثل سلسلة الكتل على تبسيط وتسريع تحديد الموردين وتأهيلهم وإدارتهم، ما يحدد وتيرة العلاقات ذات المنفعة المتبادلة. يعزز تبادل المعلومات الآمن والقابل للتوسع الشفافية والثقة، حتى تتمكن من اكتساب فهم أعمق للخيارات التي يمكنك العمل عليها لتقديم نتائج أفضل للعملاء والأعمال. اتخذ قرارات قائمة على البيانات. عندما تضع أساسًا للرؤية الشاملة لسلسلة التوريد – في كل مصدر للعرض والطلب، بما في ذلك تفاصيل العملاء والطلبات والمخزون – يمكنك تحديد نقاط الضعف المحتملة ووضع خطط الطوارئ. يتيح لك تراكب التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات اكتساب معارف بشأن تأثير الأحداث الخارجية التي قد تسبب اضطرابات. من خلال الفهم العميق لكيفية سير عملك يوميًا، يمكنك الاستفادة من مجموعة من الأساليب لمواجهة مختلف التحديات. في الواقع، ذكر ما يقرب من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة Morning Consult نيابةً عن IBM أنهم أكثر عرضةً للشراء من شركة تستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقليل تأخيرات عملية الشحن. لذا، استخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات لإتاحة الفرص واتخاذ قرارات أفضل.

عندما تضع أساسًا للرؤية الشاملة لسلسلة التوريد – في كل مصدر للعرض والطلب، بما في ذلك تفاصيل العملاء والطلبات والمخزون – يمكنك تحديد نقاط الضعف المحتملة ووضع خطط الطوارئ. يتيح لك تراكب التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات اكتساب معارف بشأن تأثير الأحداث الخارجية التي قد تسبب اضطرابات. من خلال الفهم العميق لكيفية سير عملك يوميًا، يمكنك الاستفادة من مجموعة من الأساليب لمواجهة مختلف التحديات. في الواقع، ذكر ما يقرب من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة Morning Consult نيابةً عن IBM أنهم أكثر عرضةً للشراء من شركة تستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقليل تأخيرات عملية الشحن. لذا، استخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات لإتاحة الفرص واتخاذ قرارات أفضل. تحكم في التوقعات. لا يمكنك تجنب كل الاضطرابات بغض النظر عن مدى محاولتك. إن جزءًا من مرونة سلسلة التوريد يعني التخطيط للطوارئ والقدرة الدائمة على تحديد التوقعات وإدارتها. بمجرد اتخاذ قرار والتواصل مع العملاء، حافظ على خطوط الاتصال هذه مفتوحة. وبالحصول على معلومات المخزون والطلب المحدثة دائمًا بنقرة واحدة فقط، لا يزال بإمكانك تقديم قيمة للعملاء حتى عند ظهور المزيد من التعقيدات. إن إظهار العزم على اتخاذ أفضل مسار للعمل في الوقت الحالي لتحسين النتائج يقطع شوطًا طويلاً نحو حماية علامتك التجارية.

حلول مرونة سلسلة التوريد

لا تزال ضغوط سلسلة التوريد تشكل مصدر قلق دائمًا للجميع. لذلك، أصبح تعزيز مرونة سلسلة التوريد أكثر أهمية من أي وقت مضى. تعرف شركة IBM ما هو مطلوب لتعزيز المرونة في أطر عمل سلسلة التوريد والنظم البنائية والعلاقات، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة وتلبية توقعات العملاء.

ضع في اعتبارك الحلول التالية لمساعدتك في تحقيق أهدافك:

®IBM Supply Chain Intelligence Suite – هو حل لتحسين سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتتها يساعد في تسريع الوقت المناسب للقيمة وزيادة سرعة سلسلة التوريد وتعزيز مرونتها بفضل معارف قابلة للتنفيذ وسير عمل أكثر ذكاءً وأتمتة ذكية. تتيح لك الحلول مثل حل IBM Blockchain Transparent Supply إنشاء نظام بنائي لسلسلة الكتل خاص بك لتعزيز رؤية سلسلة التوريد ومشاركة البيانات بشكل آمن مع شركاء جديرين بالثقة وزيادة الكفاءات. يوفر IBM Supply Chain Control Tower رؤية قابلة للتنفيذ تساعدك على تنظيم شبكة سلسلة التوريد لديك بأكملها، وتحديد ومعرفة تأثير الأحداث الخارجية للتنبؤ بالاضطرابات، واتخاذ الإجراءات بناءً على التوصيات للتخفيف من حدة التأثيرات الأولية والنهائية.

IBM Sterling Supply Chain Business Network – هي شبكة أعمال موثوقة وقابلة للتوسع تساعدك على أتمتة وتنظيم عمليات سلسلة التوريد لديك والتعاون مع الشركاء على منصة واحدة قائمة على سحابة. ادعم أحجامًا ضخمة لأي نوع من أنواع المعاملات من خلال معارف البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ذات التوافر العالي لمساعدتك على اكتشاف أوجه الخلل واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتجنب الاضطرابات. وحد بيانات سلسلة التوريد والمعارف والإجراءات بين عملائك وشركائك ومورديك على شبكة أعمال واحدة.

نظام IBM Sterling Order Management – يقدم تجارب عملاء مثالية من خلال منصة متكاملة لتلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة، مما يساعدك على تحسين الأداء اليوم والاستعداد لمتطلبات المستقبل. تسريع التحول من خلال تبسيط التكنولوجيا وتعقيد التنفيذ لتقديم حلول تلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة مثل الاستلام من الرصيف والشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر (BOPIS) والشحن من المتجر (SFS). امنح شركتك القدرة على تحقيق أقصى قدر من النتائج من خلال إدارة قواعد العمل التي تتناسب مع احتياجات عملائك وأهداف عملك.

أينما كنت في رحلتك نحو تعزيز مرونة سلسلة التوريد، نحن هنا لمساعدتك على استكشاف خياراتك والاستفادة من الطرق الجديدة لتحقيق التوازن بين الكفاءة والمرونة.