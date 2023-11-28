ما هي الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد؟

تشير الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد إلى إدارة إنتاج البضائع ونقلها وتوزيعها عبر سلسلة التوريد الشاملة للشركة. وهي تشمل كلاً من الخدمات اللوجستية الواردة (كيفية جلب المواد والإمدادات إلى الشركة) والخدمات اللوجستية الصادرة (كيفية وصول المنتجات الناتجة عن الشركة إلى تجار التجزئة والمستهلكين).
تؤدي الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد دورًا حيويًا في الأداء السلس للشركات والاقتصاد العالمي، ما يدعم تدفق السلع في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يساعد تنفيذ الخدمات اللوجستية الفعالة الشركات على بناء المرونة في ظل التقلبات العالمية واكتساب ميزة تنافسية.
تتضمن إدارة الخدمات اللوجستية تنسيق الأنشطة المرتبطة بتوريد المواد الخام وشرائها ونقلها إلى المصانع؛ وتحويل هذه المواد إلى منتجات تامة الصنع؛ وتسليم المنتجات إلى تجار التجزئة والعملاء. وتشمل مجموعة من القضايا، مثل إدارة المخزون والتخزين والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى خدمة العملاء وإدارة المرتجعات.
تعد الخدمات اللوجستية ضرورية لوصول البضائع إلى المستهلكين بأسرع وأسهل طريقة ممكنة. تساعد الإدارة الخدمات اللوجستية الفعالة لسلسلة التوريد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر العمليات التجارية. من خلال تحسين كل جزء من أجزاء سلسلة التوريد، بما في ذلك تخطيط الطلب ومسارات النقل ومستويات المخزون وأوقات التسليم، يمكن للشركات توفير المال والوقت.
يمكن أن تساعد الخدمات اللوجستية أيضا في الحفاظ على رضا العملاء من خلال ضمان تلقي العملاء لطلباتهم متى وأينما يتوقعونها. ويمكن لهذه الفوائد مجتمعة أن تساعد في تعزيز الميزة التنافسية. تسمح الخدمات اللوجستية المدارة بشكل جيد للشركات بالاستجابة بسرعة لتغيرات السوق، وتقديم شروط تسليم أفضل، والتعامل مع الاضطرابات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.
إن شبكة سلسلة التوريد المُدارة جيدًا تعود بالفائدة على الشركات والمستهلكين والأطراف المعنية. بالنسبة إلى العملاء، تعني الخدمات اللوجستية الفعّالة التسليم في الوقت المناسب وتنفيذ الطلبات بدقة، وكل ذلك يؤدي إلى تجربة تسوق إيجابية. يستفيد العملاء أيضًا من "الخدمات اللوجستية العكسية" المُدارة جيدًا، أو حركة البضائع من العملاء عائدةً إلى نقطة منشئها، سواء كانت مرتجعات بيع بالتجزئة أو لإعادة التدوير والتخلص منها.
يمكن أن تكون الخدمات اللوجستية المدارة بشكل جيد بمثابة نعمة لتجار التجزئة وتجار الجملة. تقلل الإدارة الفعالة للمخزون من تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتقلل الإدارة الفعالة للنقل من نفقات الشحن، مما يحسن الربحية الإجمالية.
إدارة سلسلة التوريد (SCM) هو مصطلح أوسع يشمل الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد كأحد عناصره. إدارة سلسلة التوريد تشمل الإشراف على دورة حياة المنتج بأكملها خلال عملية سلسلة التوريد، بدءًا من التوريد الأولي للمواد الخام وصولًا إلى التسليم النهائي للسلع تامة الصنع للمستهلكين. لا يقتصر الأمر على الأنشطة اللوجستية بل يشمل أيضًا استراتيجية الشراء وتطوير المنتجات وإدارة الإنتاج والتنبؤ بالطلب.
بصفتها جزءًا من إدارة سلسلة التوريد (SCM)، فإن إدارة مخاطر سلسلة التوريد (SCRM) هي عملية إيجاد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة في سلسلة توريد الشركة. تهدف SCRM إلى تقليل تأثير هذه المخاطر على عمليات سلسلة التوريد للشركة وسمعتها وأدائها المالي.
تبحث العديد من الشركات عن طرق لتأمين حركة البضائع بشكل أفضل عبر سلسلة التوريد العالمية لضمان المرونة في ظل الاضطرابات. ولكن من تخطيط الإنتاج إلى تخزين البضائع وصولًا إلى حل المشكلات للعملاء النهائيين، تعد الخدمات اللوجستية إنجازًا معقدًا.
يضيف تنسيق أنشطة إدارة سلسلة التوريد عبر العديد من الموردين والمصنعين ومقدمي خدمات النقل الذين يعملون في مناطق مختلفة تعقيدًا إلى التخطيط والتنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يتغير طلب العملاء باستمرار، مما يعني أن التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة بسرعة واحتياجات العملاء قد يكون صعبًا. يؤدي تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها، بما في ذلك موثوقية الموردين واضطرابات النقل والعوامل الجيوسياسية، إلى تحديات.
تستخدم بعض الشركات التقنية للمساعدة في مواجهة تحديات سلسلة التوريد. توفر التقنيات المتقدمة طرقًا جديدة وقوية للتعامل مع تحليلات سلسلة التوريد وتحسين رؤية سلسلة التوريد وشفافيتها، بما في ذلك:
يمكن أن توفر أجهزة الاستشعار ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) قدرًا كبيرًا من المعلومات في الوقت الفعلي حول موقع وحالة البضائع في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. يمكن للبيانات التي يتم جمعها من نقاط مختلفة في سلسلة التوريد أن تدفع نحو التحسين من خلال توفير رؤى حول الكفاءات التشغيلية والمخاطر المحتملة ومجالات التحسين.
لقد أدت تقنيات الأتمتة في المستودعات، مثل أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (ASRS) وأنظمة الالتقاط الروبوتية، إلى زيادة الكفاءة بشكل كبير. إنها تقلل من العمل اليدوي وتقلل من الأخطاء وتسرع عملية فرز البضائع وتخزينها واسترجاعها. في مجال لوجستيات النقل، تعمل الأنظمة الآلية على تحسين تخطيط الحمولة وجدولة المركبات، مما يعزز كفاءة عمليات الشحن.
يمكن لتقنية سلسلة الكتل، باعتبارها دفتر أستاذ غير قابل للتغيير ويسهل الوصول إليه، تعزيز الشفافية وتتبع العمليات عبر سلسلة التوريد، ما يسهل التحقق من أصالة المنتجات وتتبع حركة البضائع.
تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد مسارات النقل الأكثر كفاءة، وإبراز الاضطرابات أو التناقضات المحتملة والحصول على رؤى حول التأثير البيئي. يمكن لبرامج المحاكاة أن تساعد في نمذجة السيناريوهات المحتملة للتنبؤ بالمخاطر وتطوير خطط الطوارئ، مما يجعل العمليات اللوجستية أكثر استباقية وأقل تفاعلية.
الحوسبة السحابية يمكن أن توفر حلولًا قابلة للتوسع لتخزين البيانات ومشاركتها، وأنظمة المعلومات والمكونات الأخرى التي تسهل التعاون وتبادل المعلومات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
تساهم عدة أدوار رئيسية في العمليات اللوجستية السلسة لسلسلة التوريد. يشرف مديرو الخدمات اللوجستية على عمليات اللوجستيات، بما في ذلك النقل والتخزين، ويساعدون في مواءمة القرارات مع أهداف الشركة الأوسع. يدير أخصائيو المشتريات شراء المواد الخام والسلع، بينما يتولى مديرو عمليات النقل ومديرو المستودعات مسؤولية الحفاظ على الكفاءة في مجالاتهم.
يُحافظ مخططو المخزون على المستويات الصحيحة من المخزون، ويتلقى ممثلو خدمة العملاء استفسارات الطلبات ويتعاملون مع المرتجعات أو المشكلات. يشغل معظم المتخصصين في سلسلة التوريد أدوارًا متعددة1 طوال فترة حياتهم المهنية. بالنسبة للأعمال المتعلقة بالخدمات اللوجستية، غالبًا ما يسعون للحصول على شهادات أو درجات علمية متخصصة في هذا المجال.
تسعى المزيد من الشركات إلى إيجاد طرق لتقليل تأثيرها البيئي، من خلال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والسعي إلى إزالة الكربون وتحديد أهداف الصافي الصفري. تلعب استدامة سلسلة التوريد دورًا حاسمًا في الوصول إلى هذه الأهداف.
يُعرّف مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد (CSCMP) استدامة سلسلة التوريد بأنها إدارة الآثار البيئية والاجتماعية داخل وعبر الشبكات المكونة من الموردين والمصنعين والموزعين والعملاء بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.2 تشمل هذه الجهود كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من توريد المواد الخام واستخراجها إلى استخدام المنتج ونهاية عمر المنتج.
يعد التخطيط اللوجستي الفعال جزءًا مهمًا من استدامة سلسلة التوريد. على سبيل المثال، قد يساعد تحسين طرق النقل والتوزيع واستخدام مركبات صديقة للبيئة في تقليل استخدام الوقود والانبعاثات الإجمالية عبر سلسلة التوريد. كما يمكن أن تساعد لوجستيات سلسلة التوريد الشركات على تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري—من خلال الحد من النفايات والمساعدة في جهود إعادة التدوير—وتحديد مجالات التحسين في عمليات التصنيع.
تتيح التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات بيانات سلسلة التوريد لفرق اللوجستيات تنسيق شبكات فعالة وسريعة الاستجابة تتكيف بسرعة مع التغييرات، وتتجنب الإفراط في الإنتاج والمخزون الزائد الذي يمكن أن يقوض جهود الاستدامة. من خلال الخدمات اللوجستية المدارة بشكل جيد، يمكن للشركات العمل من خلال نموذج أعمال أكثر استدامة والمساهمة في الحفاظ على صحة الكوكب.
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1Operations and supply chain management career paths and patterns, Report for APICS, Association of Supply Chain Management, 2014.
2Defining supply chain sustainability, State of Supply Chain Sustainability 2023, MIT Center for Transportation & Logistics and Council of Supply Chain Management Professionals, October 2023.