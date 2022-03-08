توسّع دور مدير المشتريات (CPO) ليشمل أكثر من مجرد ضبط التكاليف، في وقت تسوده الاضطرابات الجيوسياسية وتتزايد فيه مشكلات سلسلة التوريد وندرة الأيدي العاملة. وأصبح هذا الدور الآن يتضمن دفع عجلة النمو وصياغة الإستراتيجية المؤسسية.
يشمل الآن أيضًا تعزيز الربحية والإيرادات، وقيادة جهود الاستدامة، وبناء شبكة موردين قوية. يجب على قسم المشتريات دمج الموردين في خطط النمو وتوطيد العلاقات بين المديرين التنفيذيين (CEO-to-CEO) والاستفادة من الاستثمارات الرقمية.
ومن خلال خبرتنا العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي والتصميم المتمحور حول الإنسان، نجمع بين أفضل المعارف في مجال المشتريات وآلاف من خبراء الذكاء الاصطناعي المعتمدين، والحلول والأساليب لتحقيق نتائج سريعة وثابتة وقابلة للتكرار.
تحقيق توسيع الهامش وتوفير السيولة وزيادة الإيرادات من خلال عمليات الشراء المحسّنة واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
نحن نتعاون مع العملاء لاختيار أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات مخصصة لمنظمتك في مجال المشتريات. عزّز الشفافية وحسّن الإنتاجية واستجب بسرعة للاضطرابات وتغيرات السوق ومتطلبات العملاء.
ساعد مديري المشتريات الرئيسيين ومنظمات المشتريات على التفوق كشركاء الأعمال، والخبراء في المجال ومنسقي النظام البنائي وقادة الابتكار مع شريك ابتكار موثوق يتمتع بسجل حافل في تحقيق الابتكار على نطاق واسع.
أطلق العنان للموظفين للتركيز على المهام ذات القيمة العالية التي تؤثر إيجابًا على للعملاء، وأعد تصميم عمليات الأعمال لتكون قائمة على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لأتمتة الأنشطة المتكررة والمعرضة للأخطاء
عزز الخدمات من خلال المساعدين الافتراضيين والمساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتحسين المهارات، واتخاذ القرارات، والإنتاجية، مع توفير وصول متكافئ للبيانات والرؤى لجميع المستخدمين.
وضع أطر للمهارات والحوكمة لتصميم وتطوير ونشر وتحسين وإدارة القوى العاملة الرقمية، مع ضمان أمان البيانات، والعمليات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وخصوصيتها وترابطها.
لقد تعاقدت CCEP مع ®IBM Consulting كمستشار إستراتيجي للمساعدة في رحلة تحويل المشتريات.
تشارك ®IBM المعلومات الواردة من الموردين وتحديثات حالة التصنيع مع الشركاء الخارجيين.
تبني شركة Utility علاقات أكثر استدامة وكفاءة مع الموردين بدعم من ®IBM Consulting و SAP.
تقوم شركة IBM Consulting بقيادة الجيل التالي من SAP لوضع استراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، وكذلك تقديم حالة الأعمال التي تدعم انتقالك إلى SAP S/4HANA وRISE والمؤسسة الذكية.
تقدم IBM نتائج من الجيل الرابع لإدارة سلسلة التوريد وذلك لزيادة مرونة الشركات، وتحسين سرعة وفاعلية استجابتها وترابطها مع النُظُم البنائية والشركاء، وكذلك تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تحسين الشبكات اللوجستية وتقليل البصمات الكربونية.
تمكّن من تحويل سلسلة التوريد في مؤسستك من خلال عملية التعدين وعمليات سير العمل الذكي.
يمكن أن تساعدك خدمات الذكاء الاصطناعي على تعزيز إعادة الابتكار الذكي لعمليات سير العمل والتقنيات الخاصة بك.
دفع قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات التجارية الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
تساعد شركة Simpler Consulting المؤسسات على إجراء عمليات تحول مفيدة في جميع جوانب سلسلة التوريد الخاصة بها.
استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.
بناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة تعمد إلى تهيئة شركتك لمواكبة مستقبل العمل وتوفير قدر أكبر من الشفافية وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.
استفد من المزج الصحيح بين قدرات الأشخاص والعمليات والتقنية لتحويل أهداف الاستدامة إلى واقع فعلي والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.
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