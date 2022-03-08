توسّع دور مدير المشتريات (CPO) ليشمل أكثر من مجرد ضبط التكاليف، في وقت تسوده الاضطرابات الجيوسياسية وتتزايد فيه مشكلات سلسلة التوريد وندرة الأيدي العاملة. وأصبح هذا الدور الآن يتضمن دفع عجلة النمو وصياغة الإستراتيجية المؤسسية.

يشمل الآن أيضًا تعزيز الربحية والإيرادات، وقيادة جهود الاستدامة، وبناء شبكة موردين قوية. يجب على قسم المشتريات دمج الموردين في خطط النمو وتوطيد العلاقات بين المديرين التنفيذيين (CEO-to-CEO) والاستفادة من الاستثمارات الرقمية.

ومن خلال خبرتنا العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي والتصميم المتمحور حول الإنسان، نجمع بين أفضل المعارف في مجال المشتريات وآلاف من خبراء الذكاء الاصطناعي المعتمدين، والحلول والأساليب لتحقيق نتائج سريعة وثابتة وقابلة للتكرار.