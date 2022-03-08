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تسريع الرحلة نحو التميز في الشراء عزّز من قدرة اتخاذ القرار وحقق توسيع نطاق الهامش والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومرونة سلسلة التوريدات.
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نساء يتسوقن ويتواصلن
حوّل عمليات الشراء في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي

توسّع دور مدير المشتريات (CPO) ليشمل أكثر من مجرد ضبط التكاليف، في وقت تسوده الاضطرابات الجيوسياسية وتتزايد فيه مشكلات سلسلة التوريد وندرة الأيدي العاملة. وأصبح هذا الدور الآن يتضمن دفع عجلة النمو وصياغة الإستراتيجية المؤسسية.

يشمل الآن أيضًا تعزيز الربحية والإيرادات، وقيادة جهود الاستدامة، وبناء شبكة موردين قوية. يجب على قسم المشتريات دمج الموردين في خطط النمو وتوطيد العلاقات بين المديرين التنفيذيين (CEO-to-CEO) والاستفادة من الاستثمارات الرقمية.

ومن خلال خبرتنا العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي والتصميم المتمحور حول الإنسان، نجمع بين أفضل المعارف في مجال المشتريات وآلاف من خبراء الذكاء الاصطناعي المعتمدين، والحلول والأساليب لتحقيق نتائج سريعة وثابتة وقابلة للتكرار.

 تعرّف على خمس طرق لجعل عمليات الشراء أكثر ذكاءً
المزايا
الميزة التنافسية

تحقيق توسيع الهامش وتوفير السيولة وزيادة الإيرادات من خلال عمليات الشراء المحسّنة واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 دليل CEO للذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المشتريات المرونة والرؤية

نحن نتعاون مع العملاء لاختيار أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات مخصصة لمنظمتك في مجال المشتريات. عزّز الشفافية وحسّن الإنتاجية واستجب بسرعة للاضطرابات وتغيرات السوق ومتطلبات العملاء.

 تحول المشتريات: ما مدى أهمية التميز؟ الابتكار والتحسين المستمر

ساعد مديري المشتريات الرئيسيين ومنظمات المشتريات على التفوق كشركاء الأعمال، والخبراء في المجال ومنسقي النظام البنائي وقادة الابتكار مع شريك ابتكار موثوق يتمتع بسجل حافل في تحقيق الابتكار على نطاق واسع.

 المشتريات المعرفية: اغتنام فرصة الذكاء الاصطناعي

عمليات الشراء الأولى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أتمتة المهام الروتينية

أطلق العنان للموظفين للتركيز على المهام ذات القيمة العالية التي تؤثر إيجابًا على للعملاء، وأعد تصميم عمليات الأعمال لتكون قائمة على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لأتمتة الأنشطة المتكررة والمعرضة للأخطاء

 عزز تجربة المستهلك الرقمية بمساعدة زملائك في الفريق الرقمي

عزز الخدمات من خلال المساعدين الافتراضيين والمساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتحسين المهارات، واتخاذ القرارات، والإنتاجية، مع توفير وصول متكافئ للبيانات والرؤى لجميع المستخدمين.

 إدارة القوى العاملة الرقمية

وضع أطر للمهارات والحوكمة لتصميم وتطوير ونشر وتحسين وإدارة القوى العاملة الرقمية، مع ضمان أمان البيانات، والعمليات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وخصوصيتها وترابطها.
تعاون مع IBM Garage
يساعد نموذج مشاركة IBM Garage على تحويل عمليات الشراء في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين سلسلة توريد أكثر مرونة وشفافية. تعاون مع IBM لإنشاء حلول الأتمتة الذكية وتنفيذها وتشغيلها باستخدام الأصول التقنية والممارسات والخبرة الصناعية التي تحدد مستويات جديدة من الإنتاجية وتتبعها وتطلق العنان لها. تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)

لقد تعاقدت CCEP مع ®IBM Consulting كمستشار إستراتيجي للمساعدة في رحلة تحويل المشتريات.
بيانات المشتريات المتصلة في الوقت الحقيقي

تشارك ®IBM المعلومات الواردة من الموردين وتحديثات حالة التصنيع مع الشركاء الخارجيين.
شركة Iberdrola

تبني شركة Utility علاقات أكثر استدامة وكفاءة مع الموردين بدعم من ®IBM Consulting و SAP.

®Insight

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استخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز سلاسل التوريد وإدارة المشتريات تعرّف على المزيد
استكشف الرؤى والمعارف من دوائر التفكير الحصرية لسلسلة التوريد، حيث يتناقش صانعو التغيير الرائدون حول أصعب التحديات التي تواجه الأعمال اليوم.
7 توجهات أعمال نتوقع أن تشكِّل العالم في السنوات الثلاث المقبلة و7 رهانات تستحق القيام بها للاستفادة منها.
أعد ابتكار سلاسل التوريد؛ لا لخفض التكاليف فحسب، بل لتحول أعمالك أيضًا.
الشراكات الاستراتيجية رحلة تحول سلسلة التوريد مع SAP

تقوم شركة IBM Consulting بقيادة الجيل التالي من SAP لوضع استراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، وكذلك تقديم حالة الأعمال التي تدعم انتقالك إلى SAP S/4HANA وRISE والمؤسسة الذكية.

 استكشف خدمات SAP التي نقدمها شاهد العرض التوضيحي لمخطط الذكاء الاصطناعي التوليدي رحلة تحول سلسلة التوريد لدى Oracle

تقدم IBM نتائج من الجيل الرابع لإدارة سلسلة التوريد وذلك لزيادة مرونة الشركات، وتحسين سرعة وفاعلية استجابتها وترابطها مع النُظُم البنائية والشركاء، وكذلك تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تحسين الشبكات اللوجستية وتقليل البصمات الكربونية.

 استكشف خدمات Oracle التي نقدمها اقرأ عن المؤسسة المعرفية سير العمل الذكي مع Celonis

تمكّن من تحويل سلسلة التوريد في مؤسستك من خلال عملية التعدين وعمليات سير العمل الذكي.

 استكشف خدمات Celonis التي نقدمها اقرأ المستند البحثي
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يمكن أن تساعدك خدمات الذكاء الاصطناعي على تعزيز إعادة الابتكار الذكي لعمليات سير العمل والتقنيات الخاصة بك.

 خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO)

دفع قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات التجارية الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

 التحسين المستمر مع Simpler

تساعد شركة Simpler Consulting المؤسسات على إجراء عمليات تحول مفيدة في جميع جوانب سلسلة التوريد الخاصة بها.
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استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.

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بناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة تعمد إلى تهيئة شركتك لمواكبة مستقبل العمل وتوفير قدر أكبر من الشفافية وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.

خدمات الاستدامة

استفد من المزج الصحيح بين قدرات الأشخاص والعمليات والتقنية لتحويل أهداف الاستدامة إلى واقع فعلي والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.

الخدمات الاستشارية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.
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