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إنشاء مشترك قائم على الخبرة يهدف إلى تسريع وتيرة زيادة قيمة الأعمال، وتحديث العمليات الأساسية للأعمال، ويساعدك على نشر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
اقرأ تقرير HFS اطلب ملخصًا مخصصًا حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي
طاقم عمل من الشباب يعملون في مشروع ناشئ جديد في دور علوي حديث

اكتشف العمليات التي تعتمِد على الذكاء الاصطناعي مع IBM Consulting® Advantage 

تمكَّن من تحويل عمليات أعمالك وتنفيذها بشكل أسرع وأفضل.

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استكشف أساليب جديدة للعمل وأعِد تصور عملياتك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يتبنى نهج IBM الحديث في إدارة عمليات إجراءات الأعمال أسلوبًا تعاونيًا عمليًا يمكِّن العملاء من إعادة هيكلة عملياتهم وسير العمل فيها مع دمجها بالأتمتة والذكاء الاصطناعي.

يتمكَّن عملاؤنا من تحسين نتائجهم وتجاربهم وإنتاجيتهم وكذلك زيادة مستوى تطورهم في مجال الذكاء الاصطناعي. تعاون مع خبرائنا في المجالات للابتكار من خلال أسلوب مخصص لإعادة تصميم العمليات والأنظمة الأساسية وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات.

يقوم عملاؤنا العالميون في الوقت نفسه بتشغيل وتحديث عمليات الأعمال الأساسية، ويتعلمون كيفية الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي بطرق تُسهم في تحقيق القيمة بسرعة، وزيادة المرونة، وخفض التكاليف، وتقديم رؤى للأعمال تساهم في توفير ميزة تنافسية والحفاظ عليها.
متوفر الآن: IBM Concert

يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعملياتك التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ما الجديد؟

تعزز IBM من قيمة العميل وعمل الاستشاريين إلى أقصى درجة من خلال منصة IBM Consulting Advantage، وهي منصة خدمات ذكاء اصطناعي تضم مجموعة من المساعدين
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 بشأن عمليات إجراءات الأعمال ذات الصلة بالشؤون المالية والمحاسبية صنّفت Gartner شركة IBM كشركة رائدة بناءً على قدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها. تمتلك IBM نموذج أعمال رقميًا وإطار عمل للعملاء يعمل على تسريع النمو وتوفير المزايا لعملاء عمليات إجراءات الأعمال. تعرّف على طرق الوصول لذلك
المزايا %82

من المديرين التنفيذيين يوافقون على أن الفوائد التي يتوقعونها من الذكاء الاصطناعي التوليدي تفوق المخاطر المحتملة.1

 أكثر من 55%

نسبة الزيادة في الربحية/كفاءة الأداء. تتفوق المؤسسات التي تعطي الأولوية لنموذج تشغيلها كعامل تمكين للتحوُّل على نظيراتها التي تركِّز على المهارات في عدة جوانب.2

 %62

من الشركات شهدت مرونةً أكبر نتيجةً لجهودها الحالية في تحديث العمليات.3
القدرات تمتلك IBM خبرة متعمقة في المجالات والقطاعات وتمتلك أيضًا الخبرة اللازمة لتحويل العمليات الأساسية في مؤسستك، بدءًا من الموارد البشرية وسلسلة التوريد والمشتريات ووصولاً إلى الشؤون المالية. العمليات المالية والمحاسبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

بفضل وجود أكثر من 30,000 متخصص ماهر في مجال الشؤون المالية والمحاسبة، يمكننا مساعدتك على تعزيز قيمة العمليات المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقديم نتائج ملموسة في مجالات التخطيط المالي والتحليلات المالية، وعمليات الشراء والدفع، وعمليات الطلب والتحصيل، وعمليات التسجيل وإعداد التقارير.

 إعادة تصور العمليات المالية الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والمواهب الحديثة

تجمع خدمات عمليات إجراءات الأعمال (BPO) لموارد البشرية والمواهب لدينا بين أحدث التقنيات والمعرفة العميقة بالعمليات لتحويل إدارة الموارد البشرية لديك إلى نظام ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يُمكنك من تحسين تجربة الموظفين بشكل ملحوظ وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل فعال.

 استكشف نهجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً لتحسين عمليات الموارد البشرية الحديثة عمليات سلسلة التوريد الذكية

يُعَد خبراء عمليات سلسلة التوريد لدينا مصدرًا استراتيجيًا للمواهب المتنوعة اللازمة للتكيف مع بيئات العمل التي تزداد تعقيدًا في عصر الذكاء الاصطناعي. إننا نساعد عملاءنا على تعزيز إعادة الابتكار الاستراتيجي من خلال تقديم سلاسل توريد مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواكبة للمستقبل.

 بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي عمليات التسويق الذكية 

يمتلك مستشارونا العالميون في مجال التسويق خبرة تقنية متعمقة وهم رائدون في سوق تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يساعدهم على تبسيط التعقيدات وتحقيق رؤيتك لزيادة الكفاءة والنمو.

 استكشف خدمات التسويق المُدارة تحويل خدمة العملاء

من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، تساعد IBM Consulting المؤسسات على وضع استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية. 

 زيادة الكفاءة وتعزيز إمكانات وكلائك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي تحويل المشتريات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الخبرة اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة في عمليات المشتريات الأساسية، ما يُتيح رؤية أوضح، واتخاذ قرارات أفضل، وفهمًا أعمق للنفقات، وإدارة العقود، والمصادر الاستراتيجية.

 خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للمشتريات
تعاون مع ™IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرّف على المزيد
إذا استطعت إعادة تصور طريقة إنجاز العمل، فبإمكانك إعادة ابتكار المؤسسة بالكامل. تبدأ عمليات سير العمل الذكية بالتجربة، حيث يتم تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي على منصة سحابية هجينة تمكِّن الموظفين من الاستفادة من البيانات والتقنيات لتحقيق نتائج مضاعفة. Joanne E. Wright، نائبة الرئيس الأول، إدارة التحول والعمليات، IBM تعرَّف على الكيفية التي تتبعها IBM في تحويل مفهوم "الأعمال المعتادة" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الهجينة.
دراسات حالة
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

لمساعدة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البقاء في طليعة تجربة العملاء، قامت IBM Consulting ببناء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي قوية باستخدام watsonx.
مشتريات الدولة

تستخدم إحدى أكبر حكومات الولايات في أمريكا تحليلاً متعمقًا للعمليات لتحسين عملية الشراء حتى الدفع؛ وذلك باستخدام حل ساعد على تحديد ومعالجة القضايا المكلِّفة.
شركة Anheuser-Busch

تخفِّف شركة AB InBev من تعقيدات مجال الموارد البشرية لديها، وتُعيد استثمارها في خدمات ذات قيمة مضافة أكبر، وتعمل بشكل أكثر فاعلية من حيث التكلفة بمساعدة IBM Consulting.
الشراكات الاستراتيجية خدمات استشارية لنظام SAP على أي منصة سحابية

تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات استشارات وتقنيات SAP لتقليل التكاليف وزيادة المرونة.

 استكشف قدرات SAP لدينا تقديم الحلول المحسَّنة لخدمة Oracle Cloud

لدينا أكثر من 10,000 استشاري متخصص في Oracle، نفَّذوا أكثر من 6,500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح.

 تعرّف على المزيد تعزيز الكفاءة باستخدام عمليات التعدين من Celonis

تعمل كلٌّ من IBM و Red Hat و Celonis على مساعدة العملاء على تنفيذ أعمالهم بأقصى طاقة ممكنة وتحقيق أقصى قيمة من عملياتهم في أسرع وقت.

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تُعَد مواءمة عمليات الأعمال لدعم المرونة، وتحقيق نتائج الأعمال، وتعزيز البيانات من العوامل الرئيسية التي تُسهم في نجاح تحول العمليات المالية اقرأ عن الموضوع هنا
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ عمليات الأعمال المالية والمحاسبية
وافق 92% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع على أن عمليات الأعمال في مؤسساتهم ستتحول إلى عمليات رقمية وستعتمد على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025
اكتشف الإجراءات التي يجب على قادة سلسلة التوريد اتخاذها — والأمور التي يجب عليهم التوقف عن فعلها — لاستغلال فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي.
حلول ذات صلة إدارة التطبيقات للتقنيات السحابية الهجينة

خدمات إدارة السحابة الهجينة الشاملة لتسريع رحلتك نحو التحول السحابي وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتك.

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بادِر بأتمتة أنظمة سير العمل الرقمية الخاصة بك لزيادة الإنتاجية والكفاءة والرؤى — محليًا أو في البيئة السحابية.

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