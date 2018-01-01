حان الوقت الآن لإعادة التفكير في الطريقة التي نعمل بها في مجال الرعاية الصحية، وذلك من أجل التخطيط لتجارب تُركِّز على مصلحة الأشخاص. تؤمن IBM بأهمية تبنّي نهج التجربة الذي يركِّز على مصلحة الأشخاص، بالإضافة إلى تسريع الاعتماد على القدرات الرقمية في أنظمة الرعاية.
يجب أن تعمل مؤسسات الرعاية الصحية في ظِل التحول الرقمي على توحيد الأنظمة والسياسات والعمليات المجزأة لتحقيق نتائج أفضل للمرضى وتحسين الامتثال التنظيمي والكفاءة الشاملة. وفي الوقت نفسه، على هذه الأنظمة الاستعداد لحدوث تحولات في الصناعة بهدف تعزيز حالتها التنافسية وتحسين تجارب الموظفين والمرضى وزيادة الإيرادات.
يعمل مستشارو الرعاية الصحية لدى IBM الذين يتمتعون بخبرة صناعية كبيرة كمرشدين ذوي خبرة للمساعدة في تصميم البرامج الناجحة وتطبيقها باستخدام نهج شامل، وذلك بدءًا من تحسين الأداء وإدارة الموارد وحتى تجربة المرضى. كذلك يمكن لفريق استشارات الرعاية الصحية لدينا المساعدة في تصميم خارطة طريق تخص الجانب التقني لتلبي الاحتياجات العاجلة والمتطلبات الناشئة. ومن خلال إعداد استراتيجيات ذكية ومرنة لكل من التقنيات والعمليات، يمكنك تجاوز التوقعات الحالية وتجربة حدوث تحولات حقيقية في الأعمال.
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حقق الموظفون الإداريون المختصون بتقديم الخدمات معدل دقة يتراوح بين 90 و95% في الوصول إلى معلومات ما قبل الخدمة والأهلية الطبية والتحقق من الصحة والاعتمادية والإحالة.1
خفضت شركة Elevance Health المكالمات السنوية لمركز التواصل بأكثر من 5 ملايين بعد نشر روبوتات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي..2
حددت شركة Providence فرصًا لتقليل تكاليف خدمات التطبيق السنوية بنسبة 27% دون التأثير على أدائه.3
يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصة فريدة لإعادة تصور الطريقة التي تتبعها جهات الدفع في تقديم خدمات الرعاية وإشراك الأعضاء، وتحسين إمكانية وصول المرضى والأعضاء إلى المعلومات الموثوق بها، واستكشاف الاستفسارات والمشكلات الشائعة وإصلاحها.
يمكن للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي تقديم تجارب شاملة وأكثر ثراءً واتصالًا للقنوات المتعددة مع تقليل تكلفة التفاعلات البشرية من خلال خطة السلامة وعناصر نظامها، بما في ذلك الأعضاء ومزودو الخدمات والوسطاء وأصحاب العمل والمرضى والمستهلكون.
تعمل IBM Consulting بشكل وثيق مع العملاء لتصميم حلول محددة تناسب احتياجات التوظيف والمهارات لديهم، ما يؤدي إلى توفير استراتيجيات مخصصة للاستشارات والتقنيات والخدمات المُدارة. قد يشمل العملاء أولئك الذين يتطلعون إلى معالجة المعدل المرتفع لتبدل الموظفين أو تحسين مجموعة تقنيات التوظيف أو تحسين إنتاجية القوى العاملة أو معالجة أوجه نقص المهارات أو إنشاء تجارب تعليمية فعالة لمختلف القوى العاملة.
احصل على المعلومات اللازمة لتقديم رعاية أكثر تخصيصًا من خلال تلقي رؤية شاملة حول المريض ومقدم الرعاية، وذلك عبر إعداد رؤية قابلة للتشغيل المتبادل وتوفير إمكانية وصول لبيانات الرعاية الصحية وزيادة موثوقيتها عبر جميع مراحلها. تمكّن من دمج بيانات المرضى السريرية وغير السريرية من أنظمة الموردين التي يمكنها كشف البيانات من خلال موارد التشغيل المتبادل للرعاية الصحية السريعة (FHIR) أو التنسيقات الأخرى وتبادل المعلومات الصحية المحمية ضمن شبكة موثوق بها للامتثال لجميع القوانين المعمول بها.
لإجراء عملية التحول بنجاح من خلال التصميم، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار مسار الخدمة بأكمله كما يجرّبه المستخدم النهائي، سواء كان ماديًا أو رقميًا.
تمكّن من إحداث تحول في مجال الرعاية من خلال توفير مستشفيات أكثر ذكاءً واتصالًا واستخدامًا للجانب الرقمي، على أن تستهدف هذه المستشفيات تحسين النتائج الصحية للمرضى في تركيزها الأساسي. امنح الفرصة للمستشفيات لتعمل بكفاءة وتستهدف تحقيق الأرباح من خلال عمليات سير العمل الآلية التي تسمح للأطباء السريريين بقضاء المزيد من الوقت في تقديم الرعاية مقارنة بالتوثيق السريري أو مجرد الحصول على معلومات المريض. مكِّن هؤلاء الأطباء السريريين من تشخيص المرضى بدقة وتحديد مسارات الرعاية المناسبة باستخدام التقنيات الناشئة والمعلومات المتقدمة.
تنضم UHCW NHS Trust إلى IBM Consulting وشركة Celonis SE، شريكة أعمال IBM، في استخدام تقنية IBM watsonx.ai بهدف المساعدة في تقديم رعاية أكثر كفاءة للمرضى.
تمكّنت شركة Humana من تخفيض مكالمات ما قبل الخدمة المكلفة وتحسين تجربة مقدم الخدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.
كشف كل من مركز Cleveland Clinic وشركة IBM عن أول حاسب كمي Quantum Computer مخصص لأبحاث الرعاية الصحية. لذا سيطوّر الباحثون والشركاء العلوم الطبية الحيوية والعلاج إلى جانب تحسين قدرات الجيل القادم من القوى العاملة المُستخدمة للتقنيات في مجال الرعاية الصحية.
تقلل Providence تكاليف خدمة تطبيق السحابة لديها بنسبة 27% مع تسريع قدرتها على تقديم تجربة رعاية أفضل من خلال الاستعانة ببنية تقنية أكثر حداثة.
باستخدام تقنية IBM watsonx.ai، عززت أمانة UHCW NHS Trust خدمات تقديم الرعاية التي تركز على مصلحة المريض من خلال خدمة أكثر من 700 مريض إضافي أسبوعيًا، وشهدت انخفاضًا بنسبة 6% في المواعيد الفائتة لبعض المرضى.
تحقّق الحلول التي تقدمها شركة IBM لتحديث التطبيقات والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تحول خدمة العملاء، نتائج صحية أفضل للمرضى وللامتثال التنظيمي ولأوجه الكفاءة عمومًا.
توفر حالة الشراكة المميزة لشركة IBM Consulting مع Microsoft خبرة قوية في مجال الرعاية الصحية لتقديم تجارب عملاء متميزة عبر القنوات والمنتجات والخدمات.
تتيح شركتا IBM Consulting وSalesforce فرصًا عالية التأثير لتحقيق التحسين السريع. لذا يؤدي إجراء التغييرات المهمة بسرعة إلى تطوير تجارب المرضى والعملاء وتحسين وقت الموظفين ودعم عملية اتخاذ القرار.
تتمتع IBM Consulting بوجود خبراء من SAP للمساعدة في التأكد من حصولك على أقصى استفادة من استثمارات SAP لديك وأنك قادر على ضمان الامتثال وإدارة الأداء المالي والتحكم في التكاليف.
عندما تتمكن التطبيقات والأجهزة والأنظمة من التفاعل وتبادل معلومات الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، يمكن لمقدّمي الرعاية الصحية العمل بشكل أكثر كفاءة وتبسيط تجربة المرضى وتوفير رعاية أكثر تخصيصًا لهم.
هناك إمكانات هائلة غير مستغلة لعائد الاستثمار (ROI) تتيح قابلية تنفيذ البيانات القابلة للتشغيل المتبادل. إذ يشير التشريع الأخير الصادر عن مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية (CMS) بشأن قابلية التشغيل المتبادل وشفافية الأسعار إلى أنه يجب على جهات الدفع التحقق من المزيد من الصناديق التنظيمية حتى تمتثل للحكومة.
مع تقديم موارد التشغيل المتبادل للرعاية الصحية السريعة (FHIR)، أصبح لدى الرعاية الصحية الآن معيارًا وتقنية يشكلان أسلوب تفاهم مشترك بين الجهات الدافعة ومقدمي الخدمات، والذي يتمحور حول مصلحة المريض. في هذه المقال، اطّلع على أنماط تنفيذ FHIR الحالية التي نشاهدها ضمن منصات تقنيات معلومات الرعاية الصحية (HIT).
كان "التحدي الكبير" متمثلًا بين جهات الدفع ومقدمي الخدمات والجهات التنظيمية بشأن الحصول على إذن مسبق، وعلى نطاق أوسع، بين برامج إدارة الاستعمال. لذا فقد أدى تقارب الإجراءات التنظيمية واستياء الأعضاء وإرهاق الأطباء السريريين والاضطراب الاقتصادي وارتفاع تكاليف الرعاية إلى وجود قدر هائل من الضغط على جهات الدفع ومقدمي الخدمات، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث أزمات في الأشهر المقبلة.
كيف يمكن للشركات حماية البيانات الحساسة؟ كيف يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تناسب حقوق الطبع والنشر؟ تعرَّف على المزيد عن أهمية القيم الإنسانية في الذكاء الاصطناعي المسؤول.
كانت شركة Elevance Health في مهمة لتقديم تجارب استثنائية تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي كأولوية. واليوم، يمكن لأعضاء خطط السلامة التابعة لشركة Elevance Health الوصول إلى خطة السلامة على مدار الساعة باستخدام تطبيق الأجهزة المحمولة Sydney Health الحائز على الجوائز، أو موقع Anthem.com الإلكتروني أو التبديل إلى الرسائل النصية القصيرة من الاستجابة الصوتية التفاعلية نفسها.
تمكّن من بناء نماذج ذكاء اصطناعي وتوسيع نطاقها لزيادة ثقة المرضى ومقدمي الخدمات مع تقليل المخاطر أيضًا والحفاظ على الجانب التنظيمي.
تأكد من أنَّ مرضاك ومنظماتك لديهم الإجراءات الوقائية والقدرة المناسبة على الاستجابة. فقد زادت تكاليف اختراق أمن بيانات الرعاية الصحية منذ 2020 بنسبة 53.3%. لدى قطاع الرعاية الصحية أيضًا أعلى متوسط تكلفة للاختراق الأمني حيث تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.4
أعِد التفكير في العمليات لإتاحة نماذج الرعاية الصحية في المستقبل. يتيح نموذج الاستعانة بالمصادر الخارجية للعمليات التجارية القائم على النتائج تحسين العمليات الأساسية، وذلك لتتمكّن من تسريع عملية التحول وتحسين الأداء. وتتضمن هذه العمليات التسويق ودعم العملاء والموارد البشرية والتمويل والمشتريات وإدارة سلسلة التوريد.
يتولى أندرو مسؤولية تقديم الرؤى والاستراتيجيات وتنفيذ العمليات والخدمات الاستشارية التي يقدمها قسم استشارات الرعاية الصحية لدى IBM لجهات الدفع ومقدمي الخدمات في القطاعات الصناعية، إذ يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال الرعاية الصحية. وقبل انضمامه إلى IBM، شغل أندرو العديد من الأدوار القيادية التنفيذية على مدار آخر 25 عامًا في بعض من أكبر شركات خطط السلامة في البلاد. كما تولى إدارة أقسام التعاقدات مع الجهات الدافعة والاستراتيجيات الوطنية لثلاث خطط للسلامة الوطنية، وبدأ خطط السلامة التي تركز على الرعاية المستندة إلى القيمة لبرنامج تجاري وحكومي وبناها ووسّعها ونفّذها.
باتريك سبوليتيني رائد في مجال الرعاية الصحية في أمريكا الشمالية ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الرعاية الصحية (كدافع وكمقدم خدمة) وتجربة الاستشارات الإدارية، التي تتراوح بين الاستراتيجيات والعمليات وإدارة التغيير وحتى الامتثال التنظيمي لمفاوضات العقود والتحول الرقمي والخدمات المُدارة وعمليات تعهيد الأعمال (BPO) وإدارة البرامج على نطاق واسع.
تتمتع الدكتورة أنجيلا سباثارو بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في العمل مع أنظمة السلامة الرائدة والمستشفيات وشركات التأمين الصحي وشركات ابتكار السلامة الرقمية وشركات علوم الحياة. كما عملت في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وفي الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية لزيادة القيمة المقدّمة وتحسين النتائج والمساعدة في تحقيق تحسينات مستدامة.
يتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة كطبيب سريري في خدمة الصحة الوطنية (NHS)، وينصب تركيزه على قدرة تقنية السلامة في تحقيق نتائج أفضل في مجال السلامة. وقد ساعده هذا في العمل على المستوى الوطني لأكثر من 10 أعوام في العديد من الأدوار القيادية في حكومة المملكة المتحدة. كما أنّ لديه خبرة دولية في مجال التكنولوجيا والاستراتيجيات الحكومية للسلامة الرقمية.
يُعدُّ فنسنت خبيرًا لأكثر من 20 عامًا في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات وتحول الأعمال. وكذلك قاد فرقًا في دعم المشاريع التحويلية الكبيرة والمعقدة عبر مجال تخطيط موارد المؤسسات ومقدمي الخدمات السحابية ومنصات تطوير التطبيقات ذات الرموز البرمجية المنخفضة.
يدير ديفا المفهوم الصناعي لعلوم الحياة والرعاية الصحية وحكومة الولايات والحكومات المحلية بشأن كيفية تحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارب البشرية وأتمتتها وتبسيط وتعزيز كفاءات المؤسسات وإنشاء قيمة جديدة من خلال البيانات.
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