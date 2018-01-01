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تساعد IBM عملاء الرعاية الصحية على مواجهة التحديات مع تحسين النتائج الصحية للمرضى بمساعدة الخبراء والمنهجيات الرائدة في الصناعة
الضرورة الملحة لقابلية التشغيل المتبادل في مجال الرعاية الصحية
طبيب يجلس على المكتب ينظر إلى الأشعة السينية
لمحة عامة

حان الوقت الآن لإعادة التفكير في الطريقة التي نعمل بها في مجال الرعاية الصحية، وذلك من أجل التخطيط لتجارب تُركِّز على مصلحة الأشخاص. تؤمن IBM بأهمية تبنّي نهج التجربة الذي يركِّز على مصلحة الأشخاص، بالإضافة إلى تسريع الاعتماد على القدرات الرقمية في أنظمة الرعاية.

يجب أن تعمل مؤسسات الرعاية الصحية في ظِل التحول الرقمي على توحيد الأنظمة والسياسات والعمليات المجزأة لتحقيق نتائج أفضل للمرضى وتحسين الامتثال التنظيمي والكفاءة الشاملة. وفي الوقت نفسه، على هذه الأنظمة الاستعداد لحدوث تحولات في الصناعة بهدف تعزيز حالتها التنافسية وتحسين تجارب الموظفين والمرضى وزيادة الإيرادات.

يعمل مستشارو الرعاية الصحية لدى IBM الذين يتمتعون بخبرة صناعية كبيرة كمرشدين ذوي خبرة للمساعدة في تصميم البرامج الناجحة وتطبيقها باستخدام نهج شامل، وذلك بدءًا من تحسين الأداء وإدارة الموارد وحتى تجربة المرضى. كذلك يمكن لفريق استشارات الرعاية الصحية لدينا المساعدة في تصميم خارطة طريق تخص الجانب التقني لتلبي الاحتياجات العاجلة والمتطلبات الناشئة. ومن خلال إعداد استراتيجيات ذكية ومرنة لكل من التقنيات والعمليات، يمكنك تجاوز التوقعات الحالية وتجربة حدوث تحولات حقيقية في الأعمال.
قلل العبء الإداري في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي وقابلية التشغيل المتبادل.

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المزايا من 90 إلى 95% تقديم معلومات أكثر دقة عند الحاجة

حقق الموظفون الإداريون المختصون بتقديم الخدمات معدل دقة يتراوح بين 90 و95% في الوصول إلى معلومات ما قبل الخدمة والأهلية الطبية والتحقق من الصحة والاعتمادية والإحالة.1

 أكثر من 5 ملايين  تقديم تجارب استثنائية للأعضاء ومقدمي الخدمات

خفضت شركة Elevance Health المكالمات السنوية لمركز التواصل بأكثر من 5 ملايين بعد نشر روبوتات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي..2

 27% نسبة الانخفاض في تكاليف خدمات التطبيق

حددت شركة Providence فرصًا لتقليل تكاليف خدمات التطبيق السنوية بنسبة 27% دون التأثير على أدائه.3
رحلة التحول الرقمي: جهات الدفع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تصور تجارب الأعضاء 

يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصة فريدة لإعادة تصور الطريقة التي تتبعها جهات الدفع في تقديم خدمات الرعاية وإشراك الأعضاء، وتحسين إمكانية وصول المرضى والأعضاء إلى المعلومات الموثوق بها، واستكشاف الاستفسارات والمشكلات الشائعة وإصلاحها.

 اقرأ دليل المديرين التنفيذيين CEOs لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي تجارب الرعاية الصحية المتكاملة   

يمكن للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي تقديم تجارب شاملة وأكثر ثراءً واتصالًا للقنوات المتعددة مع تقليل تكلفة التفاعلات البشرية من خلال خطة السلامة وعناصر نظامها، بما في ذلك الأعضاء ومزودو الخدمات والوسطاء وأصحاب العمل والمرضى والمستهلكون.

 استكشاف الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتقنيات السحابة مهارات المستقبل

تعمل IBM Consulting بشكل وثيق مع العملاء لتصميم حلول محددة تناسب احتياجات التوظيف والمهارات لديهم، ما يؤدي إلى توفير استراتيجيات مخصصة للاستشارات والتقنيات والخدمات المُدارة. قد يشمل العملاء أولئك الذين يتطلعون إلى معالجة المعدل المرتفع لتبدل الموظفين أو تحسين مجموعة تقنيات التوظيف أو تحسين إنتاجية القوى العاملة أو معالجة أوجه نقص المهارات أو إنشاء تجارب تعليمية فعالة لمختلف القوى العاملة.

 استكشاف الخدمات الاستشارية ذات الصلة باستقطاب المواهب
رحلة التحول الرقمي: مزودو الخدمات خدمات منصات الرعاية الصحية

احصل على المعلومات اللازمة لتقديم رعاية أكثر تخصيصًا من خلال تلقي رؤية شاملة حول المريض ومقدم الرعاية، وذلك عبر إعداد رؤية قابلة للتشغيل المتبادل وتوفير إمكانية وصول لبيانات الرعاية الصحية وزيادة موثوقيتها عبر جميع مراحلها. تمكّن من دمج بيانات المرضى السريرية وغير السريرية من أنظمة الموردين التي يمكنها كشف البيانات من خلال موارد التشغيل المتبادل للرعاية الصحية السريعة (FHIR) أو التنسيقات الأخرى وتبادل المعلومات الصحية المحمية ضمن شبكة موثوق بها للامتثال لجميع القوانين المعمول بها.

 

 تحول تجربة الرعاية الصحية

لإجراء عملية التحول بنجاح من خلال التصميم، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار مسار الخدمة بأكمله كما يجرّبه المستخدم النهائي، سواء كان ماديًا أو رقميًا.

 تحديث المستشفيات

تمكّن من إحداث تحول في مجال الرعاية من خلال توفير مستشفيات أكثر ذكاءً واتصالًا واستخدامًا للجانب الرقمي، على أن تستهدف هذه المستشفيات تحسين النتائج الصحية للمرضى في تركيزها الأساسي. امنح الفرصة للمستشفيات لتعمل بكفاءة وتستهدف تحقيق الأرباح من خلال عمليات سير العمل الآلية التي تسمح للأطباء السريريين بقضاء المزيد من الوقت في تقديم الرعاية مقارنة بالتوثيق السريري أو مجرد الحصول على معلومات المريض. مكِّن هؤلاء الأطباء السريريين من تشخيص المرضى بدقة وتحديد مسارات الرعاية المناسبة باستخدام التقنيات الناشئة والمعلومات المتقدمة.
دراسات حالة
أمانة خدمة الصحة الوطنية (NHS Trust) في University Hospitals Coventry and Warwickshire

تنضم UHCW NHS Trust إلى IBM Consulting وشركة Celonis SE، شريكة أعمال IBM، في استخدام تقنية IBM watsonx.ai بهدف المساعدة في تقديم رعاية أكثر كفاءة للمرضى.
شركة Humana

تمكّنت شركة Humana من تخفيض مكالمات ما قبل الخدمة المكلفة وتحسين تجربة مقدم الخدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.

مركز Cleveland Clinic

كشف كل من مركز Cleveland Clinic وشركة IBM عن أول حاسب كمي Quantum Computer مخصص لأبحاث الرعاية الصحية. لذا سيطوّر الباحثون والشركاء العلوم الطبية الحيوية والعلاج إلى جانب تحسين قدرات الجيل القادم من القوى العاملة المُستخدمة للتقنيات في مجال الرعاية الصحية.
Providence

تقلل Providence تكاليف خدمة تطبيق السحابة لديها بنسبة 27% مع تسريع قدرتها على تقديم تجربة رعاية أفضل من خلال الاستعانة ببنية تقنية أكثر حداثة.
أمانة خدمة الصحة الوطنية (NHS Trust) في University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW)

باستخدام تقنية IBM watsonx.ai، عززت أمانة UHCW NHS Trust خدمات تقديم الرعاية التي تركز على مصلحة المريض من خلال خدمة أكثر من 700 مريض إضافي أسبوعيًا، وشهدت انخفاضًا بنسبة 6% في المواعيد الفائتة لبعض المرضى.

الشركاء الاستراتيجيون شريكة الابتكار العالمي لهذا العام في AWS

تحقّق الحلول التي تقدمها شركة IBM لتحديث التطبيقات والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تحول خدمة العملاء، نتائج صحية أفضل للمرضى وللامتثال التنظيمي ولأوجه الكفاءة عمومًا.

 اعتماد حل مميز لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم

توفر حالة الشراكة المميزة لشركة IBM Consulting مع Microsoft خبرة قوية في مجال الرعاية الصحية لتقديم تجارب عملاء متميزة عبر القنوات والمنتجات والخدمات.

 تحويل الرعاية الصحية للتكيف مع البيئات المتغيرة

تتيح شركتا IBM Consulting وSalesforce فرصًا عالية التأثير لتحقيق التحسين السريع. لذا يؤدي إجراء التغييرات المهمة بسرعة إلى تطوير تجارب المرضى والعملاء وتحسين وقت الموظفين ودعم عملية اتخاذ القرار.

 الفوائد التي يمكن أن يقدمها نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لديك لإعداد نموذج جديد للرعاية الصحية

تتمتع IBM Consulting بوجود خبراء من SAP للمساعدة في التأكد من حصولك على أقصى استفادة من استثمارات SAP لديك وأنك قادر على ضمان الامتثال وإدارة الأداء المالي والتحكم في التكاليف.
®Insight
الضرورة الملحة لقابلية التشغيل المتبادل في مجال الرعاية الصحية

عندما تتمكن التطبيقات والأجهزة والأنظمة من التفاعل وتبادل معلومات الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، يمكن لمقدّمي الرعاية الصحية العمل بشكل أكثر كفاءة وتبسيط تجربة المرضى وتوفير رعاية أكثر تخصيصًا لهم.
حالة قابلية التشغيل المتبادل، الجزء الأول: زيادة العائد من الاستثمارات الناتجة عن جهات الدفع

هناك إمكانات هائلة غير مستغلة لعائد الاستثمار (ROI) تتيح قابلية تنفيذ البيانات القابلة للتشغيل المتبادل. إذ يشير التشريع الأخير الصادر عن مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية (CMS) بشأن قابلية التشغيل المتبادل وشفافية الأسعار إلى أنه يجب على جهات الدفع التحقق من المزيد من الصناديق التنظيمية حتى تمتثل للحكومة.

حالة قابلية التشغيل المتبادل، الجزء الثاني: ما موارد التشغيل المتبادل للرعاية الصحية السريعة (FHIR) المناسبة لك؟

مع تقديم موارد التشغيل المتبادل للرعاية الصحية السريعة (FHIR)، أصبح لدى الرعاية الصحية الآن معيارًا وتقنية يشكلان أسلوب تفاهم مشترك بين الجهات الدافعة ومقدمي الخدمات، والذي يتمحور حول مصلحة المريض. في هذه المقال، اطّلع على أنماط تنفيذ FHIR الحالية التي نشاهدها ضمن منصات تقنيات معلومات الرعاية الصحية (HIT).
التطور التالي للإذن المسبق

كان "التحدي الكبير" متمثلًا بين جهات الدفع ومقدمي الخدمات والجهات التنظيمية بشأن الحصول على إذن مسبق، وعلى نطاق أوسع، بين برامج إدارة الاستعمال. لذا فقد أدى تقارب الإجراءات التنظيمية واستياء الأعضاء وإرهاق الأطباء السريريين والاضطراب الاقتصادي وارتفاع تكاليف الرعاية إلى وجود قدر هائل من الضغط على جهات الدفع ومقدمي الخدمات، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث أزمات في الأشهر المقبلة.
دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول والمبادئ الأخلاقية

كيف يمكن للشركات حماية البيانات الحساسة؟ كيف يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تناسب حقوق الطبع والنشر؟ تعرَّف على المزيد عن أهمية القيم الإنسانية في الذكاء الاصطناعي المسؤول.
تقدم شركتا Elevance Health وIBM تجاربًا استثنائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

كانت شركة Elevance Health في مهمة لتقديم تجارب استثنائية تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي كأولوية. واليوم، يمكن لأعضاء خطط السلامة التابعة لشركة Elevance Health الوصول إلى خطة السلامة على مدار الساعة باستخدام تطبيق الأجهزة المحمولة Sydney Health الحائز على الجوائز، أو موقع Anthem.com الإلكتروني أو التبديل إلى الرسائل النصية القصيرة من الاستجابة الصوتية التفاعلية نفسها.
حلول ذات صلة حوكمة الذكاء الاصطناعي

تمكّن من بناء نماذج ذكاء اصطناعي وتوسيع نطاقها لزيادة ثقة المرضى ومقدمي الخدمات مع تقليل المخاطر أيضًا والحفاظ على الجانب التنظيمي.  

 تعرف على المزيد الأمن الإلكتروني

تأكد من أنَّ مرضاك ومنظماتك لديهم الإجراءات الوقائية والقدرة المناسبة على الاستجابة. فقد زادت تكاليف اختراق أمن بيانات الرعاية الصحية منذ 2020 بنسبة 53.3%. لدى قطاع الرعاية الصحية أيضًا أعلى متوسط تكلفة للاختراق الأمني حيث تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.4

 تعرف على المزيد الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية  

أعِد التفكير في العمليات لإتاحة نماذج الرعاية الصحية في المستقبل. يتيح نموذج الاستعانة بالمصادر الخارجية للعمليات التجارية القائم على النتائج تحسين العمليات الأساسية، وذلك لتتمكّن من تسريع عملية التحول وتحسين الأداء. وتتضمن هذه العمليات التسويق ودعم العملاء والموارد البشرية والتمويل والمشتريات وإدارة سلسلة التوريد.

 تعرف على المزيد
تعرف على خبرائنا أندرو كوهين، القائد العالمي للممارسات الاستشارية العالمية لمركز التميز (COE) الخاص بالرعاية الصحية العالمية في IBM

يتولى أندرو مسؤولية تقديم الرؤى والاستراتيجيات وتنفيذ العمليات والخدمات الاستشارية التي يقدمها قسم استشارات الرعاية الصحية لدى IBM لجهات الدفع ومقدمي الخدمات في القطاعات الصناعية، إذ يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال الرعاية الصحية. وقبل انضمامه إلى IBM، شغل أندرو العديد من الأدوار القيادية التنفيذية على مدار آخر 25 عامًا في بعض من أكبر شركات خطط السلامة في البلاد. كما تولى إدارة أقسام التعاقدات مع الجهات الدافعة والاستراتيجيات الوطنية لثلاث خطط للسلامة الوطنية، وبدأ خطط السلامة التي تركز على الرعاية المستندة إلى القيمة لبرنامج تجاري وحكومي وبناها ووسّعها ونفّذها. 

 اطلع على ملف أندرو الشخصي باتريك سبوليتيني، نائب الرئيس ورائد في مجال الرعاية الصحية في شركة الاستشارات بأمريكا الشمالية، IBM Consulting

باتريك سبوليتيني رائد في مجال الرعاية الصحية في أمريكا الشمالية ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الرعاية الصحية (كدافع وكمقدم خدمة) وتجربة الاستشارات الإدارية، التي تتراوح بين الاستراتيجيات والعمليات وإدارة التغيير وحتى الامتثال التنظيمي لمفاوضات العقود والتحول الرقمي والخدمات المُدارة وعمليات تعهيد الأعمال (BPO) وإدارة البرامج على نطاق واسع. 

 اطلع على ملف باتريك الشخصي الدكتورة أنجيلا سباثارو، الشريكة الأولى والقائدة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة IBM Consulting

تتمتع الدكتورة أنجيلا سباثارو بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في العمل مع أنظمة السلامة الرائدة والمستشفيات وشركات التأمين الصحي وشركات ابتكار السلامة الرقمية وشركات علوم الحياة. كما عملت في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وفي الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية لزيادة القيمة المقدّمة وتحسين النتائج والمساعدة في تحقيق تحسينات مستدامة.

 اطلع على ملف أنجيلا الشخصي مارك ديفيز، كبير مسؤولي السلامة في IBM

يتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة كطبيب سريري في خدمة الصحة الوطنية (NHS)، وينصب تركيزه على قدرة تقنية السلامة في تحقيق نتائج أفضل في مجال السلامة. وقد ساعده هذا في العمل على المستوى الوطني لأكثر من 10 أعوام في العديد من الأدوار القيادية في حكومة المملكة المتحدة. كما أنّ لديه خبرة دولية في مجال التكنولوجيا والاستراتيجيات الحكومية للسلامة الرقمية.

 اطلع على ملف مارك الشخصي فنسنت تاي، شريك ورائد القطاع العام والرعاية الصحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يُعدُّ فنسنت خبيرًا لأكثر من 20 عامًا في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات وتحول الأعمال. وكذلك قاد فرقًا في دعم المشاريع التحويلية الكبيرة والمعقدة عبر مجال تخطيط موارد المؤسسات ومقدمي الخدمات السحابية ومنصات تطوير التطبيقات ذات الرموز البرمجية المنخفضة. 

 اطلع على ملف فينسنت الشخصي ديفا راماتشاندران، رائد في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي

يدير ديفا المفهوم الصناعي لعلوم الحياة والرعاية الصحية وحكومة الولايات والحكومات المحلية بشأن كيفية تحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارب البشرية وأتمتتها وتبسيط وتعزيز كفاءات المؤسسات وإنشاء قيمة جديدة من خلال البيانات.

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