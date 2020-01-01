بينما تتوسّع خيارات المنتجات وقنوات الشراء، يجب أن يرتبط كلٌّ من العلامات التجارية وتجار التجزئة وتجارب العملاء بقيمة ما. إذا لم يكن هناك تواصل بين المتجر الافتراضي ومركز الاتصال، أو بين المتجر الرقمي والمتجر الفعلي، فلن تحصل على فرص لإنشاء علاقات أعمق وأكثر قيمة وتميّزًا. كما تساعد قوة الذكاء الاصطناعي في جعل هذه التواصلات أسرع وأكثر تخصيصًا وذكاءً لتلبية الأهداف المحددة لمؤسستك، لتركز على الوفاء بالوعد الذي قطعته للمستهلك.
عندما يتعلق الأمر بإتمام تلك التجارب والمشتريات، هناك عاملان مهمان يُعيدان تشكيل عمليات البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية. أولًا، يعمل التحول نحو العمليات المستدامة على تسريع عملية إعادة الابتكار اللازمة لتحقيق النقاط الجوهرية الأربعة وهما: حماية الناس، وحماية الكوكب، وتحقيق الأرباح، وتحقيق الأهداف المنشودة. ثانيًا، إنّ الذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة الهجينة المفتوحة يؤديان عمليات إعادة تصنيع تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين جودة تجارب القنوات المتعددة وإطلاق نماذج أعمال جديدة لزيادة أسهم السوق.
زيادة في الإيرادات خلال أكثر من عامين بالنسبة لجهات البيع بالتجزئة الرائدة في المملكة المتحدة.1
زيادة في الكفاءة التشغيلية من خلال منصات المؤسسة المُحدّثة لشركة رائدة في مجال الملابس الرياضية في آسيا.2
زيادة في معدل التحويل من خلال قنوات العرض الجديدة باستخدام نموذج التشغيل التجاري الهجين.3
أنشئ تجارب عملاء متعددة القنوات عبر القنوات الحالية والجديدة باستخدام التقنيات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي لتحفيز الزيادة في كل من الإيرادات وصافي الأرباح، وإحصاءات العملاء المستندة إلى البيانات بهدف تقديم تفاعلات مسموح بها ومخصصة وسياقية تعمل على إشراك المستهلكين.
وظّف الذكاء الاصطناعي لإنشاء فرص تحقيق الإيرادات من خلال التحليلات المتقدمة واقتراحات الإجراءات التالية المستندة إلى البيانات مع تسريع الوقت اللازم لتنفيذ الحل على أي قناة. وتعمل خدمة العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تحويل عمليات مراكز التواصل بهدف خفض التكاليف مع زيادة مستوى رضا العملاء ومعدل الاحتفاظ بهم.
حسّن الرؤية وقلل المخاطر الإلكترونية في النظام البنائي المتكامل لسلسلة التوريد، مع الاستفادة من التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي واستعلامات التهديدات وتقدير كمية المخاطر وتخطيط السيناريوهات. استخدم هذه الطريقة لتضمين عوامل استدامة سلسلة التوريد في سير العمل واتخاذ القرارات للربط بين تحقيق الأرباح والأهداف.
اجعل طموحك واقعًا من خلال الكشف عن حالة مؤسستك ومعرفة تأثير القرارات والتغييرات التي تجريها عن طريق جمع البيانات الشاملة. واستخدم الرؤية المُحسّنة لمعالجة اللوائح التي تتعلق بالشفافية والمسؤولية ولفهم الطريقة الأفضل لدمج مفهوم الاستدامة في استراتيجية النمو طويلة المدى.
قدِّم تجارب عملاء متميزة وعمليات أكثر إنتاجية من خلال الاستفادة من الهياكل المفتوحة الهجينة والذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات الكبيرة لزيادة الإيرادات بشكل أفضل من خلال تحسين فرص البيع المتبادل والبيع الإضافي، ولتقليل تكلفة التشغيل باستخدام العمليات الآلية.
يشهد بائع التجزئة الرائد في مجال الصحة والجمال في صيدليات المملكة المتحدة نموًا كبيرًا ويواصل لما يقرب من قرنين في الابتكار بمساعدة IBM Consulting.
تعمل الشركة الرائدة في مجال الاحتفالات على تبسيط عمليات الطلب والشراء لتوفير خدمات سلسة للعملاء عبر الإنترنت وفي المتاجر لتتناسب مع أشكال الاحتفال الجديدة.
تستعد "الشركة التقنية التي تصنع المخبوزات" لتحقيق النمو من خلال تنفيذ عمليات متكاملة وفائقة الكفاءة متعلقة بالموارد البشرية لإيجاد قوى عاملة جاهزة لمواجهة تحديات المستقبل.
سرّع مشاريع التحول في SAP لديك باستخدام منهجيات مجربة لا تزيد من السرعة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين النتائج. تساعد IBM تجار التجزئة والعلامات التجارية العالمية على ضمان أن تقدم استراتيجيتها في SAP وهندستها وعملياتها الترحيليّة والتنفيذية تجارب عملاء متعددة الوسائل ومتميزة من خلال توسيع نطاق الإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنظيم التجارة الهجينة وإنشاء سلاسل توريد مرنة.
افهم عملاءك بشكل أفضل من خلال إنشاء تصور شامل لنقاط تواصلهم واهتماماتهم. واستخدم المعلومات التي تكتسبها لإنشاء تجربة أكثر تخصيصًا عبر القنوات، بما في ذلك تمكين الموظفين من زيادة تفاعلهم مع العملاء الذين يقدمون لهم الخدمات.
تعرَّف بالتفصيل على الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين وكن مرنًا بما يكفي لتلبيتها بالاستفادة من إمكانات Microsoft Azure الكاملة من خلال تطوير التطبيق، والترحيل، والتحديث، والإدارة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
يمكنك تبسيط تحولك الرقمي من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تم تصنيفنا كشركة رائدة في تقديم خدمات Adobe من IDC وEverest، وحصلنا على أربع جوائز لأفضل شريك لعام 2022 من Adobe. ونشارك في إنشاء وتصميم وتقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا ولا تُنسى وآمنة للعلامات التجارية والشركات في مجال البيع بالتجزئة.
تأكد من رقمنة عمليات تفاعل العملاء لتحسين الكفاءة مع زيادة صافي نقاط الترويج (NPS) وولاء العملاء. تساعد الخدمة الذاتية وتجارب الوكيل في الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين الرضا وتقليل تكلفة الخدمة. كما أنها توفر فرصًا لمزيد من البيع المتبادل والبيع الإضافي.
انشر علامتك التجارية في السوق الاستهلاكي التنافسي وحافظ على نموها المربح على الرغم من العقبات المحتملة العديدة التي قد تنشأ. فنحن نقدم لك حلول البيانات المُدارة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تنفيذ الحملات الإعلانية من خلال الذكاء والأتمتة اللذين يساعدان على فهم سلوك المستهلكين وزيادة معدلات الاستجابة وتعزيز العائد الناتج عن الاستثمار التسويقي.
لدى شركات السلع الاستهلاكية والترويج والبيع بالتجزئة احتياجات فريدة مرتبطة بالتمويل والمشتريات. تأكد من أن تقارير المصدر حتى الدفع والتقارير الختامية وحتى الارتباط بالأداء الترويجي للتجارة قد تم تحسينها بما يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
تمكّن من تحديث وظائف المواهب لديك من خلال الجمع بين المهارات والتقنيات والبيانات لتحويل التجارب خلال عمليات التوظيف والتعيين، وكذلك في دورة حياة الموظف بأكملها. وتزامنًا مع معدلات التناقص المرتفعة على مدى التاريخ في الصناعات الاستهلاكية، يمكن لخدماتنا المُدارة أن تساعد شركات السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة المتخصصين على تحقيق مدخرات كبيرة في إجراءات التوظيف الموسمية وكاملة المدة كجزء من عملية استقطاب المواهب المتكاملة.
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1 دراسة حالة IBM Boots UK، حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة IBM Corporation.
2 دراسة حالة IBM Anta Group، حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 محفوظة لشركة IBM Corporation