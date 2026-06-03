التسويق والمبيعات والتجارة وإدارة الطلبات والخدمات هي الوظائف التي تولّد الإيرادات وتحققها. وتشكّل هذه الوظائف مجتمعةً المنظومة التي يتولّد من خلالها الطلب، وتُنشأ الالتزامات، وتُبنى علاقات العملاء أو تُقوَّض. في معظم المؤسسات، صُممت هذه الوظائف لتعمل بصورة مستقلة، بحيث تكون لكل منها تقنياتها ومقاييسها واختصاصها الخاص. كان ذلك النموذج استجابة منطقية للتعقيد المؤسسي.

لكن هذا النوع من النماذج لم يعد كافيًا. تتطلب المرحلة المقبلة أن تعمل وظائف الواجهة الأمامية كوحدة واحدة. وباتت كلفة تشغيل هذه الوظائف كأنظمة مستقلة تُقاس الآن بما يترتب عليها من خسائر في الإيرادات.

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على جمع المعلومات وتقييم الخيارات والتأثير في قرارات الشراء عبر واجهات رقمية لا تملكها المؤسسات ولا تتمتع برؤية كاملة بشأنها. أظهر بحث أجرته IBM بالتعاون مع الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن 45% من المستهلكين يستخدمون الذكاء الاصطناعي الآن خلال رحلات الشراء، وأن 41% يستخدمونه للبحث عن المنتجات و33% لفهم مراجعاتها. كما يستخدمه 31% منهم للبحث عن العروض.¹

تعيد الديناميكية نفسها تشكيل قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، حيث يعتمد المشترون ولجان الشراء بصورة متزايدة على منصات تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للمؤسسة عند اتخاذ قراراتهم. وتتنافس وظائف الواجهة الأمامية في مؤسستك بالفعل ضمن هذه البيئة. والسؤال هو: هل صُممت أصلًا للعمل في هذه البيئة؟