يعتمد تقديم تجربة عملاء استثنائية على الأشخاص المناسبين الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الصحيحة في كل مرحلة من مراحل الرحلة. توقَّف للحظة لملء أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه وشاهد الكيفية التي يمكنك من خلالها المساعدة على تعزيز التحسينات باستخدام IBM watsonx Orchestrate.