تعزيز كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM
يعتمد تقديم تجربة عملاء استثنائية على الأشخاص المناسبين الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الصحيحة في كل مرحلة من مراحل الرحلة. توقَّف للحظة لملء أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه وشاهد الكيفية التي يمكنك من خلالها المساعدة على تعزيز التحسينات باستخدام IBM watsonx Orchestrate.
* تُحسب النتائج المعروضة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx Assistant، بما في ذلك إدخالات المستخدمين ومعايير القطاعات وبيانات الجهات الخارجية وبيانات الموارد البشرية من IBM Insitute of Business Value (المُشار إليه اختصارًا IBV). وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدَّرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. تُقدَّم النتائج لأغراض توضيحية فقط وينبغي ألَّا يُعتمَد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية في قطاع البيع بالتجزئة وتحسين تجربة الموظفين وتحقيق النتائج في مجالات مثل تنمية المهارات واتصالات الموظفين وإدارة العمليات.
لنناقش استراتيجية تقنية المعلومات لديك. سيساعدك مستشارونا على تحويل رؤيتك إلى واقع ملموس وتخصيص حل يناسب احتياجاتك.
إطلق العنان لمستقبل البيع بالتجزئة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
حوِّل أعمالك في مجال السلع الاستهلاكية على نطاق واسع مع الذكاء الاصطناعي التوليدي