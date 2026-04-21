ومع تسارع المؤسسات نحو السحابة الهجينة، والبنى المعتمدة على الأحداث، وصناعة القرار في الوقت الفعلي، تغيّرت التوقعات المعقودة على أنظمة المراسلة تغيّرًا جذريًا. فما كان يُعد في السابق "موثوقًا بالقدر الكافي" بات يتعين اليوم أن يكون متاحًا على الدوام، وآمنًا بحكم التصميم، ومتكاملًا بسلاسة عبر مختلف الأنظمة البنائيّة.

كما أن توقعات الأمن تتطور بسرعة، في وقت يقترب فيه هامش التحمّل لفترات التعطل من الصفر. ويطرح هذا التحول سؤالًا محوريًا أمام قادة المؤسسات: هل أصبحت منصة المراسلة لديكم جاهزة للمرحلة المقبلة؟وقد تؤدي إخفاقات المراسلة إلى عدم اتساق في المعاملات، وفترات تعطّل، ومخاطر امتثال، ولا سيما في القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة.

يتصدى IBM MQ 10.0 لهذه التحديات من خلال ابتكارات ترتكز إلى أربعة محاور استراتيجية: