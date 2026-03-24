تُعد إمارة عجمان واحدة من أصغر الإمارات وأكثرها مرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت عجمان مسيرة التحول الرقمي في عام 2017 بإنشاء دائرة عجمان الرقمية، وهي دائرة جديدة مكرسة لرفع كفاءة العمل في المدينة وتحسين جودة حياة سكانها. تقع حافلة عجمان للخدمات (AJSB) في قلب هذا الجهد؛ وهي منصة تكامل حيوية تمكّن عشرات الآلاف من المعاملات اليومية من خلال الربط بين المؤسسات المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص.

وعلى الرغم من أهميتها، واجهت دائرة عجمان الرقمية تحديات جسيمة، شملت صعوبة معالجة كميات ضخمة من البيانات على فترات ممتدة، وهو متطلب حيوي لإجراء عمليات التدقيق والحفاظ على السجلات التاريخية لمدة سبع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، كان التعامل مع هذه البيانات أمرًا صعبًا.

مع تزايد الإقبال على الخدمات الرقمية، واجهت دائرة عجمان الرقمية تحديات متنامية في العمليات التشغيلية والبيانات. أصبحت عملية إدارة والاحتفاظ بكميات ضخمة من بيانات المعاملات—واللازمة لأغراض التدقيق والامتثال طويل الأمد—عملية معقدة وتستهلك الكثير من الموارد، لا سيما مع استمرار التعامل مع العديد من العمليات يدوياً وصعوبة توسيع نطاقها.

أدى ضعف الرؤية فيما يتعلق بالخدمات المستضافة إلى تقييد القدرة على مراقبة الأداء، أو تحسين العمليات، أو قياس أثر المبادرات؛ مثل مبادرة الحكومة اللاورقية. واجه المواطنون عقبات بسبب تكرار طلبات الوثائق، في حين افتقر القادة إلى رؤية مركزية ومعطيات فورية لتتبع أداء الخدمات، والأثر البيئي، والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الكفاءة والاستدامة.

تلبيةً للتوقعات المتزايدة وتعزيزاً لرؤيتها المتمثلة في مجتمع رقمي بالكامل، أدركت الدائرة ضرورة تسريع عملية التحول من خلال تعزيز الأتمتة، والإدارة المركزية للبيانات، واستخلاص الرؤى الفورية لدعم اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة.