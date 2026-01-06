تسريع واجهات برمجة التطبيقات باستخدام بوابة خفيفة جدًا ومتوافقة مع Kubernetes، مع زيادة في معدل الإنتاجية1، 2 بنسبة 50% وأمان بنظام الثقة الصفرية.
تُعَد DataPower Nano Gateway بوابة من الجيل التالي مصممة لأعباء العمل الحديثة المتوافقة مع Kubernetes. مدمجة بالقرب من تطبيقات الأعمال، وتمنح المطورين السيطرة المباشرة على حركة مرور واجهات برمجة التطبيقات والأمان والسياسات في أي بيئة نشر، ما يمكِّنهم من التحرك بسرعة دون الاعتماد على فِرق البوابات المركزية.
نشر بوابات آمنة مع زمن تشغيل أقل من ثانية عبر مسارات GitOps، ما يساعد المطورين على الانتقال من مرحلة البناء إلى الإنتاج بسرعة أكبر دون عوائق مركزية.
تشغيل البوابات بالقرب من تطبيقات الأعمال لتقليل زمن الانتقال، ما يُتيح تحجيمًا دقيقًا وسرعة استجابة أعلى عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات والمحلية.
دمج الحماية بنظام الثقة الصفرية وتطبيق السياسات بشكل متسق في كل خدمة مصغرة، مع دعم OpenTelemetry المدمج والتكوين التصريحي.
القضاء على الاعتماد على البوابات المركزية الثقيلة من خلال بيئة تشغيل مدمجة وخفيفة جدًا وسحابية الأصل، تساعد على تقليل استهلاك الموارد وتبسيط التحجيم باستخدام البنية التحتية ككود.
ابدأ بموارد محدودة: 10 مللي كور من وحدة المعالجة المركزية للبيئات خفيفة الوزن. ثم يمكنك التوسع حتى 300 مللي كور لتقديم أداء قوي دون الحاجة إلى بنية تحتية ثقيلة.
بدء التشغيل في أقل من ثانية واحدة مع أقل من 20 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. مثالي للنشر في بيئات الحاويات، والبيئات السحابية الأصلية، وعلى الحافة.
يعالج ما يصل إلى 50% من المعاملات أكثر في الثانية مقارنةً بأبرز البوابات، مع تسريع أداء واجهات برمجة التطبيقات على نطاق واسع.
بدء تشغيل في أقل من ثانية مع بوابة مدمجة أصيلة في Kubernetes تقترب من تطبيقات الأعمال، ما يؤدي إلى تقليل وقت التشغيل وتأخير الشبكة وبصمة البنية التحتية.
تحديد سياسات واجهات برمجة التطبيقات عبر تكوينات توضيحية تعتمد على YAML، ما يمكِّن المطورين من تأمين حركة البيانات والتحقق منها وإدارتها بسرعة وبشكل متسق عبر البيئات الهجينة والسحابية.
دمج الحماية بنظام الثقة الصفرية مباشرةً في جميع تطبيقات الأعمال من خلال بوابة معزولة خاصة به؛ لضمان استجابة أسرع، وتحكم أكثر أمانًا في حركة البيانات، والقضاء على مشكلات "الجيران المزعجين".
تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجُّهاتها ونواياها للتغيير أو الإلغاء دون إشعار مسبق، وذلك وفقًا لتقدير شركة IBM وحدها. وتهدف المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستقبلية المحتملة إلى تحديد التوجُّه العام لمنتجاتنا وينبغي عدم الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الشراء. والمعلومات المذكورة عن المنتجات المستقبلية المحتملة ليست التزامًا أو وعدًا أو التزامًا قانونيًا بتقديم أي مواد أو رموز أو وظائف. لا يجوز إدراج معلومات عن المنتجات المستقبلية المحتملة في أي عقد. ويظل تطوير وإصدار وتوقيت أي ميزات أو وظائف مستقبلية لمنتجاتنا وفقًا لتقديرنا الخاص وحدنا.
¹ معايير IBM الداخلية - ديسمبر 2025. الحد الأدنى من المتطلبات: 10 مللي كور من وحدة المعالجة (1% من نواة معالج واحدة) وذاكرة 20 ميجابايت. للنشر القياسي على مستوى الإنتاج، يُوصى باستخدام 300 مللي كور من المعالج و600 ميجابايت من الذاكرة.
معالجة تصل إلى 50% من المعاملات أكثر في الثانية (TPS) مقارنةً بالبوابات المنافسة الرائدة.