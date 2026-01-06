تُعَد DataPower Nano Gateway بوابة من الجيل التالي مصممة لأعباء العمل الحديثة المتوافقة مع Kubernetes. مدمجة بالقرب من تطبيقات الأعمال، وتمنح المطورين السيطرة المباشرة على حركة مرور واجهات برمجة التطبيقات والأمان والسياسات في أي بيئة نشر، ما يمكِّنهم من التحرك بسرعة دون الاعتماد على فِرق البوابات المركزية.