هل تبحث عن مستوى أعلى من الدعم، أو وقت إضافي للانتقال إلى أحدث إصدار، أو الانتقال إلى منتجات وحلول جديدة لتسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، والتحديث، والتحول؟