يُتاح لك استخدام البرنامج كخدمة؛ وتتم الاستضافة على Amazon Web Services (AWS)
*يُباع على أساس سنوي
يُتاح لك استخدام البرنامج كخدمة، وتتم الاستضافة على Amazon Web Services (AWS)؛ بوابة مخصصة لمستأجر واحد بقدرات متطورة.
*يُباع على أساس سنوي
يُستخدم كخدمة مخصصة لمستأجر واحد، تلبي مستوى عاليًا من العزل والتوافر؛ وتتم استضافته على IBM Cloud.
*يُباع على أساس سنوي
ينشر محليًا، في نظام سحابي هجيني، أو في نظام متعدد السحب.
**يتم تجديدها سنويًا
تصميم وتطوير واجهة برمجة التطبيقات API
استفد من تجربة سهلة الاستخدام لتصميم وبناء واجهة برمجة التطبيقات بسرعة
اختبار واجهة برمجة التطبيقات API
إنشاء وتنفيذ وإعداد تقارير حول اختبارات البرمجيات تلقائيًا
إدارة مراحل واجهة برمجة التطبيقات (API)
إدارة وتحريك واجهات برمجة التطبيقات (API) خلال جميع مراحلها
عزل API Gateway
تأمين حركة البيانات على واجهة برمجة التطبيقات والتحكم فيها ووصول المستخدمين مع تضمين التخزين المؤقت
متعدد المستأجرين
مستأجر واحد
مستأجر واحد
API Gateway ذاتية الاستضافة
إمكانية إضافة API Gateway ذاتية الاستضافة
بوابة المطور
إنشاء بوابات مخصصة تحمل علامة الشركة لتبادل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع مستهلكي APIs
تحليلات واجهة برمجة التطبيقات
استخدام لوحة المعلومات والتصور المرئي لفهم وتقييم استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)
تفريغ التحليلات
تفريغ بيانات التحليلات إلى أنظمة خارجية للترابط والاحتفاظ بالبيانات
تحقيق الإيرادات
حقق الإيرادات من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال التسعير وخطط الأسعار
نشر في بيئة سحابية متعددة/هجينة
نشر في بيئة سحابية متعددة أو هجينة
الكمية المباعة
حجم استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات API لمدة 12 شهرًا
100000 استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API) سنويًا وما فوق
100 مليون استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API) سنويًا وما فوق
120 مليون استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات (API) سنويًا وما فوق
يختلف
تتم استضافته على
مزود السحابة
AWS
AWS
IBM Cloud
يحددها العميل
عزل المستوى الإداري
بنية تحتية بمستأجر واحد مقابل بنية تحتية مشتركة متعددة المستأجرين
متعدد المستأجرين
متعدد المستأجرين
مستأجر واحد
يحددها العميل
عدد المثيلات لكل اشتراك
عدد المثيلات المتاحة لفصل بيئاتك
1-3
1-3
1
يحددها العميل
SLA
اتفاقية مستوى الخدمة
%99.9
%99.9
خيار لنسبة 99.95%
يحددها العميل
الميزات الجديدة، التحديثات، والإصدارات
الإصلاحات وتحديثات الأمان
إجابات على أسئلة التثبيت والنشر والاستخدام والأسئلة المتعلقة بالكود
حل سريع للمشكلات
24x7x365. إمكانية فتح حالة بسهولة عبر الويب، أو الدردشة، أو الهاتف
تجربة مجانية لمدة 30 يومًا
كامل القدرات متاحة في الإصدار التجريبي المجاني
الشراء من خلال AWS
استخدم حقوقك في AWS عن طريق الشراء من AWS Marketplace
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ترقية تجربتك الحالية
ترقية نسختك التجريبية الحالية من API Connect اليوم
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المستوى الأساسي (SaaS)
المستوى المتقدم (SaaS)
مثيل محجوز (SaaS)
البرامج
الخيار 1: شراء الخدمة الذاتية من خلال سوق IBM Marketplace
الخيار 2: الشراء من خلال مبيعات IBM
الخيار 3: شراء الخدمة الذاتية من خلال سوق AWS Marketplace
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الخيار 4: الشراء عبر عرض خاص من خلال سوق AWS Marketplace
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IBM Cloud Pak for Integration
لمزيد من المرونة، استخدم IBM API Connect إلى جانب قدرات التكامل الأخرى على أنها جزء من استراتيجية تكامل كاملة تربط التطبيقات والبيانات عبر أي بيئة سحابية أو محلية.
يتضمن IBM Cloud Pak for Integration أتمتة مدمجة للذكاء الاصطناعي والتعليقات المستمرة.
احصل على إدارة واجهة برمجة التطبيقات، وتكامل التطبيقات، والأمان الشامل، وغير ذلك الكثير–كل ذلك في مكان واحد.
أنماط متنوعة من التكامل مع خيارات نشر مرنة ومفتوحة المصدر باستخدام نهج تسعير معياري.
هل تبحث عن مستوى أعلى من الدعم، أو وقت إضافي للانتقال إلى أحدث إصدار، أو الانتقال إلى منتجات وحلول جديدة لتسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، والتحديث، والتحول؟
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.