الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect الدعم
حقِّق أقصى استفادة من استثمارك في IBM API Connect. وابقَ على اطلاع دائم على أحدث التقنيات ودعمها طوال دورة حياة API Connect بأكملها.
طلب عرض توضيحي مباشر جرِّب مجانًا
صورة واجهة المستخدم (UI) الهجينة لمنتج API Connect
تحديثات البرامج ما الجديد؟

انتقل إلى مستندات IBM API Connect. وحدِّد نسخة لمعرفة ما الجديد في الإصدار الأخير.

 دورة حياة المنتج

عرض API Connect GA وتواريخ انتهاء الدعم. انقر فوق روابط "اسم المنتج" للحصول على التفاصيل.

 التحديثات

استخدم اشتراك ودعم برمجيات IBM لتنزيل أحدث نسخة.
أساسيات الدعم دعم IBM API Connect 

افتح حالة، ونزّل الإصلاحات، وابحث عن الوثائق التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك في استكشاف المشكلات، وإصلاحها، ومنعها، وحلها.

 انتقل إلى دعم IBM اشترك في إشعاراتي

اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، ونشرات الأمن، والذاكرة الوميضية.

 سجِّل الاشتراك "في إشعاراتي" تواصل مع مستخدمي API Connect 

شارك أفضل الممارسات، وانشر الأسئلة، واحصل على إجابات، وتواصل مع خبراء IBM ومستخدمي API Connect الآخرين.

 انضم إلى مجتمع API Connect
خيارات دعم إضافية

توفر IBM خيارات دعم مرنة تتيح لك الحصول على المستوى المناسب من الدعم لـ API Connect طوال دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.

 تعرّف على المزيد بشأن عروض الدعم الدعم المتقدم

يُعد إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة SaaS التي  تقدّم حلولًا ذات أولوية للحالات وأهداف تقليل زمن الاستجابة مع تحديث ومتابعة الاشتراك والدعم.

 تعرف على المزيد الدعم الممتد

خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه على الانتهاء من تاريخ انتهاء دعمه، وهو ما يمنحك المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.

 تعرف على المزيد الدعم المستدام

لا بد من اقتنائه عند تشغيلك لآخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق لأنه يوفر ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من دعم IBM للتخطيط لما هو قادم.

 تعرف على المزيد
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

 جرِّب مجانًا طلب عرض توضيحي مباشر