انتقل إلى مستندات IBM API Connect. وحدِّد نسخة لمعرفة ما الجديد في الإصدار الأخير.
عرض API Connect GA وتواريخ انتهاء الدعم. انقر فوق روابط "اسم المنتج" للحصول على التفاصيل.
استخدم اشتراك ودعم برمجيات IBM لتنزيل أحدث نسخة.
افتح حالة، ونزّل الإصلاحات، وابحث عن الوثائق التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك في استكشاف المشكلات، وإصلاحها، ومنعها، وحلها.
اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، ونشرات الأمن، والذاكرة الوميضية.
شارك أفضل الممارسات، وانشر الأسئلة، واحصل على إجابات، وتواصل مع خبراء IBM ومستخدمي API Connect الآخرين.
توفر IBM خيارات دعم مرنة تتيح لك الحصول على المستوى المناسب من الدعم لـ API Connect طوال دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.
يُعد إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة SaaS التي تقدّم حلولًا ذات أولوية للحالات وأهداف تقليل زمن الاستجابة مع تحديث ومتابعة الاشتراك والدعم.
خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه على الانتهاء من تاريخ انتهاء دعمه، وهو ما يمنحك المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
لا بد من اقتنائه عند تشغيلك لآخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق لأنه يوفر ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من دعم IBM للتخطيط لما هو قادم.