الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect إضفاء الطابع الاجتماعي على واجهات برمجة تطبيقاتك
المساعدة في تمكين المطورين الداخليين والخارجيين من اكتشاف واجهات برمجة تطبيقاتك واستخدامها
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رسم توضيحي لوجهَين يشاهدان واجهات برمجة التطبيقات الاجتماعية
شارك واجهات برمجة تطبيقاتك مع المجتمعات التي تحتاجها

يساعد في تمكين مطوري التطبيقات من اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات (APIs) واستخدامها بسهولة عبر بوابات الخدمة الذاتية. كما يتميز برنامج IBM API Connect باستخدام بوابات المطورين المخصصة، وأدوات المشاركة والاشتراك، والمنتديات حتى يمكنك تقديم الدعم لمجتمعك المتنامي.
المزايا استفد أكثر من واجهات برمجة تطبيقاتك من خلال التواصل الاجتماعي بوابة مطور الخدمة الذاتية

تُتيح البوابة الإلكترونية القابلة للتخصيص سهولة تأهيل مطوري التطبيقات من خلال تجربة الخدمة الذاتية التي تقلل من الاحتكاك.

 تحليلات بوابة المطور

تساعد رؤى استخدام واجهة برمجة التطبيقات مطوّري التطبيقات في اتخاذ خيارات ذكية ومستندة إلى البيانات وتحسين تطبيقاتهم.

 المنتديات، والمدونات، والتقييمات

تساعدك الميزات المتكاملة، مثل المنتديات والمدونات والتقييمات، في بناء مجتمع من مطوري واجهة برمجة التطبيقات والحفاظ عليه.

 تخصيص قوي

تتيح لك التخصيصات البسيطة والقوية والقابلة للتوسعة القائمة على Drupal 9 مفتوح المصدر تخصيص بوابتك الإلكترونية لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
الأدوات اللازمة لإضفاء الطابع الاجتماعي على واجهات برمجة تطبيقاتك

تمنحك بوابة المطورين من IBM API Connect طرقًا سهلة للبقاء على تواصل مع المطورين ومنحهم ما يحتاجون إليه.
لوحة معلومات البوابة راقب واجهات برمجة تطبيقاتك، مثل الاستخدام والاستجابة ذات الصلة، وذلك باستخدام لوحة المعلومات. اطّلع على كيفية عرض التحليلات في بوابة المطورين
مشاركة واجهة برمجة التطبيقات شارك واجهات برمجة تطبيقاتك مع المطورين بإعداد اشتراكات للمنتجات والخطط. تعرّف على اشتراكات الخطط
ميزات المشاركة أنشئ مجتمعًا يهتم بواجهات برمجة تطبيقاتك وقدِّم الدعم باستخدام المنتديات وميزات الدعم الأخرى. تعرّف على كيفية تهيئة المنتديات عبر الإنترنت في بوابة المطور
تخصيص البوابة خصِّص بوابة المطور لتتناسب مع أسلوب مؤسستك وتصميمها وعززها. تعرّف على كيفية تخصيص بوابة المطور
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

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