يساعد في تمكين مطوري التطبيقات من اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات (APIs) واستخدامها بسهولة عبر بوابات الخدمة الذاتية. كما يتميز برنامج IBM API Connect باستخدام بوابات المطورين المخصصة، وأدوات المشاركة والاشتراك، والمنتديات حتى يمكنك تقديم الدعم لمجتمعك المتنامي.