يتيح لك IBM API Connect مجموعة من القدرات لتأمين الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقاتك والتحكم فيها وتسهيل الوصول إليها. ويُمكنك التحكّم في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات من خلال المصادقة والترخيص باستخدام المصادقة المفتوحة (OAuth) وOAID Connect وخدمات الجهات الخارجية. كما يُمكنك النشر في أي مكان، من منطقة منزوعة السلاح (DMZ) إلى موقع مشترك مع تطبيقاتك السحابية الأصلية والخدمات المصغرة، مع إمكانية حماية الوصول في وقت التشغيل في أي مكان.
تعرّف على كيفية الاستفادة من الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة تطبيقاتك
ستحظى بياناتك وخدماتك بمستويات متعددة من الحماية، بفضل البوابة الموقّعة والمشفرة وسياسات أمن واجهة برمجة التطبيقات الموثوق بها.
يُمكنك تأمين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات باستخدام "المصادقة المفتوحة" (OAuth)، وهو بروتوكول إذن قائم على الرمز المميز يسمح لمواقع الويب أو التطبيقات التابعة لجهات خارجية بالوصول إلى بيانات المستخدم دون مطالبة المستخدم بمشاركة معلوماته الشخصية.
تأمين نقل البيانات عبر الشبكة لتوفير حماية أفضل للمعلومات الحساسة ضد هجوم الوسيط، مثل التنصّت والتلاعب بالبيانات.
تُساعد في تمكين مصادقة المستخدمين وتأمين واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مثل دليل LDAP، وعنوان URL للمصادقة وSCIM من خلال دعم أنواع مختلفة من سجلات المستخدمين في المؤسسة.
إن منصة IBM DataPower Gateway ( المدمجة مع IBM API Connect) بوابة موثوقة ومقوَّاة أمنيًّا ومصممة لتوفير أداء عالٍ وأمان على مستوى المؤسسات، مع أعلى مستوى من شهادة الضمان لحماية تطبيقات الأعمال المهمة.
توفر منصة DataPower Gateway أمانًا على مستوى المؤسسات وأداءً عاليًا دون الحاجة إلى بوابات متعددة.
بإمكان منصة DataPower Gateway الوصول إلى ما يصل إلى 30,000 عملية في الثانية، كما أننا ننشر بيانات الأداء عبر كل من حالتَي الاستخدام البسيط والقوي للسياسة بغرض تحقيق الشفافية الكاملة.
يُمكنك استخدام تقنيات موثوق بها مثل إعدادات أمان طبقة النقل (TLS) وسجلات المستخدمين ومفاتيح مصادقة الجهة الخارجية البسيطة (LTPA) من خلال مدير واجهة برمجة التطبيقات للمساعدة في إدارة حماية البيانات الحساسة من المخاطر الأمنية.