الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect تأمين واجهات برمجة تطبيقاتك (APIs)
الشركات الحديثة بحاجة إلى حماية واجهات برمجة تطبيقاتها (APIs) من التهديدات المتزايدة. ولا صعوبة في ذلك، ما دام هناك IBM API Connect.
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حماية بيانات واجهة برمجة التطبيقات الحساسة من الثغرات الأمنية

يتيح لك IBM API Connect مجموعة من القدرات لتأمين الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقاتك والتحكم فيها وتسهيل الوصول إليها. ويُمكنك التحكّم في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات من خلال المصادقة والترخيص باستخدام المصادقة المفتوحة (OAuth) وOAID Connect وخدمات الجهات الخارجية. كما يُمكنك النشر في أي مكان، من منطقة منزوعة السلاح (DMZ) إلى موقع مشترك مع تطبيقاتك السحابية الأصلية والخدمات المصغرة، مع إمكانية حماية الوصول في وقت التشغيل في أي مكان.
Smartpaper

تعرّف على كيفية الاستفادة من الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة تطبيقاتك
آمن بدرجة بالغة

ستحظى بياناتك وخدماتك بمستويات متعددة من الحماية، بفضل البوابة الموقّعة والمشفرة وسياسات أمن واجهة برمجة التطبيقات الموثوق بها.

 المصادقة المفتوحة (OAuth)

يُمكنك تأمين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات باستخدام "المصادقة المفتوحة" (OAuth)، وهو بروتوكول إذن قائم على الرمز المميز يسمح لمواقع الويب أو التطبيقات التابعة لجهات خارجية بالوصول إلى بيانات المستخدم دون مطالبة المستخدم بمشاركة معلوماته الشخصية.

 أمان طبقة النقل (TLS)

تأمين نقل البيانات عبر الشبكة لتوفير حماية أفضل للمعلومات الحساسة ضد هجوم الوسيط، مثل التنصّت والتلاعب بالبيانات.

 مصادقة سجل المستخدم

تُساعد في تمكين مصادقة المستخدمين وتأمين واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مثل دليل LDAP، وعنوان URL للمصادقة وSCIM من خلال دعم أنواع مختلفة من سجلات المستخدمين في المؤسسة.
المزايا آمن

إن منصة IBM DataPower Gateway ( المدمجة مع IBM API Connect) بوابة موثوقة ومقوَّاة أمنيًّا ومصممة لتوفير أداء عالٍ وأمان على مستوى المؤسسات، مع أعلى مستوى من شهادة الضمان لحماية تطبيقات الأعمال المهمة.

 الفعالية

توفر منصة DataPower Gateway أمانًا على مستوى المؤسسات وأداءً عاليًا دون الحاجة إلى بوابات متعددة.

 موثوقة

بإمكان منصة DataPower Gateway الوصول إلى ما يصل إلى 30,000 عملية في الثانية، كما أننا ننشر بيانات الأداء عبر كل من حالتَي الاستخدام البسيط والقوي للسياسة بغرض تحقيق الشفافية الكاملة.
إدارة الأمن في IBM API Connect

يُمكنك استخدام تقنيات موثوق بها مثل إعدادات أمان طبقة النقل (TLS) وسجلات المستخدمين ومفاتيح مصادقة الجهة الخارجية البسيطة (LTPA) من خلال مدير واجهة برمجة التطبيقات للمساعدة في إدارة حماية البيانات الحساسة من المخاطر الأمنية.

 تعرّف على كيفية تأمين واجهات برمجة تطبيقاتك (APIs)
عرض التصميم يُمكنك استخدام واجهة المستخدم الرسومية البسيطة API Editor لإدارة أمن واجهة برمجة تطبيقاتك. استكشف واجهة مستخدم مدير واجهة برمجة التطبيق
عرض المصدر يُمكنك الانتقال بسهولة إلى مصدر التعليمة البرمجية لإدارة احتياجاتك الأمنية من خلال عملية تبديل بسيطة. اكتشاف طريقة عرض المصدر في مصمم واجهة برمجة التطبيقات
محرر السياسات ساعد في تأمين واجهات برمجة التطبيقات باستخدام محرر نهج السحب والوضع المرئي الذي يوفر مجموعة من سياسات واجهة برمجة التطبيقات. تعرّف على محرر السياسات في مصمم واجهة برمجة التطبيقات
خيارات المصادقة اختر مصادقتك — بدءًا من المصادقة الأساسية باستخدام مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى المصادقة المفتوحة الحديثة من طرف خارجي (OAuth). استكشف مصادقة واجهة برمجة التطبيقات في IBM API Connect
موارد من أجل DataPower Gateway DataPower Gateway للمطورين

استكشف الأدوات والبرامج التعليمية وموارد DataPower Gateway الأخرى للمطورين.

 مجتمع تكامل IBM

اطلع على المناقشات، والمدونات، وأفضل الممارسات المتعلقة بـ DataPower Gateway وأكثر من ذلك.
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

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