يتيح لك IBM API Connect مجموعة من القدرات لتأمين الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقاتك والتحكم فيها وتسهيل الوصول إليها. ويُمكنك التحكّم في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات من خلال المصادقة والترخيص باستخدام المصادقة المفتوحة (OAuth) وOAID Connect وخدمات الجهات الخارجية. كما يُمكنك النشر في أي مكان، من منطقة منزوعة السلاح (DMZ) إلى موقع مشترك مع تطبيقاتك السحابية الأصلية والخدمات المصغرة، مع إمكانية حماية الوصول في وقت التشغيل في أي مكان.