ما هي إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM)؟ 

إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) هي نهج لإدارة خدمات تقنية المعلومات وتقديمها لكل من المستخدمين الداخليين والخارجيين. فهي تنشئ نظامًا موحدًا لتقديم خدمات تقنية المعلومات، بدءًا من التصميم وحتى الدعم. ويتضمن برنامج إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) الفعال جمع معارف تقنية المعلومات وتحليلها للمساعدة في اتخاذ قرارات العمل المستنيرة.

يتم تعريف كل من إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM) وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) في إطار مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL)، الذي يحدد دور إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأنشطتها، ويؤدي دورًا في إدارة الشبكة. وغالبًا ما يتم استخدام المصطلحات بالتبادل، ولكن هناك اختلافات. تتبنى إدارة خدمات تقنية المعلومات رؤية طويلة المدى لدورة حياة خدمة تكنولوجيا المعلومات. فهي يركز على التطوير الاستراتيجي لشبكة المؤسسة والبنية التحتية وموارد الحوسبة وممارسات إدارة تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها مثل إدارة التغيير وعمليات مكتب الخدمة. وتركز إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات على الأنشطة اليومية لإدارة تكنولوجيا المعلومات.

كثيرًا ما يتم الخلط بين عمليات تكنولوجيا المعلومات أو عمليات تقنية المعلومات و إدارة معلومات تقنية المعلومات، ومن السهل معرفة السبب في ذلك. وكلاهما يشارك بشكل وثيق في الحفاظ على خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشغيلها، وتستخدم عمليات تقنية المعلومات في اختصار إدارة معلومات تقنية المعلومات. بينما تشير عمليات تقنية المعلومات إلى الأدوار والمهام المتعلقة بإدارة خدمات تقنية المعلومات، تشير إدارة معلومات تقنية المعلومات إلى عمليات الإدارة والأدوات المستخدمة للحفاظ على المكونات التكنولوجية للشركة ومتطلبات الحوسبة.