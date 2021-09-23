تاريخ النشر: 2 أكتوبر 2024
المساهمون: Stephanie Susnjara، وIan Smalley
تُعَد ITIL إطار عمل يتألف من 34 ممارسة من أفضل الممارسات التي تهدف إلى إدارة وتحسين دعم الخدمات وتقديمها في مجال تقنية المعلومات. والهدف الرئيسي من ITIL هو مساعدة الشركات على تحقيق أقصى قيمة من خدمات تقنية المعلومات من خلال مواءمة هذه الخدمات مع أهداف العمل.
والاختصار ITIL يرمز إلى مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات. وقد استُخدم هذا الاختصار لأول مرّة في أواخر الثمانينيات من قِبَل الوكالة المركزية للكمبيوتر والاتصالات (CCTA) التابعة للحكومة البريطانية عندما وثَّقت العشرات من أفضل الممارسات في إدارة خدمات تقنية المعلومات ووزعتها. ومع ذلك، لم يَعُد المختصر ITIL يشير إلى "مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات" منذ عام 2013، وأصبح مصطلحًا قائمًا بذاته.
شهدت مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات تطورًا كبيرًا منذ طرحها في أواخر القرن العشرين كسلسلة من الكتب التي امتدت لأكثر من 30 مجلدًا. وفي عام 2000، بسَّط الإصدار الثاني هذه المنشورات عن طريق جمعها في مجموعات تتناسب مع جوانب مختلفة من إدارة تقنية المعلومات، والخدمات والتطبيقات ذات الصلة بها. وفي هذا الوقت تقريبًا، وحَّدت Microsoft معايير مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات للمساعدة على تطوير إطار عمل Microsoft للعمليات. ومنذ ذلك الحين، تم تقديم إصدارات لاحقة من ITIL لمعالجة التحديات المرتبطة بالمشهد الحالي لتقنية المعلومات وتلبية احتياجات العمل المتطورة.
أحد أهم أجزاء مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات الأساسية هي قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) التي توفِّر السلطة المركزية لكل العناصر -بما في ذلك الخدمات والبرامج وعناصر تقنية المعلومات والوثائق والمستخدمون والأجهزة- التي يجب إدارتها لتقديم خدمة تقنية المعلومات. تتتبَّع قاعدة بيانات إدارة التكوين موقع كل تغييرات لهذه الأصول والعمليات، بالإضافة إلى سماتها وعلاقاتها ببعضها.
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كما ذكرنا سابقًا، تطورت إصدارات ITIL على مر السنين. وكل إصدار من ITIL يعتمد على الإرشادات والإصدارات السابقة.
طوَّرت الحكومة البريطانية الإصدار الأصلي من ITIL وأطلقته في عام 1989.
أُطلق الإصدار الثاني من ITIL في عام 2000 من قِبَل مكتب التجارة الحكومية البريطاني (OGC)، والذي قام بدمج وكالة الحوسبة والخدمات المركزية (CCTA) في العام نفسه.
أطلق مكتب التجارة الحكومية البريطاني (OGC) الإصدار الثالث من ITIL في عام 2007. عمل الإصدار الثالث على ترقية الإصدار السابق من مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال إضافة تحسينات على العمليات ونهج أقوى لدورة حياة الخدمة والمزيد من العمليات لمواءمة احتياجات الأعمال وتقنية المعلومات. قدَّم الإصدار الثالث من ITIL خمس مراحل لإدارة دورة حياة الخدمة، وهي: استراتيجية الخدمة، وتصميم الخدمة، وانتقال الخدمة، وتشغيل الخدمة، والتحسين المستمر للخدمة، متضمّنة 26 عملية من عمليات ITIL.
في عام 2014، أصبحت ITIL ملكًا لشركة AXELOS، وهي مشروع مشترك بين مكتب مجلس الوزراء البريطاني وشركة Capita PLC.
أطلقت شركة AXELOS الإصدار الرابع من مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL 4) في عام 2019. وفي عام 2022، أوقفت شركة AXELOS (التي استحوذت عليها PeopleCert في عام 2021) الإصدار ITIL 3 ودمجت مراحل دورة حياة الخدمة والعمليات الخاصة به في فئات وممارسات الإصدار ITIL 4.
تم إطلاق ITIL 4 بشكل كامل في عام 2023، وهو يُعَد تحديثًا كبيرًا للإصدار الأساسي، حيث يركِّز على تقديم خدمات شاملة ترتكز على القيمة. ويركِّز هذا التطور الأخير على تعزيز التحول الرقمي في العصر الرقمي الذي تهيمن عليه الحوسبة السحابية والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات. يقدم ITII 4 أيضًا نهجًا شاملًا يركِّز على القيمة ويتماشى مع فلسفات نهج DevOps المرنة.
يتضمن ITIL 4 سبعة مبادئ توجيهية للتحسين المستمر1:
يتكون الإصدار ITIL 4 من 34 ممارسة تم تجميعها في 3 فئات رئيسية:
تشمل ممارسات الإدارة العامة في ITTIL 4 جميع جوانب المؤسسة وليس خدمات تقنية المعلومات فحسب، وتشمل 14 ممارسة، وهي:
تركِّز ممارسات إدارة الخدمات في ITIL 4 على التسليم الأساسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتشمل 14 ممارسة، وهي:
تشمل ممارسات الإدارة الفنية في ITIL 4 الجوانب الفنية لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشمل ثلاث ممارسات، وهي:
تميِّز ITIL بوضوح بين "إدارة الحوادث" و"إدارة المشكلات".
الحادث في مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات هو انقطاع غير مخطط له في الخدمة وتُستخدَم إدارة الحوادث لاستعادة الخدمة. على سبيل المثال، إذا تعطلت عقدة شبكة وأدت إلى انخفاض الإنتاجية فسيُصنَّف ذلك حادثًا. والهدف من إدارة الحوادث هو استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.
تركِّز عملية إدارة الحوادث على تحديد السبب الأساسي للحادث. وإذا كانت هناك أحداث متزامنة، فإن إدارة الحوادث يمكنها مساعدتك على تحديد إذا ما كانت كل هذه الأحداث جزءًا من الحادث نفسه أو منفصلة عن بعضها.
يمكن أن يساعدك تنفيذ إدارة حوادث مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات على تحسين مستويات الخدمة وتلبية متطلبات توافر مستوى الخدمة أو اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المحددة.
تهدف عملية إدارة المشكلات إلى تحديد وتحليل الأسباب للمشكلات في خدمات تكنولوجيا المعلومات، ثم تحديد الإجراءات اللازمة والتوجيهات الضرورية لمنع حدوث هذه المشكلات مرّة أخرى.
فيما يلي خطوات عملية إدارة المشكلات:
تُعَد ITIL مكتبة لأفضل الممارسات المستخدمة في إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)- ممارسة تخطيط خدمات تقنية المعلومات وتنفيذها وإدارتها وتحسينها لتلبية احتياجات المستخدمين ومساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها التجارية
تعمل ITSM بشكل منهجي على تسريع المهام مثل طلبات الخدمة ودعم تقنية المعلومات وإدارة أصول تقنية المعلومات وإدارة التغيير. يمكن أن تساعد إدارة خدمات تقنية المعلومات الشركات على تحسين تجربة المستخدم والحصول على المزيد من الإنتاجية من البنية التحتية لتقنية المعلومات. كما يمكن أن تساعد إدارة خدمات تقنية المعلومات المؤسسات على تعزيز استراتيجيات الأعمال وتحقيق الامتثال وتقليل المخاطر من خلال تضمين الضوابط في تصميم خدمات تقنية المعلومات وتقديمها وإدارتها.
تتضمن العديد من أدوات ITSM المتاحة ممارسات ITIL المذكورة سابقًا. تعمل هذه الأدوات على أتمتة عملية إدارة الخدمة وتوفير التحليلات لتتمكَّن من رؤية مستويات الخدمة وضبط الموارد لتلبية اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). يمكن لأدوات إدارة خدمات تقنية المعلومات أيضًا مساعدة المؤسسات على إدارة كميات كبيرة من البيانات والبيئات الديناميكية التي تتغير بسرعة.
لتنفيذ ITIL داخل المؤسسة، يتطلب ذلك الحصول على شهادة ITIL. تقدم AXELOS التدريب على شهادة مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات واختبارها من خلال شركاء استراتيجيين. وشهادة مؤسسة ITIL هي الحد الأدنى من الشهادات اللازمة لتقييم ITIL وتنفيذه.
تستمر شهادات ITIL لمدة ثلاث سنوات ويجب تجديدها من خلال شريك معتمد على AXELOS. وتبلغ تكلفة كل اختبار من اختبارات مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات حوالي 300 دولار أمريكي.
حصول المتخصصين في تقنية المعلومات على شهادة ITIL يعزز من مكانتهم كموارد مهمة في مؤسساتهم، ويحسِّن من فرصهم الوظيفية. حيث يحظى إطار عمل البنية التحتية لتقنية المعلومات باحترام كبير وتبحث الشركات عن متخصصي تقنية المعلومات الذين تعلَّموا المنهجية وحصلوا على شهادة تثبت معرفتهم من خلال اجتياز سلسلة من الاختبارات.
يمكن تخصيص نظام شهادات ITIL 4 ليتناسب مع متطلبات التعلم للفرد والمؤسسة. ويستخدم نهجًا معياريًا متدرجًا للسماح للمستخدمين بتطوير رؤية شاملة لإدارة الخدمات أو التركيز على مجالات معرفية محددة.2
يوفِّر ITIL 4 Foundation الأساسيات، حيث يقدِّم نموذجًا تشغيليًا متكاملًا يركِّز على كيفية إنشاء وتقديم وتحسين المنتجات والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا بشكل مستمر.
بمجرد إكمال شهادة Foundation، تقدِّم ITIL مسارات الشهادات الأربعة التالية.
شهادة ITIL MP هي مجموعة من أربع وحدات تقدِّم المهارات الأساسية لتشغيل المنتجات والخدمات الناجحة التي تدعم تقنية المعلومات.
يتألف مسار ITIL SL من وحدتين دراسيتين تساعدان قادة تقنية المعلومات على فهم تعقيدات العصر الرقمي والاستعداد للتحول الرقمي:
يوفِّر مسار ITIL PM تدريبًا أقصر وأكثر مرونة. ويمكن أيضًا جمعه مع وحدات أخرى.
وحدات تمديد ITIL 4 هي مجموعة من أربع وحدات توفر إرشادات حول التقنيات الناشئة وكيفية تأثيرها على العمليات.
شهادة ITIL 4 Master هي أعلى مستوى من الشهادات في نظام شهادات ITIL. يتطلب الأمر أن يكون المرشحون قد حصلوا على مستويات شهادة Practice Manager، وManaging Professional، وStrategic Leader.
يساعد الالتزام بالمبادئ التوجيهية في ITIL الشركات على الوصول إلى السبب الأساسي للمشكلات بسرعة ويساعد على منع المشكلات المستقبلية. وتقدِّم ITIL العديد من المزايا، ومنها ما يلي:
توجيه متطلبات الصناعة لتنفيذ التحولات الرقمية التي تساهم بشكل سريع في تحقيق تأثير ملموس بمساعدة من IBM Consulting.
برمجيات عمليات تطوير فعالة في إنشاء تطبيقات السحابة الأصلية الآمنة للغاية، ونشرها، وإدارتها، على مستوى العديد من الأجهزة والبيئات والتقنيات السحابية.
منصة سحابية للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) تضم أكثر من 170 منتجًا وخدمة تغطي البيانات، والحاويات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل.
مهارات متقدمة وخبرات تقنية متخصصة لخوادم IBM Systems ووحدات التخزين لديك.
إدارة خدمات تقنية المعلومات هي الطريقة التي تحمي بها المؤسسة عمل خدمات تقنية المعلومات بالطريقة التي يحتاجها المستخدمون والشركة.
تُسرّع عمليات التطوير تسليم البرامج عالية الجودة من خلال الجمع بين أتمتة أعمال تطوير البرمجيات وفرق عمليات تقنية المعلومات.
شبكات الكمبيوتر أو الربط الشبكي هي عملية توصيل جهازين أو أكثر من أجهزة الحوسبة لتمكين نقل المعلومات والموارد وتبادلها.
إدارة الحوادث هي عملية تستخدمها فِرَق عمليات تقنية المعلومات وعمليات التطوير للاستجابة للأحداث غير المخطط لها ومعالجتها والتي يمكن أن تؤثِّر في جودة الخدمة أو عمليات الخدمة.
تشير البنية التحتية لتقنية المعلومات إلى العناصر المدمجة اللازمة لتشغيل خدمات وبيئات تقنيات المعلومات في المؤسسة وإدارتها.
الحوسبة السحابية هي الوصول عند الطلب إلى موارد الحوسبة- الخوادم المادية أو الخوادم الافتراضية وتخزين البيانات وقدرات الشبكات وأدوات تطوير التطبيقات والبرامج والأدوات التحليلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها- عبر الإنترنت مع تسعير الدفع مقابل كل استخدام.
مستعد لعمليات التطوير؟ لتقديم البرمجيات والخدمات بالسرعة التي يتطلبها السوق، يجب على الفرق أن تتكرر وتجرب بسرعة، وتنشر إصدارات جديدة بشكل متكرر، وأن تكون مدفوعة بالتعليقات والبيانات. تتبنى فرق التطوير السحابي الأكثر نجاحًا ثقافة وممارسات عمليات تطوير حديثة، وتتبنى البنى السحابية الأصلية، وتجمع سلاسل الأدوات من أفضل الأدوات في فئتها لإطلاق العنان لإنتاجيتها.
كل الروابط موجودة خارج موقع ibm.com
1 ITIL Guiding Principles for Continual Improvement، شركة Alexos
2 ITIL 4: the framework for the management of IT-enabled services، شركة Alexos