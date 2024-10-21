على مرّ العقود، أثرت عملية الأتمتة على جميع الصناعات تقريبًا- من أجهزة الصراف الآلي إلى خطوط التجميع وأنظمة الرعاية الصحية. لكن الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والتعلم الآلي يرفعان الأتمتة إلى مستوى مختلف تماما. فهذه العملية التي تسمى "الأتمتة الذكية" تغير الطريقة التي يتفاعل بها البشر مع الآلات، مما يتمكن الشركات من زيادة الكفاءة وتعزيز الإيرادات والازدهار في الأسواق الصعبة.
في الواقع، تُظهر الأبحاث فوائد هائلة من عملية الأتمتة. وتشير تقديرات معهد IBM لقيمة الأعمال إلى أن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستولد مليارات الدولارات من القيمة العمالية في عام 2022 وحده.
يستكشف هذا المقال التغيرات التي تحدث في مجال أتمتة الأعمال، وأهميتها في الوقت الحالي وما يجب مراعاته عند استخدام الأتمتة داخل منظمتك.
أتمتة الأعمال هو مصطلح يشير إلى استخدام التطبيقات التقنية التي تنفذ المهام المتكررة، مما يحرر الموظفين للقيام بأعمال ذات قيمة أعلى. ويشمل ذلك أتمتة العمليات التجارية (BPA)، وأتمتة العمليات الآلية (RPA)، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
في الماضي، كانت الأتمتة تتطلب أجهزة كمبيوتر مركزية ضخمة وفريقا من الخبراء لصيانتها. والآن، تجعل منصات الأتمتة المستندة إلى السحابة هذه الوظائف في متناول الشركات من جميع الأحجام. تتضمن بعض أنواع أتمتة الأعمال ما يلي:
سواء كنت تدير شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن الأتمتة هي طريقة ممتازة لتبسيط العمليات وتعزيز نمو الأعمال. تم تصميم أدوات الأتمتة لتحل محل العمالة البشرية بعمالة آلية حتى تتمكن من توجيه تلك الموارد البشرية للعمل في أماكن أخرى في الشركة.
لتحقيق الإمكانات الكاملة للأتمتة، تحتاج الشركات إلى استخدام برامج الأتمتة التي أثبتت جدواها وأفضل الممارسات بشكل مستمر في جميع مهام سير العمل- من إنشاء تجارب عملاء رقمية أسرع إلى تبسيط العمليات الداخلية. ومع ذلك، ليس كل الحلول تحتوي على المجموعة الكاملة من التقنيات اللازمة لأتمتة العمليات من بدايتها إلى نهايتها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من الحلول النقطية وارتفاع التكاليف وعدم القدرة على التوسع.
تعد أتمتة الأعمال أمرا بالغ الأهمية لعالم سريع التغير. على سبيل المثال، يمكن أن يكون التنبؤ بسلوكيات العملاء التي تستمر بعد الوباء — من التقلبات الشديدة في الطلب إلى الاحتياطات الصحية والسلامة المتزايدة — أمرا صعبا. ولكن أحد المجالات التي يمكنك التحكم فيها هو كيفية إدارة التجارب التي تنشئها لعملائك. يمكن أن تساعدك الأتمتة، خاصة الأتمتة المدمجة مع الذكاء الاصطناعي، على إصلاح هذه التجارب أو تحسينها، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات واستخدام أفضل للموارد وزيادة رضا العملاء.
أحد أفضل الطرق للقيام بذلك هو من خلال منصة أتمتة تساعدك على القيام بما يلي:
تعد أتمتة الأعمال مناسبة تماما لتبسيط العمليات في جميع مجالات المنظمة تقريبا:
توفر شركة IBM منصة واحدة لكل من أتمتة الأعمال وتقنية المعلومات، مما يساعد المنظمات في جميع أنحاء العالم على أتمتة كلا المجالين بشكل فعال. على سبيل المثال، استخدمت إحدى شركات إعادة التأمين العالمية في سويسرا برنامجًا من شركة IBM لأتمتة مهام الإغلاق ربع السنوية الخاصة بها، ونجحت في توفير 40 ألف دولار أميركي لكل ربع سنة.
IBM Cloud Pak for Business Automation هي الأداة الفعّالة التي تقف وراء كل هذه العمليات. توفر منصة الأتمتة توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات لقياس التأثير وأدوات سهلة الاستخدام منخفضة الترميز لمساعدة المنظمات على تقليل الوقت المستغرق في العمليات اليدوية وتقليص أوقات انتظار العملاء. باستخدام منصة IBM Cloud Pak for Business Automation، يمكنك التخلص من المهام المتكررة وإعادة تخصيص مواردك نحو أعمال ذات قيمة أعلى.
لمعرفة المزيد عن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM، استكشف دليل المشتري لأتمتة الأعمال الذكية.