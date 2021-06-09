ما المقصود بإدارة المستندات؟

ما المقصود بإدارة المستندات؟

إدارة المستندات هي نظام أو عملية تُستخدم لتسجيل المستندات الإلكترونية وتتبعها وتخزينها، مثل ملفات PDF وملفات معالجة النصوص والصور الرقمية للمحتوى الورقي.

يمكن أن توفر لك إدارة المستندات الوقت والمال؛ حيث توفر أمن المستندات، والتحكم في الوصول، والتخزين المركزي، ومسارات التدقيق، بالإضافة إلى تسهيل عملية البحث والاسترجاع.

 ما أهمية إدارة المستندات؟

قد يتطلب تخزين المستندات الورقية مساحة تخزين كبيرة. ومع ذلك، يمكن لمنصة إدارة المستندات دمج المستندات المتنوعة لتحقيق قدر أكبر من التحكم وتحسين الوصول وكفاءة العمليات. كما تقدم مزايا من حيث استرجاع المعلومات، وتعزيز الأمن، وتطبيق الحوكمة، وتقليل تكاليف التشغيل. علاوة على ذلك، أصبحت الإدارة السليمة للسجلات ضرورة قانونية.
خدمة أفضل للعملاء

تقليل التكاليف وتحسين العلاقات
شاهد كيف قامت شركة Turkcell Global Bilgi بتطبيق نظام تسجيل المستندات. فمن خلال الاستعانة بحل يمكنه قراءة الكتابة اليدوية والنماذج والأرقام، تمكنت الشركة من تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة مستوى رضا العملاء.
 
أساسيات إدارة المستندات
أقل استخدامًا للورق، وتوفر مزيدًا من الوظائف

توسعت إدارة الوثائق لتشمل الأمان، والتدقيق، وغيره بالإضافة إلى التحول الرقمي للمستندات الورقية.
سعة تخزين أكبر

سعة تخزين الخادم أكبر من سعة خزانة الملفات المادية أو مستودع البيانات. 
السمات المشتركة

تختلف الأنظمة من حيث النطاق ولكنها تشترك في سمات، مثل الفهرسة والتحكم في الإصدار وغير ذلك. 
التحديات الشائعة في إدارة المستندات:
نماذج أنواع المستندات الجديدة

من خلال خدمات التسجيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لن تكون هناك حاجة إلى نماذج.
تمويل إضافي لنشر الخوادم

تقلل المعالجة المستندة إلى السحابة من تكاليف النشر والإدارة.
إدارة البيانات الحساسة

يمكن للأدوات تحديد البيانات المحمية المطلوب تنقيحها أو إعادة توجيهها.
الافتقار إلى التحليلات

تقدم العديد من الحلول إستراتيجيات قيّمة لاستخراج البيانات وتحليلها. 
حلول إدارة المستندات
IBM Cloud Pak® for Business Automation

تحسين الأداء من خلال تطبيق الأتمتة الذكية لتحويل العمليات الأساسية.

IBM® Content Manager on Demand

يمكنك تسجيل كمية كبيرة من المستندات وتخزينها، بما في ذلك مجموعات بيانات XML والبيانات الصادرة وغيرها.

IBM Datacap on Cloud

تبسيط عملية تسجيل المستندات والتعرف عليها وتصنيفها للمستخدمين وفي التطبيقات.

IBM FileNet® Image Services

إدارة كمية كبيرة من المعلومات الثابتة مع توفير وصول سريع وآمن إلى محتوى المؤسسة.

IBM FileNet Content Manager

الاستعانة بقدرات وأدوات منخفضة الرموز البرمجية للمساعدة في إنشاء تطبيقات أعمال هادفة على أي سحابة.

صمم عمليات أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات عديمة الرموز وذات الرموز المنخفضة وأسند المهام إلى الروبوتات وتتبع الأداء باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation. صُممت هذه المجموعة المعيارية من عناصر البرامج المتكاملة والمتوافقة مع أي سحابة هجينة، لتغيير عمليات سير العمل المجزأة تغييرًا جذريًا وتسريع نمو الأعمال.

