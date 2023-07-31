تعمل أدوات أتمتة السحابة على البيئات الافتراضية ويمكن الاستفادة منها في السحابات العامة والخاصة، إلى جانب البيئات الهجينة ومتعددة السحابات. وفي الواقع، غالبًا ما تستخدم الأتمتة لتوحيد العمليات والسياسات عبر بيئات تقنية المعلومات المعقدة.

تلعب أتمتة السحابة دورًا مهمًا في تمكين المؤسسات من الاستفادة بشكل أكبر من مزايا الحوسبة السحابية، مثل القدرة على استخدام الموارد السحابية عند الطلب. وتمثل أيضًا عنصرًا حيويًا في سير عمل DevOps الفعال.

مثل العديد من أدوات الأتمتة الأخرى، تعمل حلول أتمتة السحابة بشكل عام على أتمتة المهام غير الفعالة أو المعقدة للغاية بحيث لا يمكن تنفيذها يدويًا. وفيما يتعلق بالسحابة، يتضمن ذلك مهامًا مثل توفير الموارد لنشر أعباء العمل والتحديثات، وإعداد Virtual Machines ومراقبة الأداء وغيرها.