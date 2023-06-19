ما المقصود بإدارة المحتوى في المؤسسات (ECM)؟

إدارة المحتوى في المؤسسات هي مجموعة من إمكانات رصد محتوى الأعمال وتخزينه وتفعيله وتحليله وأتمتته، وتُستخدم لتوفير قيمة جديدة من البيانات التي كانت غير منظمة وغير متوفرة في السابق.
بفضل إدارة المحتوى في المؤسسات، يمكن للمؤسسة تحقيق الاستفادة الكاملة من معلومات العملاء ومعارف الشركة المضمنة في محتواها. وعند إدارة هذا المحتوى بفعالية عبر المؤسسة، يمكن استخدامه للتفاعل مع العملاء وأتمتة عمليات الأعمال وتعزيز التعاون.
المحتوى هو الركيزة والداعم الأساسي للتحول الرقمي. يتضمن المحتوى معلومات مفيدة عن العملاء وسلوكياتهم ومشاعرهم وقيمتهم للمؤسسة، ولكن ذلك يتوقف على قدرتك على الاستفادة منها. بشكل عام، يمثل المحتوى الكامن في المستودعات ومشاركات الملفات ومجلدات السحابة عبر المؤسسة معارف المؤسسة.
مع زيادة انتشار المحتوى بسرعات غير مسبوقة، تتخذ المؤسسات خطوات ملموسة لتبسيط عملياتها المتعلقة بخدمات المحتوى. تُعد "فوضى المحتوى"، وتعني نقص المحتوى الرقمي وعدم إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب في الوقت المناسب، عائقًا كبيرًا يواجه الشركات في الوقت الحالي.
في الوقت الحالي، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح حل إدارة المحتوى في المؤسسات عنصرًا أساسيًا في رحلة التحول إلى شركة رقمية.
يمكن أن تبدأ المؤسسات الجادة بشأن التحول الرقمي بالأساسيات. أولاً، رصد المحتوى وتصنيفه وتطبيق قواعد الحوكمة. ثم، التحكم في مَن يمكنه الوصول إليه وتوفير الأدوات اللازمة للعثور عليه. وأخيرًا، استخدام المحتوى لتعزيز عمليات الأعمال والتعاون.
يبدأ التبني الناجح لبرنامج إدارة المحتوى في المؤسسات بتقييم المؤسسة. في أي جانب من جوانب العمل تتسبب المستندات الورقية في إبطاء تحقيق النتائج؟ أين يُخزن محتوى الأعمال في المؤسسة؟ هل في مشاركات الملفات أم في مستودعات السحابة أم في نظام إدارة المحتوى في المؤسسة؟ وما إستراتيجية الحوكمة والامتثال والاحتفاظ بالمستندات التي تتبعها؟
تُعد حلول إدارة المحتوى في المؤسسات حلولاً قابلة للتوسع وغالبًا ما يبدأ تطبيقها في قسم أو وحدة أعمال واحدة. بمجرد إشراك جميع الأطراف المعنيين وسماع آرائهم، ضع رؤية وأهدافًا قابلة للتقييم لحل الإدارة. بعد ذلك، وبعد إجراء اختبار شامل وتدريب المستخدمين، انشر الحل. في كثير من الأحيان، يثير نجاح الحل حماس الأقسام الأخرى، والتي ستضغط بدورها ليكون المشروع التالي لإدارة المحتوى في المؤسسات لديها.
من الأفضل نشر حل إدارة المحتوى في المؤسسات كحل مؤسسي. بمجرد اكتمال المشروع الأول، يمكن إعادة تطبيق العديد من العناصر والإجراءات، ما يجعل المشاريع اللاحقة أقل تكلفة وأسرع في النشر. تطور العديد من الشركات إستراتيجية الخدمات المشتركة لزيادة استثمارها في الأشخاص والمحتوى والتقنيات.
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