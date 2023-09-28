هناك طريقة أخرى فعالة لتخصيص مساعدك الافتراضي وهي إثراؤه بوظيفة البحث وتمكينه من العثور على إجابات لأسئلة غير متوقعة، للحصول على تجربة مستخدم فائقة وخالية من المتاعب. يمكنك توصيل أدوات البحث التي استثمرت فيها بالفعل في watsonx Assistant. وقد صممنا 5 مجموعات مبتدئين لإضافة محركات البحث الخاصة (BYOS). وفوق كل ذلك، دُمج البحث الحواري—المدعوم من IBM Watson® Discovery والنموذج اللغوي الكبير الخاص بنا IBM watsonx Granite—بسلاسة في منشئ روبوت المحادثة لدينا لبث الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدك.

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