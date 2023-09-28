يوفر IBM watsonx Assistant، وهو حلنا للمؤسسات لبناء روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدات الصوتية، تكاملاً سلسًا مع التقنيات الرائدة في المجال التي يمكنها الارتقاء بتجاربك الحوارية ورضا العملاء إلى المستوى التالي.
استثمر المزيد من الوقت في صياغة محادثات روبوت المحادثة الفعّالة واستخدم عمليات التكامل المدمجة لدينا لتسريع النشر وزيادة التفاعل.
زود موقعك الإلكتروني أو تطبيقك للأجهزة المحمولة بأداة دردشة من دون كتابة أي رمز. واجهة الدردشة عبر الويب سهلة التخصيص وتدعم أنواعًا مختلفة من الوسائط الغنية—مقاطع الفيديو وiframe وعرض الشرائح والرحلات، وغير ذلك—للحصول على تجربة عملاء ممتعة.
عزز روبوت المحادثة الحواري المدعوم بالذكاء الاصطناعي بصوت معبّر، واجعله متاحًا عبر الهاتف لتقليل أوقات الانتظار وتخفيف أحمال التشغيل على فرق الدعم.
عزز مشاركة العملاء من خلال تبني دعم الخدمة الذاتية متعدد القنوات. هيئ مساعدك وانشره في دقائق على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الرقمية الأكثر استخدامًا.
يوفر IBM watsonx Assistant حزمًا لعمليات التكامل والإضافات الجاهزة لمراكز الاتصال كمنصات خدمة للمساعدة على تسريع النشر وتبسيط التفاعلات وضمان سلاسة التسليم إلى الوكلاء البشريين.
هناك طريقة أخرى فعالة لتخصيص مساعدك الافتراضي وهي إثراؤه بوظيفة البحث وتمكينه من العثور على إجابات لأسئلة غير متوقعة، للحصول على تجربة مستخدم فائقة وخالية من المتاعب. يمكنك توصيل أدوات البحث التي استثمرت فيها بالفعل في watsonx Assistant. وقد صممنا 5 مجموعات مبتدئين لإضافة محركات البحث الخاصة (BYOS). وفوق كل ذلك، دُمج البحث الحواري—المدعوم من IBM Watson® Discovery والنموذج اللغوي الكبير الخاص بنا IBM watsonx Granite—بسلاسة في منشئ روبوت المحادثة لدينا لبث الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدك.
خذ جولة للتعرف على المزيد حول إنشاء إجابات حوارية ترتكز على محتوى الأعمال.
تأتي منصة روبوت المحادثة لدينا مزودة بميزات مدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) وهي جاهزة للاستخدام مباشرة. ولكننا نمكّن المطورين أيضًا من تضمين نماذج لغوية كبيرة مخصصة وموثوقة من watsonx وتحسين وكيلك الافتراضي إما بمهام الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة أو الخاصة بكل حالة. استخدم مجموعة المبتدئين هذه لربط watsonx Assistant بواجهة برمجة تطبيقات watsonx.
يواصل IBM watsonx Assistant توسيع طرق تخصيص مساعدك الافتراضي من خلال مجموعات مبتدئين لبعض عمليات التكامل الأكثر شيوعًا. استخدم هذه الامتدادات لتعزيز وكيلك الافتراضي بوظائف متقدمة، واسترداد المعلومات في الوقت الفعلي من قاعدة بيانات، والرجوع إلى إدارة علاقات العملاء، وإرسال تذكرة والمزيد.
نقدم مجموعة مبتدئين لـ IBM App Connect، وهو واحد من أفضل منصات التكامل كخدمة (iPaaS) في السوق. جُهز IBM App Connect بمئات من موصلات التطبيقات الجاهزة والقوالب القابلة للتخصيص لإنشاء تدفقات التكامل بسهولة وربط التطبيقات السحابية وتطبيقات البرامج كخدمة والتطبيقات المحلية ومصادر البيانات بسرعة.
حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي شخصي مع أحد اختصاصيي الإنتاج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ اليوم في إنشاء مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطتنا المجانية.