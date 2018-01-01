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أصبحت بيئة المبيعات معقدة بشكل متزايد، وتواجه الشركات ضرورة سد الفجوة بين كيفية شراء المشترين وبيع البائعين. تعمل IBM على تبسيط هذه التعقيدات لتقديم تجارب موثوقة وملائمة ومناسبة للمشترين من المستهلكين والشركات على حدٍ سواء، مما يؤدي إلى نمو استراتيجي ومربح في جميع الصناعات.
نحن نقدم أفضل العروض في فئتها والتي تستغل الأصول المثبتة والمسرعات الرائدة في السوق والذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق فيه لإعادة ابتكار تجارب المبيعات الرقمية والفعلية على حدٍ سواء. اكتشف كيفية إنشاء قنوات جديدة للإيرادات وتوسيع نطاق نماذج المبيعات وتحسين العمليات لتقليل التكاليف وتعزيز الإنتاجية وتقوية علاقات العملاء من خلال "تحويل المبيعات" من IBM.
سعت شركة IBM إلى الريادة في إنشاء منصة رقمية مبسطة يمكن أن تدمج بنيتها التحتية وتجمع بين خدمة العملاء والمبيعات والشركاء وتجارب الموظفين.
تبنت شركة Audi UK التحدي المتمثل في إعادة ابتكار وتطوير نقاط الاتصال الرقمية لعلامتها التجارية، والتي تحدد مسار رحلة العميل بأكملها.
ابتكرت شركة IBM iX حلاً موجّهًا للمستهلك لشركة TAG Heuer، مما فتح قناة تجارية جديدة إلى جانب الاستمرار في الوقت نفسه في تعزيز شبكتها العالمية من تجار التجزئة بشكل استراتيجي.
تعرّف على أفضل ما تقدمه IBM في صندوق الرسائل الواردة الخاص بك. اختر من مجموعتنا من الرسائل الإخبارية المنسقة التي تقدم معلومات محفزة للأفكار بشأن التوجهات الناشئة.
يمكنك التجديد والابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي في منتجاتك وأنظمتك البنائية وغير ذلك الكثير لتصبح مؤسسة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتتمكن من تسريع عملية التقدم.
اكتشف الأولويات الثلاث لتعزيز ميزة الذكاء الاصطناعي لمساعدة عملك على الانتقال من مرحلة استهداف عائد الاستثمار البسيط إلى التجديد الكامل.
يدفع القادة فرقهم إلى الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025. اكتشف كيفية تحفيز هذا الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين موظفيك.
أطلق العنان للقيمة الإستراتيجية لبيانات المؤسسة وقم ببناء منظمة تعتمد على المعارف.
اكتشف كيفية جعل الأشخاص أكثر إنتاجية والعمليات أكثر كفاءة وأنظمة تقنية المعلومات أكثر استباقية.
بادر بتمكين الموظفين وإسعاد العملاء وفتح مصادر جديدة للإيرادات من خلال مراكز اتصال استراتيجية وسريعة الاستجابة واستراتيجيات خدمات ميدانية وخدمات الخطوط الأمامية المبسطة.
نفّذ الاستراتيجية التسويقية الشاملة التي تشجّع اتخاذ الإجراءات في جميع مراحل رحلة العميل لزيادة الإنفاق وتعميق تفاعل العملاء وولائهم.
تصور تجارب أكثر ذكاءً وصممها وقدمها عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة ودفع النمو.
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