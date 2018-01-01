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 الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول المبيعات
هيا بنا نبتكر تجارب مبيعات تعزز الإيرادات ونمو العملاء والولاء
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منظر من زاوية مرتفعة لاثنين من زملاء العمل يعملان في الردهة
لمحة عامة

أصبحت بيئة المبيعات معقدة بشكل متزايد، وتواجه الشركات ضرورة سد الفجوة بين كيفية شراء المشترين وبيع البائعين. تعمل IBM على تبسيط هذه التعقيدات لتقديم تجارب موثوقة وملائمة ومناسبة للمشترين من المستهلكين والشركات على حدٍ سواء، مما يؤدي إلى نمو استراتيجي ومربح في جميع الصناعات.

نحن نقدم أفضل العروض في فئتها والتي تستغل الأصول المثبتة والمسرعات الرائدة في السوق والذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق فيه لإعادة ابتكار تجارب المبيعات الرقمية والفعلية على حدٍ سواء. اكتشف كيفية إنشاء قنوات جديدة للإيرادات وتوسيع نطاق نماذج المبيعات وتحسين العمليات لتقليل التكاليف وتعزيز الإنتاجية وتقوية علاقات العملاء من خلال "تحويل المبيعات" من IBM.

القدرات

تحديث عملية المبيعات يمكنك إنشاء استراتيجية رقمية في المقام الأول قائمة على النتائج تجمع بين المبيعات والخدمة والتسويق لإنشاء وتنفيذ المخطط الرشيق الذي يوسع نطاق مؤسسة البيع الخاصة بك ويجعلها جاهزة للمستقبل لتعزيز النمو المستدام والمربح. فعالية المبيعات والإنتاجية دمج تجارب المبيعات الموجهة وتوصيات الإجراءات التالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية فريق المبيعات وتمكينه من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين تفاعلات العملاء. إنشاء قوى عاملة من مندوبي المبيعات للتعامل مع المبيعات المعقدة بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.
دورة المبيعات واستراتيجية القناة يمكنك تبسيط دورات المبيعات وإعادة تنظيم الإستراتيجيات لتتناسب مع متطلبات السوق المتطورة، مما يؤدي إلى أداء أقوى للمبيعات وزيادة رضا العملاء وزيادة سرعة ودقة التسعير وعروض الأسعار. ويمكنك إنشاء تدفقات إيرادات موثوقة مع توسيع نطاق الوصول إلى السوق لتحقيق نمو يمكن التنبؤ به. مشاركة العملاء عبر القنوات المتعددة وفّر الرؤى في الوقت الفعلي للبائعين، وخصّص المحادثات للمسوّقين، وقدّم تفاعلات سلسة عبر القنوات. اكسب الولاء والثقة من خلال التعاون الذي يدفع الشفافية ويعزز العملاء المحتملين ويزيد من الفرص ويسعد العملاء.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
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الرؤى

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تضمين الذكاء الاصطناعي في أساسيات أعمالك

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