أصبحت بيئة المبيعات معقدة بشكل متزايد، وتواجه الشركات ضرورة سد الفجوة بين كيفية شراء المشترين وبيع البائعين. تعمل IBM على تبسيط هذه التعقيدات لتقديم تجارب موثوقة وملائمة ومناسبة للمشترين من المستهلكين والشركات على حدٍ سواء، مما يؤدي إلى نمو استراتيجي ومربح في جميع الصناعات.

نحن نقدم أفضل العروض في فئتها والتي تستغل الأصول المثبتة والمسرعات الرائدة في السوق والذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق فيه لإعادة ابتكار تجارب المبيعات الرقمية والفعلية على حدٍ سواء. اكتشف كيفية إنشاء قنوات جديدة للإيرادات وتوسيع نطاق نماذج المبيعات وتحسين العمليات لتقليل التكاليف وتعزيز الإنتاجية وتقوية علاقات العملاء من خلال "تحويل المبيعات" من IBM.