اختيار IBM شريك العام 2026 في تنسيق تجربة العملاء من Adobe (Adobe Customer Experience Orchestration Partner) في أوروبا الغربية

في أوروبا الغربية، تساعد IBM وAdobe المؤسسات على مواجهة تحدٍّ جوهري في تجربة العملاء: تحويل الرؤى إلى إجراءات قبل أن تفوت اللحظة المناسبة.
ولم يسبق أن تغيّرت توقعات العملاء بهذه السرعة. ومع اختزال التفاعلات في لحظات عابرة، ومع إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع العلامات التجارية، تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة للاستجابة لنية العميل بسرعة وملاءمة وثقة. لذلك أصبح تنسيق تلك اللحظات عبر البيانات والرحلات والقنوات عنصرًا أساسيًا في تقديم تجارب عملاء ذات أثر ملموس.
ولهذا تفخر IBM باختيارها شريك العام 2026 من Adobe في تنسيق تجربة العملاء في أوروبا الغربية (منشور مدونة).
وتعكس هذه الجائزة قوة الشراكة الممتدة لأكثر من عقدين بين IBM وAdobe، كما تعكس الأثر الملموس الذي تحققه الشركتان معًا في أوروبا الغربية. ومن خلال الجمع بين منصات Adobe الرائدة في القطاع لتجربة العملاء وخبرة IBM العميقة في الاستشارات والبيانات والذكاء الاصطناعي، أصبحت المؤسسات أقدر على الانتقال من تفاعلات متفرقة إلى تجارب منسقة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، تستجيب لاحتياجات العملاء في الوقت الفعلي.
ورغم أن المؤسسات تجمع كميات هائلة من بيانات العملاء، فإن جزءًا كبيرًا منها يظل موزعًا في أنظمة معزولة. وتكشف دراسة جديدة صادرة عن معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، بالشراكة مع Adobe، أن 34% من بيانات العملاء التي تجمعها المؤسسات لا تُستخدم مطلقًا في توجيه قرارات تجربة العملاء، مما يحد من القدرة على تقديم تفاعل مخصص وفي الوقت المناسب.
انصبّ تركيز IBM في المنطقة على مساعدة العملاء على ربط البيانات وعمليات اتخاذ القرار والتفعيل ضمن نموذج تشغيلي مستمر، بما يتيح التعرّف على إشارات العملاء وتفسيرها والتعامل معها بصورة متسقة عبر مختلف القنوات. ويتزايد أيضًا الاعتماد على أدوات تنسيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل watsonx Orchestrate، لمساعدة الفرق على تنسيق العمل، وأتمتة اتخاذ القرارات، وتسريع الانتقال من الرؤى إلى التنفيذ.
قالت Alison Webster، نائبة الرئيس لمؤسسة الشركاء العالمية في Adobe: "في أنحاء أوروبا الغربية، نرى المؤسسات تنتقل من تجريب تحسينات تجربة العملاء إلى تطبيقها تشغيليًا على نطاق واسع." وأضافت: "وتتميّز IBM بقدرتها على توظيف منصات Adobe توظيفًا عمليًا، بما يساعد المؤسسات على ربط الرحلات والبيانات والتنفيذ على نحو يخلق زخمًا حقيقيًا للأعمال."
ويعكس هذا التكريم أيضًا قناعة مشتركة بين IBM وAdobe: فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمثل عامل تمكين قويًا، فإن العلاقات المستدامة مع العملاء تُبنى من خلال تجارب محكمة التنسيق. ويتيح تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر رحلات العملاء، في ظل حوكمة وشفافية ومواءمة مناسبة، للمؤسسات التحرك بسرعة مع الحفاظ على الثقة والتحكم.
وقال Jay Trestain، الشريك وقائد تحول التسويق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشريك العملاء في IBM: "لم يعد تحول تجربة العملاء يقتصر على تحسين نقاط التواصل المنفردة، بل أصبح متعلقًا بإعادة تشكيل طريقة عمل المؤسسات انطلاقًا من العميل." وأضاف: "ويعكس هذا التكريم الكيفية التي تساعد بها فرقنا العملاء على إعادة تصميم نماذج تجربة العملاء لديهم، بما يمكّنهم من الاستجابة بوتيرة أسرع، والعمل بفاعلية أكبر عبر مختلف الوظائف، وتقديم تجارب تترجم إلى قيمة أعمال ملموسة."
