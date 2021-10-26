ما المقصود بمعالجة المستندات؟

يتطلب تحقيق ذلك بنجاح تخطيطًا مدروسًا وحلًا مناسبًا لمعالجة المستندات.

تؤدي معالجة المستندات إلى تحويل النماذج اليدوية والبيانات التناظرية إلى تنسيق رقمي بحيث يمكن دمج هذه المستندات في عمليات الأعمال اليومية. وباستخدام نظام معالجة المستندات لاستخراج البيانات، يمكن للشركة إنشاء نسخة رقمية من الهيكل الأصلي للمستند وتصميمه ونصه وصوره.

تُعَد معالجة المستندات مثالية لتحويل المستندات ذات التنسيقات المتطابقة. وإذا كانت التنسيقات غير معروفة أو غير متسقة، فقد يتطلب الأمر تحويل العملية إلى مشغِّلين بشريين لإتمام التحويل.

في مقطع الفيديو التالي، يقدِّم Jamil Spain لمحة تفصيلية عن معالجة المستندات: