الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مع أمثلة على التنقيب عن النصوص
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Artificial Intelligence
2 أغسطس 2023
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مع وجود ما يقرب من 5 مليارات مستخدم حول العالم - أكثر من 60% من سكان العالم- أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا هائلاً للبيانات التي يمكن للشركات الاستفادة منها لتحسين رضا العملاء وتعزيز إستراتيجيات التسويق الأفضل وتسريع نمو الأعمال بصفة عامة. ومع ذلك، فإن معالجة البيانات يدويًا على بهذا الكم يمكن أن تكون مكلفة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً. واحدة من أفضل الطرق للاستفادة من بيانات وسائل التواصل الاجتماعي هي تنفيذ برامج التنقيب عن النصوص التي تبسط العملية.

ما هو التنقيب في النص؟

يعد التنقيب في النص- ويسمى أيضا التنقيب عن البيانات في النص - تخصصًا متقدمًا في علم البيانات يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) ونماذج التعلم الآلي وتقنيات التنقيب عن البيانات لاشتقاق المعلومات النوعية ذات الصلة من البيانات النصية غير المنظمة. يذهب تحليل النص إلى أبعد من ذلك من خلال التركيز على تحديد الأنماط عبر مجموعات البيانات الكبيرة، مما يحقق مزيدًا من النتائج الكمية.

أما فيما يتعلق ببيانات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن خوارزميات التنقيب في النصوص (وبالتالي تحليل النصوص) تسمح للشركات باستخراج البيانات اللغوية وتحليلها وتفسيرها من التعليقات والمنشورات ومراجعات العملاء وغيرها من النصوص على منصات التواصل الاجتماعي والاستفادة من مصادر البيانات هذه لتحسين المنتجات والخدمات والعمليات.

عند استخدام أدوات التنقيب في النصوص بشكل استراتيجي، فيمكنها تحويل البيانات غير المنسقة إلى معلومات استخباراتية تجارية حقيقية، مما يمنح الشركات ميزة تنافسية.

كيف يعمل التنقيب في النصوص؟

يعد فهم سير عمل التنقيب في النص أمرًا حيويًا لإطلاق الإمكانات الكاملة للمنهجية. سنوضح هنا عملية التنقيب في النص، ونسلط الضوء على كل خطوة وأهميتها للنتيجة النهائية.

الخطوة 1. استرجاع المعلومات

تتمثل الخطوة الأولى في سير عمل التنقيب في النصوص في استرجاع المعلومات، وهو ما يتطلب من علماء البيانات جمع البيانات النصية ذات الصلة من مصادر مختلفة (مثل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي واستطلاعات رأي العملاء والمراجعات عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني و/أو قواعد البيانات الداخلية). وينبغي أن تكون عملية جمع البيانات مصممة وفقًا للأهداف المحددة للتحليل. في حالة التنقيب في نصوص وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا يعني التركيز على التعليقات والمشاركات والإعلانات والنصوص الصوتية وما إلى ذلك.

الخطوة 2. المعالجة المسبقة للبيانات

بمجرد جمع البيانات اللازمة، ستقوم بمعالجتها مسبقًا استعدادًا للتحليل. ستشمل المعالجة المسبقة عدة خطوات فرعية، بما في ذلك ما يلي:

  • تنظيف النص: تنظيف النص هي عملية إزالة الأحرف وعلامات الترقيم والرموز الخاصة والأرقام غير ذات الصلة من مجموعة البيانات. يتضمن أيضًا تحويل النص إلى أحرف صغيرة لضمان الاتساق في مرحلة التحليل. هذه العملية مهمة بشكل خاص عند التنقيب عن منشورات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تكون مليئة بالرموز والرموز التعبيرية وأنماط الكتابة بالأحرف الكبيرة غير التقليدية.
  • الترميز: تقسم عملية الترميز النص إلى وحدات فردية (أي كلمات و/أو عبارات) تُعرف بالرموز. توفر هذه الخطوة اللبنات الأساسية للتحليل اللاحق.
  • إزالة كلمات التوقف: كلمات التوقف هي الكلمات الشائعة التي ليس لها معنى مهم في العبارة أو الجملة (مثل "ذا"، "هو"، "و"، "و"، إلى غير ذلك). تساعد إزالة كلمات التوقف على تقليل الضوضاء في البيانات وتحسين الدقة في مرحلة التحليل.
  • الاستخراج والتقطيع اللغوي: تعمل تقنيتا الاستخراج والتقطيع اللغوي على توحيد الكلمات إلى جذورها الأصلية. يقلل Stemming الكلمات إلى شكلها الأساسي عن طريق إزالة البادئات أو اللواحق ، بينما يقوم lemmatization بتعيين الكلمات إلى شكل القاموس الخاص بها. تساعد هذه التقنيات في دمج اختلافات الكلمات وتقليل التكرار والحد من حجم ملفات الفهرسة.
  • وسم جزء من الكلام (POS): تسهّل عملية وضع علامات على POS التحليل الدلالي من خلال تعيين العلامات النحوية للكلمات (على سبيل المثال، اسم، فعل، صفة، إلى غير ذلك)، وهو أمر مفيد بشكل خاص لتحليل المشاعر والتعرف على الكيانات.
  • التحليل النحوي: يتضمن الإعراب تحليل بنية الجمل والعبارات لتحديد دور الكلمات المختلفة في النص. على سبيل المثال، يمكن لنموذج التحليل تحديد الفاعل والفعل والمفعول به لجملة كاملة.

الخطوة 3. تمثيل النص

في هذه المرحلة، ستقوم بتعيين القيم العددية للبيانات بحيث يمكن معالجتها بواسطة خوارزميات التعلم الآلي (ML)، والتي ستنشئ نموذجًا تنبؤيًا من مدخلات التدريب. هاتان طريقتان شائعتان لتمثيل النص:

  • حقيبة الكلمات (BoW): تمثل BoW النص كمجموعة من الكلمات الفريدة في مستند نصي. تصبح كل كلمة ميزة، ويمثل تكرار حدوثها قيمتها. لا يأخذ BoW في الحسبان ترتيب الكلمات، وبدلًا من ذلك يركز فقط على وجود الكلمات.
  • تكرار المصطلح-تكرار المستند العكسي (TF-IDF): يقوم TF-IDF بحساب أهمية كل كلمة في المستند بناءً على تكرارها أو ندرتها عبر مجموعة البيانات بالكامل. إنه يقلل من وزن الكلمات التي تحدث بشكل متكرر ويؤكد على المصطلحات النادرة والأكثر إفادة.

الخطوة 4. استخراج البيانات

بعد تعيين قيم رقمية، ستطبق تقنية أو أكثر للتنقيب في النصوص عن البيانات المنظمة لاستخراج الإحصاءات من بيانات الوسائط الاجتماعية. تتضمن بعض التقنيات الشائعة ما يلي:

  • تحليل المشاعر: يصنف تحليل المشاعر البيانات بناءً على طبيعة الآراء المعبر عنها في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال، إيجابية أو سلبية أو محايدة). قد يكون هذا مفيدًا لفهم آراء العملاء وتصور العلامة التجارية، وللكشف عن اتجاهات المشاعر.
  • نمذجة المواضيع: تهدف نمذجة الموضوع إلى اكتشاف الموضوعات الأساسية و/أو الموضوعات في مجموعة من المستندات. يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاهات واستخراج المفاهيم الرئيسية والتنبؤ باهتمامات العملاء. تشمل الخوارزميات الشائعة لنمذجة الموضوع تخصيص Dirichlet الكامن (LDA) وتحليل المصفوفة غير السالبة (NMF).
  • التعرف على الكيانات المسماة (NER): تستخرج NER المعلومات ذات الصلة من البيانات غير المنظمة من خلال تحديد وتصنيف الكيانات المسماة (مثل أسماء الأشخاص والمؤسسات والمواقع والتواريخ) داخل النص. كما أنها تعمل على أتمتة مهام مثل استخراج المعلومات وتصنيف المحتوى.
  • تصنيف النصوص: يُستخدم في مهام مثل تصنيف المشاعر وتصفية الرسائل غير المرغوب فيها وتصنيف المواضيع، ويتضمن تصنيف النصوص تصنيف المستندات إلى فئات أو فئات محددة مسبقًا. كثيرًا ما تستخدم خوارزميات التعلم الآلي مثل Naïve Bayes وآلات المتجهات الداعمة (SVM) ونماذج التعلم العميق مثل الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) لتصنيف النصوص.
  • التنقيب عن قواعد الارتباط: يمكن أن يكتشف التنقيب عن قواعد الارتباط العلاقات والأنماط بين الكلمات والعبارات في بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، ويكشف عن الارتباطات التي قد لا تكون واضحة للوهلة الأولى. يساعد هذا النهج في تحديد الروابط المخفية وأنماط الحدوث التي يمكن أن تدفع عملية صنع القرار التجاري في مراحل لاحقة.

الخطوة 5. تحليل البيانات وتفسيرها

الخطوة التالية هي فحص الأنماط والاتجاهات والمعارف المستخرجة لتطوير استنتاجات ذات مغزى. يمكن أن تساعدك تقنيات تصور البيانات مثل سحب الكلمات والمخططات الشريطية والرسوم البيانية للشبكة في تقديم النتائج بطريقة موجزة وجذابة بصريًا.

الخطوة 6. التحقق من الصحة والتكرار

من الضروري التأكد من دقة وموثوقية نتائج التنقيب الخاصة بك، لذلك في المرحلة قبل الأخيرة، يجب عليك التحقق من صحة النتائج. قم بتقييم أداء نماذج التنقيب في النصوص باستخدام مقاييس التقييم ذات الصلة وقارن نتائجك بالحقيقة الأساسية و/أو حكم الخبراء. إذا لزم الأمر، فقم بإجراء تعديلات على خطوات المعالجة المسبقة والتمثيل و/أو النمذجة لتحسين النتائج. قد تحتاج إلى تكرار هذه العملية حتى تكون النتائج مرضية.

الخطوة 7. المعارف واتخاذ القرارات

تتمثل الخطوة الأخيرة في سير عمل التنقيب عن النصوص في تحويل الرؤى المشتقة إلى إستراتيجيات قابلة للتنفيذ تساعد أعمالك على تحسين بيانات الوسائط الاجتماعية واستخدامها. كما يمكن للمعرفة المستخرجة توجيه عمليات مثل تحسينات المنتجات والحملات التسويقية وتحسينات دعم العملاء وإستراتيجيات تخفيف المخاطر - كل ذلك من محتوى الوسائط الاجتماعية الموجود بالفعل.

تطبيقات التنقيب عن النص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

يساعد التنقيب في النصوص الشركات على الاستفادة من الوجود الكلي لمنصات/محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين منتجات الأعمال وخدماتها وعملياتها واستراتيجياتها. تتضمن بعض حالات الاستخدام الأكثر إثارة للاهتمام للتنقيب في نصوص وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي:

  • معارف العملاء وتحليل مشاعرهم: يتيح التنقيب في نصوص وسائل التواصل الاجتماعي للشركات الحصول على معارف عميقة حول تفضيلات العملاء وآرائهم ومشاعرهم. باستخدام لغات البرمجة مثل Python مع منصات عالية التقنية مثل NLTK وSpaCy، يمكن للشركات تحليل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (على سبيل المثال، المنشورات والتعليقات ومراجعات المنتجات) لفهم كيفية إدراك العملاء لمنتجاتهم أو خدماتهم. تساعد هذه المعلومات القيمة صناع القرار على تحسين استراتيجيات التسويق وتحسين عروض المنتجات وتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للعملاء.
  • تحسين دعم العملاء: عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع برامج تحليل النصوص، توفر أنظمة التعليقات (مثل روبوتات المحادثة) وصافي نقاط الترويج (NPS) وتذاكر الدعم واستطلاعات العملاء وملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي بيانات تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء. كما يوفر التنقيب في النصوص وتحليل المشاعر إطارًا لمساعدة الشركات على معالجة المشكلات الحادة بسرعة وتحسين رضا العملاء بشكل عام.
  • تعزيز أبحاث السوق والذكاء التنافسي: يوفر التنقيب في النصوص في وسائل التواصل الاجتماعي للشركات وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإجراء أبحاث السوق وفهم سلوك المستهلكين. من خلال تتبع الكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف والإشارات المتعلقة بصناعتها، يمكن للشركات اكتساب معارف في الوقت المناسب حول تفضيلات المستهلكين وآرائهم وأنماط الشراء. علاوة على ذلك، يمكن للشركات مراقبة نشاط المنافسين على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام التنقيب في النصوص لتحديد فجوات السوق ووضع استراتيجيات لاكتساب ميزة تنافسية.
  • الإدارة الفعالة لسمعة العلامة التجارية: تعد منصات التواصل الاجتماعي قنوات قوية يعبر فيها العملاء عن آرائهم بشكل جماعي. يُمكن التنقيب في النصوص الشركات من المراقبة الاستباقية والاستجابة لإشارات العلامة التجارية وتعليقات العملاء في الوقت المناسب. من خلال معالجة المشاعر السلبية ومخاوف العملاء على الفور، يمكن للشركات التخفيف من أزمات السمعة المحتملة. كما أن تحليل تصور العلامة التجارية يمنح المنظمات نظرة ثاقبة لنقاط قوتها وضعفها وفرصها للتحسين.
  • التسويق الموجه والتسويق المخصص: يسهّل التنقيب في نصوص وسائل التواصل الاجتماعي تقسيم الجمهور بشكل دقيق بناءً على الاهتمامات والسلوكيات والتفضيلات. يساعد تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الشركات على تحديد شرائح العملاء الرئيسية وتخصيص الحملات التسويقية وفقًا لذلك، مما يضمن أن تكون جهود التسويق ذات صلة وجذابة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة معدلات التحويل بشكل فعال. سيؤدي النهج المستهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز عائد الاستثمار للمنظمة.
  • تحديد المؤثرين والتسويق: يساعد التنقيب في النصوص المؤسسات على تحديد المؤثرين وقادة الفكر في صناعات محددة. من خلال تحليل المشاركة والمشاعر وعدد المتابعين، يمكن للشركات تحديد المؤثرين ذوي الصلة للتعاون والحملات التسويقية، مما يسمح للشركات بتضخيم رسالة علامتها التجارية والوصول إلى جماهير جديدة وتعزيز الولاء للعلامة التجارية وبناء اتصالات حقيقية. 
  • إدارة الأزمات وإدارة المخاطر: يُستخدم التنقيب في النصوص كأداة قيّمة لتحديد الأزمات المحتملة وإدارة المخاطر. يمكن أن تساعد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الشركات في اكتشاف علامات الإنذار المبكر للأزمات الوشيكة ومعالجة شكاوى العملاء ومنع تصاعد الحوادث السلبية. يقلل هذا النهج الاستباقي من الضرر الذي يلحق بالسمعة ويبني ثقة المستهلك ويعزز استراتيجيات إدارة الأزمات الشاملة. 
  • تطوير المنتجات والابتكار: تستفيد الشركات دائمًا من التواصل الأفضل مع العملاء. يخلق التنقيب في النصوص خط اتصال مباشر مع العملاء، مما يساعد الشركات في جمع تعليقات قيمة والكشف عن فرص الابتكار. يمكن النهج الذي يركز على العملاء الشركات من تحسين المنتجات الحالية وتطوير عروض جديدة ومواكبة احتياجات العملاء وتوقعاتهم المتطورة.
البقاء على اطلاع على الرأي العام باستخدام IBM watsonx Assistant

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منجم ذهب للمعلومات، مما يوفر للشركات فرصة غير مسبوقة لتسخير قوة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. ومع وجود برامج متقدمة مثل IBM watsonx Assistant، أصبحت بيانات وسائل التواصل الاجتماعي أقوى من أي وقت مضى.

IBM watsonx Assistant عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي حواري رائدة في السوق مصممة لمساعدتك على تعزيز أعمالك. يتيح watsonx Assistant، المبني على التعلم العميق والتعلم الآلي ونماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، إمكانية استخراج المعلومات بدقة، وتقديم معارف دقيقة من المستندات وتعزيز دقة الاستجابات. يعتمد Watson أيضا على تصنيف النوايا والتعرف على الكيانات لمساعدة الشركات على فهم احتياجات العملاء وتصوراتهم بشكل أفضل.

في عصر البيانات الضخمة، تبحث الشركات دائما عن أدوات وتقنيات متقدمة لاستخراج معارف من احتياطيات البيانات. من خلال الاستفادة من معارف التنقيب عن النصوص من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Watsonx Assistant، يمكن لعملك زيادة قيمة التدفقات التي لا نهاية لها من البيانات التي ينشئها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعية كل يوم، وفي النهاية تحسين كل من علاقات المستهلكين وأرباحهم النهائية.

 
مؤلف
Chrystal R. China Writer

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