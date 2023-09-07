بناء الذكاء الاصطناعي للأعمال: نماذج الأساس Granite من IBM®

نعيش اليوم لحظة فارقة في عالم الذكاء الاصطناعي الموجَّه للأعمال. ومع توسيع استخدام هذه التقنية في مجالات تمتد من خدمة العملاء إلى الموارد البشرية وتحديث التعليمات البرمجية، بات الذكاء الاصطناعي (AI) يمكّن المزيد من العاملين من إنجاز العمل بقدر أعلى من الذكاء والكفاءة، لا بمجرد بذل جهد أكبر. ولأننا لا نزال في بدايات ثورة الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، فإن إمكانات تحسين الإنتاجية وتعزيز الإبداع هائلة.

لكن الذكاء الاصطناعي اليوم هو مجال ديناميكي بشكل لا يصدق، ويجب أن تعكس منصات الذكاء الاصطناعي هذه الديناميكية، بحيث تتضمن أحدث التطورات لتلبية متطلبات اليوم والغد. لهذا السبب نواصل في IBM إضافة قدرات جديدة قوية إلى IBM watsonx، مجموعتنا من منتجات الذكاء الاصطناعي.

اليوم نعلن عن أحدث إضافة لنا: مجموعة جديدة من نموذج الأساس التي بنتها IBM والتي ستكون متوفرة في watsonx.ai. استوديو الذكاء الاصطناعي التوليدي نموذج الأساس والتعلم الآلي. تسمى نموذج الأساس متعددة الأحجام مجتمعة "Granite"، حيث تطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي على كل من اللغة والتعليمة البرمجية. وكما أن Granite مادة قوية متعددة الأغراض ذات استخدامات متعددة في البناء والتصنيع، نؤمن في IBM أن هذه النماذج من Granite ستوفر قيمة دائمة لعملك.

لكن الآن دعونا نتعمق أكثر ونتناول ملامح عن طريقة بنائها، وكيف ستساعدك على الارتقاء بالذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي في عملك.