ما المقصود بحوكمة النموذج؟

نشأت حوكمة النماذج في القطاع المالي لمعالجة مخاطر النماذج المالية المعقدة. مع ازدياد أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، توسعت أهمية حوكمة النماذج بسرعة. ووفقًا إلى McKinsey، أفادت 78% من المنظمات أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في وظيفة عمل واحدة على الأقل—مما يسلط الضوء على مدى ترسيخ نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية.

الغرض من حوكمة النماذج هو ضمان أن النماذج—سواء كانت نماذج مالية تقليدية أو نماذج تعلم آلي—تعمل على النحو المنشود، وتظل متوافقة وتقدم نتائج جديرة بالثقة بمرور الوقت. يدعم إطار العمل القوي الشفافية والمساءلة والتكرار عبر دورة حياة النموذج بأكملها.

في الصناعات الخاضعة للتنظيم مثل البنوك والتأمين، تعد حوكمة النموذج مطلبًا للامتثال. في الولايات المتحدة، يحدد مكتب مراقب العملة (OCC) ممارسات حوكمة محددة لإدارة مخاطر النموذج في المؤسسات المالية. بينما لا تحمل إرشادات OCC قوة القانون، إلا أنها تُستخدم في الفحوصات التنظيمية. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات أو عقوبات أخرى.

نظرًا لأن اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي أصبح هو القاعدة وتطورت المتطلبات التنظيمية، فإن حوكمة النماذج الفعالة تبرز كقدرة بالغة الأهمية للمؤسسات التي تهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.