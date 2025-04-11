العلامات
الأعمال المصرفية

ما المقصود باختبار التحمل المصرفي؟

صورة ثلاثية الأبعاد لكوكب الأرض وعملات معدنية

المؤلفون

Josh Schneider

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

ما المقصود باختبار التحمل المصرفي؟

اختبار التحمل المصرفي هو طريقة لقياس قدرة البنك على الاستجابة للصدمات الاقتصادية السلبية المفترضة—ولكن المعقولة— والتنبؤ بها مثل الركود أو الجائحة، وقدرته على تحملها.

في أثناء الأزمات المالية، تواجه البنوك الموسعة خطر أن ينقص رأس المال إذا لم تُدر المخاطر بحكمة وتحافظ على احتياطيات نقدية كافية. يمكن أن يخلق تعثّر بنك ذي حجم كبير تأثيرًا متسلسلاً في الأنظمة المالية القومية والعالمية، ما يؤدي إلى أضرار مضاعفة—ويؤكد جميع ذلك على الأهمية الحاسمة لاختبارات الضغط على البنوك.

تُعد اختبارات التحمل المصرفي جزءًا من منهجية أوسع لاختبار التحمل تُستخدم في القطاع المالي لتقييم مرونة العديد من أنواع الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات، وأنواع أخرى من المؤسسات المالية، مثل صناديق التحوط. ونظرًا إلى أن البنوك، وخاصة الكبيرة منها، من المرجح أن تمتلك تأثيرًا كبيرًا في الأنظمة المالية الأوسع، فمن الضروري بشكل خاص التأكد من استعداد البنك للاستجابة لمختلف الضغوط المحتملة.

بينما ثمة العديد من الطرق لإجراء اختبار التحمل المصرفي، عادةً ما تتضمن العملية نمذجة الأرباح والخسائر والمخاطر المتوقعة لإنشاء توقع مالي. تنشئ البنوك، مثل معظم الشركات، بالفعل هذه التوقعات كجزء من عمليات إدارة المخاطر وإدارة الثغرات الأمنية لديها ولتوجيه اتخاذ القرارات على المدى القصير والطويل.

مع ذلك، بالنسبة إلى اختبار التحمل، يُعد المحللون توقعات خاصة استنادًا إلى التأثير المفترض لبعض السيناريوهات السلبية المحتملة، مثل:

  • زيادة معدلات البطالة إلى X% في عام معين
  • انخفاض في أسواق الأسهم بأكبر من Y% في عام معين
  • انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة Z% في عام معين
  • زيادة أسعار الفائدة إلى A% أو B% أو C% أو غيرها
  • زيادة غير متوقعة في العقود المغلقة بنسبة Q%
  • ارتفاع حاد في أسعار النفط أو الغاز أو موارد الطاقة الأخرى
  • "حادثة قضاء وقدر"، مثل آفة تؤثر في إنتاج الغذاء في منطقة معينة، أو صراع سياسي يعوق ممرات الشحن العالمية، أو جائحة عالمية تؤدي إلى تراجع الإنفاق.
سيدة أعمال تعمل على جهاز كمبيوتر محمول

كن مطلعًا على آخر أخبار التكنولوجيا

احصل على رؤى أسبوعية وأبحاث وآراء الخبراء حول الذكاء الاصطناعي والأمان والسحابة والمزيد في نشرة Think الإخبارية.

الأزمة المالية لعام 2008 واختبار التحمل المصرفي

اعتُمدت متطلبات اختبارات التحمل المصرفي الإلزامية على نطاق واسع من جانب الهيئات التنظيمية العالمية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، التي اضطر خلالها عدد غير مسبوق من المقترضين إلى التخلف عن سداد ما يُعرف بعقود الرهن العقاري عالية المخاطر. عجزت البنوك التي تعاني من نقص كبير في رأس المال عن تغطية الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الرهون العقارية، فأحدث ذلك تأثيرًا مدمرًا بدأ في أسواق الإسكان وامتد إلى قطاع الخدمات المالية بأسره. تضمنت التداعيات ما يلي:  

أدت الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في عام 2008 إلى حدوث أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، وأدت شدتها إلى إنشاء وكالات تنظيمية جديدة، بما في ذلك برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة (TARP) ومجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC) ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB).  

في السنوات الأخيرة، أصبحت اختبارات التحمل المصرفي أكثر شيوعًا. اعتمدت الجهات الرقابية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وهيئة الرقابة الاحترازية في المملكة المتحدة والهيئة المصرفية الأوروبية وصندوق النقد الدولي اختبارات التحمل المصرفي الإلزامية كجزء من متطلباتها التنظيمية الأوسع نطاقًا لضمان تخصيص مستويات كافية من رأس المال لتغطية أي خسائر متوقعة ناجمة عن أحداث متطرفة، ولكنها ليست مستبعدة.  

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية

يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة كاملة في دور فريق الشؤون المالية. تعرّف كيف يساعد تبني الذكاء الاصطناعي كبار المسؤولين الماليين وفرق الشؤون المالية على إيجاد طرق جديدة لجعل ما يبدو مستحيلاً ممكنًا.
انتقل إلى الحلقة

كيف يعمل اختبار التحمل المصرفي؟

يتعين على البنوك الأمريكية الخضوع لاختبارات تحمل داخلية نصف سنوية، وتلتزم بمواعيد نهائية صارمة لتقديم التقارير. كما يُطلب منهم أيضًا الخضوع لاختبارات التحمل الإشرافية التي تُجريها الجهات التنظيمية المخولة من الحكومة. خلال دورة الاختبارات السنوية لاختبار التحمل الإشرافي، ينشئ الاحتياطي الفيدرالي أربع وثائق ويصدرها لوضع المعايير والمتطلبات الرسمية لاختبار العام ولتبادل النتائج بشفافية مع الجمهور. يمكن العثور على الوثائق الأربع على موقع الويب الرسمي لمنشورات اختبار التحمل للاحتياطي الفيدرالي دود-فرانك وتشمل ما يلي:

  1. سيناريوهات اختبار التحمل: تفاصيل تصف الظروف الاقتصادية الافتراضية المستخدمة في اختبار التحمل الإشرافي، والتي تُنشر عادة في منتصف فبراير.
  2. منهجية اختبار التحمل: تفاصيل حول النماذج والأساليب المستخدمة في اختبار التحمل الإشرافي، والتي تُنشر عادة في نهاية الربع الأول.
  3. نتائج اختبار التحمل الإشرافي: تقارير النتائج الإجمالية ونتائج كل بنك على حدة، وتُنشر عادة في نهاية الربع الثاني.
  4. متطلبات رأس مال البنوك الكبيرة: إعلان رسمي عن احتياطيات رأس المال المطلوبة لجميع البنوك الكبيرة (ذات أصول تبلغ 100 مليار دولار أمريكي أو أكثر). يستند متطلب رأس المال إلى نتائج اختبار التحمل، ويُنشر عادة خلال الربع الثالث.

يجب أن تتضمن جميع التقييمات مجموعة موحدة من سيناريوهات اختبار التحمل، مثل تسونامي في جنوب شرق آسيا، انخفاض بنسبة 5% في مبيعات العقارات التجارية، انخفاض بنسبة 30% في مبيعات الشركات الصغيرة، أو مزيج من عدة صدمات اقتصادية في وقت واحد. وغالبًا ما تُستند المحاكاة الاقتصادية وتقلبات السوق إلى أمثلة تاريخية حقيقية، مثل انهيار فقاعة التكنولوجيا عام 2000 وجائحة فيروس كورونا في 2020 وانهيار سوق الأسهم في 1987.

في أثناء اختبار التحمل، يضع المحللون توقعات للفصول التسعة التالية استنادًا إلى الميزانيات العمومية الفعلية للبنك، إلى جانب السيناريوهات الافتراضية المطلوبة، لتحديد ما إذا كانت نسب رأس المال كافية لمواصلة توزيع الأرباح خلال ركود اقتصادي شديد، سواء لإثبات وجود احتياطيات رأس مال كافية أو لكشف أي نقاط ضعف قد تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي.   

نظرة عامة على اختبار التحمل المصرفي الإشرافي

يتولى الاحتياطي الفيدرالي إجراء اختبارات التحمل الإشرافية وينشر وثائق مفصلة حول كيفية تنفيذ دورة الاختبار السنوية، مع إصدار الإرشادات والإعلان عن أي تحديثات ذات صلة عند الحاجة. تتبع العملية إجراءً موحدًا:

  1. يطور الاحتياطي الفيدرالي سيناريوهات اختبار التحمل استنادًا إلى التحليل الواقعي الحالي والتاريخي.
  2. ينشئ الاحتياطي الفيدرالي نماذج اختبارات التحمل ويختارها ويعدلها لمحاكاة سيناريوهات افتراضية وتوفير معايير موحدة للبنوك الفردية لتطبيق النماذج المحددة.
  3. تقدم البنوك بيانات مصرفية مفصلة.
  4. يدخل الاحتياطي الفيدرالي بيانات السيناريو والبيانات المصرفية المميزة في نماذج اختبار التحمل لوضع توقعات للأداء المتوقع لكل بنك في ظل سيناريوهات التحمل الافتراضية المحددة سلفًا.

يستخدم الاحتياطي الفيدرالي نتائج اختبار التحمل الإشرافي جزئيًا لتحديد متطلبات رأس المال للبنوك المشاركة، ويصدر أي أوامر تنظيمية ضرورية، وينشر النتائج التي توصل إليها. تُلزَم المؤسسات المالية بموجب القانون بالامتثال لاختبارات التحمل الإشرافية الشفافة. كما يُطلب من الشركات التي تظهر نتائج اختبار التحمل الخاص بها عدم كفاية رأس المال البنكي تقليل توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم للحفاظ على احتياطيات رأس المال أو زيادتها. ونظرًا إلى أن هذه القرارات غالبًا ما تحمل عواقب كبيرة على أسعار أسهم البنك الفردي، فقد تتجنب بعض البنوك التي تفشل في اختبار التحمل السنوي عقوبات شديدة من خلال تقديم خطة عمل صارمة لإثبات كفاية احتياطي رأس المال أو تحسينه.

ما أهمية اختبارات التحمل المصرفي؟

تستخدم البنوك الكبيرة والدولية اختبارات التحمل منذ أوائل التسعينيات لتوقع قدرتها على الحفاظ على العمليات الأساسية حتى خلال فترات الصعوبات الاقتصادية الكبيرة. في عام 1996، عدّلت لجنة بازل للرقابة المصرفية، هيئة استشارية دولية للرقابة المصرفية، اتفاقية رأس المال في بازل لتلزم البنوك وشركات الاستثمار بإجراء اختبارات التحمل. وعلى الرغم من أن توصيات اللجنة غالبًا ما تنفذها حكومات إقليمية مختلفة، فإنها لا تملك السلطة لفرض متطلبات الاتفاقية بشكل مباشر. حتى عام 2007، كانت البنوك—وخاصة في الولايات المتحدة—تجري عادةً اختبارات التحمل على نفسها وفقًا لتقديرها الخاص.

استجابةً للأزمة المالية لعام 2008، أقرّت الحكومة الفيدرالية الأمريكية قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، بهدف إصلاح النظام التنظيمي المالي ومنع المؤسسات التي تُعد "كبيرة للغاية بحيث لا يُمكن إفلاسها" من الإخفاق في الاستعداد بشكل كافٍ للتراجع المتوقع في الأسواق.

كجزء من هذا الإصلاح، فرضت الولايات المتحدة في عام 2011 تنظيمات إضافية تلزم البنوك بالخضوع للتحليل والمراجعة الشاملة لرأس المال (CCAR)، والتي تتضمن اختبارات تحمل متنوعة.

في أكتوبر 2012، وسّع المنظمون الأمريكيون هذا الإجراء ليشمل إلزام البنوك الكبيرة بإجراء اختبارات التحمل مرتين سنويًا: مرة داخلية ومرة تحت إشراف المنظمين الفيدراليين. تم توسيع متطلبات اختبار التحمل وفق قانون دود-فرانك (DFAST) في عام 2014 لتشمل الشركات متوسطة الحجم التي تمتلك أصولًا تتراوح بين 10 و50 مليار دولار أمريكي.

مزايا اختبارات التحمل المصرفي

توفر اختبارات التحمل المصرفي معلومات قيمة حول صحة أهم المؤسسات المالية في العالم، وتساعد على ضمان التزام البنوك بمتطلبات رأس المال الأساسية للحفاظ على نمو اقتصادي مستدام يساعد اختبار التحمل البنوك والمنظمين على التنبؤ بالأزمات الاقتصادية المحتملة والاستعداد لها والتخفيف من آثارها، والحفاظ على نظام مالي عالمي قوي ومرن.

منذ بدء اختبار التحمل وفق قانون دود-فرانك، وجد الاحتياطي الفيدرالي أن رأس المال بعد الاختبار قد ازداد. في العام الماضي، أعلن بيان صحفي من الاحتياطي الفيدرالي أنه وفقًا لاختبارات التحمل السنوية، قد تتعرض البنوك الكبيرة لخسائر أكبر مقارنة بنتائج السنوات السابقة، ولكنها في وضع جيد لمواجهة التحديات السوقية المتوقعة والحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.
حلول ذات صلة
أدوات تطوير IBM Z

اكتشف كيف يمكن لمطوري البرامج بناء التطبيقات، ونشرها، وتشغيلها باستخدام أدوات مطورين IBM Z

 استكشف أدوات المطورين لنظام IBM Z
خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المصرفية 

توفِّر شركة IBM قدرات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لمساعدة البنوك على الانتقال إلى نماذج تشغيلية جديدة وتحقيق الربحية.

 استكشف الحلول المصرفية
استشارات الخدمات المالية

تساعد IBM Financial Services Consulting العملاء على تحديث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وبناء أسس رقمية مرنة تتحمل الاضطرابات.

 استكشف استشارات الخدمات المالية
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكن لمطوري البرامج بناء التطبيقات، ونشرها، وتشغيلها باستخدام أدوات مطورين IBM Z

 استكشف أدوات مطور IBM Z الاطلاع على مزيد من المعلومات