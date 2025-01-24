الصفحة الرئيسية
Case Studies
Elpedison
من الطبيعي أن تمتلك الشركات الكبرى بيانات قيّمة موزَّعة عبر أنظمة تشغيلية متعددة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تصنيف هذه البيانات ونمذجتها وإدارتها بطرق مختلفة، مما يعوق قدرتها على تقديم رؤى سريعة وموثوقة.
يشرح Stavros Stavrinoudakis، مدير وحدة أعمال التحليلات في شركة Performance Technologies، كيف ساعدت شركته مؤخرًا شركة ELPEDISON S.A.، وهي شركة مرافق يونانية كبيرة، على استعادة السيطرة على بيانات أعمالها واستخدامها لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
أدركت ELPEDISON القيمة المتزايدة لمخزون بيانات العملاء الضخم لديها، خاصةً مع الإمكانيات المتنامية للذكاء الاصطناعي في توقع احتياجات العملاء وتقديم تجارب مخصصة بدرجة عالية. كانت الخطوة الأولى لتحقيق هذه القدرات الجديدة هي الحصول على رؤية شاملة وموحدة لبيانات العملاء والمؤسسة. وقد تحقق ذلك من خلال مركزية جميع البيانات ذات الصلة وتنفيذ تدابير حوكمة ومراقبة متسقة.
توضح Julie Simou، رئيسة قسم إدارة البيانات في شركة ELPEDISON S.A.، كيف أن تنفيذ إطار عمل لإدارة بيانات المؤسسة، مع الالتزام بمبادئ حوكمة البيانات، ساعد الموظفين في تحديد البيانات القيّمة بشكل أفضل، مما أسهم في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتحسين العمليات التشغيلية للشركة بشكل عام.
أجرت إدارة المشتريات في ELPEDISON عملية مناقصة تنافسية لاختيار حل لإدارة البيانات واستعادتها. وقد فازت شركة Performance Technologies بالمناقصة لأنها استوفت جميع المعايير المطلوبة من خلال اقتراح حل لتكامل البيانات وحوكمتها باستخدام IBM Cloud Pak for Data وIBM Knowledge Catalog. من الناحية التقنية، يعتمد الحل السحابي الأصلي على الخدمات المصغرة، ويتم تشغيله في حاويات باستخدام منصة Red Hat OpenShift on IBM Cloud، ويُقدَّم كخدمة برمجية (SaaS) كاملة يتولى إدارتها وصيانتها Performance Technologies.
وباعتبارها شريكًا بلاتينيًا لشركة IBM مع سجل حافل بالنجاح، تمكنت شركة الأداء من إثبات الشهادات التقنية المناسبة، بالإضافة إلى القدرة على تنفيذ المشروع من مرحلة الفكرة إلى الدعم التشغيلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
كان هذا المشروع أكثر من مجرد مشروع تقني، حيث استهدفت ELPEDISON توحيد وتنظيم البيانات من 30,000 جدول في قواعد البيانات مع وضع سياسات شاملة للحوكمة والأمن والخصوصية والرقابة في جميع أقسام المنظمة ودعمها. عملت شركة Performance Technologies بشكل وثيق مع شركة IBM، خاصةً في مرحلة الإعداد الأولي، حيث قامت بتضمين كتالوج بيانات مخصّص لقطاع الطاقة من IBM، إلى جانب تكييف مصطلحات أعمال ELPEDISON مع منصة البيانات. ساهم هذا التخصيص في فهم البيانات الوصفية داخل أنظمة ELPEDISON، مما يضمن التعرف الدقيق على البيانات وتصنيفها بما يتماشى مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون البيانات الأوروبي، وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والسياسات الأمنية.
تعمل منصة IBM Data Management كمورد مركزي حيوي، حيث توفر كتالوجات وقواميس للبيانات، مما مكّن ELPEDISON من إدارة بيانات العملاء من خلال طبقة حوكمة تغطي 45 نظامًا تشغيليًا. يوفر هذا الهيكل إمكانية تتبع البيانات بشكل مباشر ويؤسس ملكية واضحة لعناصر البيانات المهمة، مما يعزز عملية صنع القرار القائمة على البيانات عبر وحدات الأعمال في الشركة. يتضمن الحل إطار عمل شاملًا لإدارة بيانات المؤسسة من ELPEDISON، يشمل سياسات ووثائق الحوكمة، ويهدف إلى إنشاء نقطة تحكم موحدة لضمان جودة البيانات، والتحقق من صحتها، واكتمال البيانات الوصفية، وتبع دورة حياة البيانات ومعالجة الأخطاء فيها.
يساعد عملنا المشترك مع IBM على توفير بيانات أعمال دقيقة ومتسقة لإعداد التقارير والتحليلات في الوقت المناسب. ومن خلال توحيد البيانات التي كانت منفصلة في السابق، يساعد هذا الحل شركة ELPEDISON على تحسين عمليات خدمة العملاء وسرعتها، مما يساعد على تعزيز رضا العملاء وولائهم.
يمكن لموظفي ELPEDISON الآن الاستعلام عن البيانات بسهولة أكبر، وتحليل الأسباب الأساسية لأي مشكلات تم تحديدها واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة. مع توفر جميع أنواع البيانات في الكتالوجات المركزية، يمكن للشركة الوصول إلى رؤية شاملة، مما يحسن تجربة العملاء عبر جميع تفاعلاتهم.
أحد الاستخدامات الرئيسية الأخرى للحل تتمثل في تحديد البيانات المفقودة أو منخفضة الجودة، وهو ما يدفع الشركة إلى إطلاق حملات للعملاء تستهدف تحسين صيانة البيانات. يتيح ذلك لشركة ELPEDISON تعزيز الثقة ببياناتها، مما يؤدي إلى تقديم خدمات وتوصيات أكثر دقة وملاءمة للعملاء.
بالإضافة إلى الفوائد التحليلية، يساعد الحل شركة ELPEDISON على تحديد وحل المشكلات المتعلقة بسرية البيانات ومعالجة المعلومات الحساسة ومعلومات التعريف الشخصية. تتمكن الأطراف المعنية بالامتثال، مثل مكتب حماية البيانات (DPO)، ومكتب التدقيق الداخلي، وأقسام الرقابة الداخلية ومراقبة الائتمان من الاطلاع على مواقع تخزين جميع البيانات الشخصية والسرية، والتأكد من إدارتها وفقًا للسياسات الداخلية واللوائح الخارجية، مما يضمن الامتثال التام.
مع توسع شركة ELPEDISON في استخدام الذكاء الاصطناعي، ستوفر منصة IBM لإدارة البيانات قيمة إضافية للمنظمات من خلال مواءمة استخدام البيانات وملكيتها مع الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي. أصبح انتقال ELPEDISON إلى الذكاء الاصطناعي ضمن مسار واقعي بفضل قرار الشركة بالاستثمار في إطار عمل إدارة بيانات المؤسسة. إن مجرد إضافة أنظمة الذكاء الاصطناعي دون أساس متين قد يعقّد حماية النماذج من الهلوسة والتحيز. نحن نرى أن أفضل الممارسات تبدأ بإنشاء إطار عمل قوي لإدارة بيانات المؤسسات للأعمال والتكنولوجيا، وهو ما نجحت ELPEDISON في تحقيقه بالفعل.
يُظهر هذا المشروع الشراكة القوية التي بنيناها في شركة الأداء التقنيات مع شركة IBM. لقد استثمرنا في المهارات والتقنيات التي تجلب القيمة لعملائنا المشتركين، ونحن سعداء حقًا بالدعم الوثيق والتدريب من شركة IBM.
يمكن تكييف حلنا الذي يركز على المرافق لاستخدامه في صناعات أخرى مثل الخدمات المالية والاتصالات والتصنيع وغيرها. نعمل حاليًا مع IBM لتوسيع نطاق الحل، ومن الرائع أن يكون لدينا مسرعات IBM المتخصصة في الصناعة لمساعدتنا على دخول مجالات جديدة وتحقيق نجاح مماثل.
يقع المقر الرئيسي لشركة ELPEDISON SA (الرابط موجود خارج موقع ®ibm.com) في أثينا باليونان، وهي شركة رائدة في مجال إنتاج وتوريد الكهرباء وتوريد الغاز. وتطمح الشركة إلى أن تكون دائمًا واحدة من أبرز الجهات الفاعلة في مجالها، حيث تقدم خدمات الطاقة بأعلى جودة وبأسعار تنافسية، مع الالتزام بالاستقرار والموثوقية.
يقع المقر الرئيسي لشركة Performance Technologies في أثينا باليونان، وهي مزود رائد لخدمات الأعمال والتقنية للمنظمات في جميع القطاعات (الرابط موجود خارج موقع ®ibm.com). تقدم الشركة حلولًا تشمل السحابة والتحول الرقمي والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وأتمتة الأعمال واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مع التركيز على مساعدة عملائها في مواجهة أصعب التحديات التي يواجهونها.
حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation. IBM وشعار IBM وIBM Cloud وIBM Cloud Pak® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجَّلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.
Red Hat وOpenShift هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Red Hat, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.