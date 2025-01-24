من الطبيعي أن تمتلك الشركات الكبرى بيانات قيّمة موزَّعة عبر أنظمة تشغيلية متعددة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تصنيف هذه البيانات ونمذجتها وإدارتها بطرق مختلفة، مما يعوق قدرتها على تقديم رؤى سريعة وموثوقة.

يشرح Stavros Stavrinoudakis، مدير وحدة أعمال التحليلات في شركة Performance Technologies، كيف ساعدت شركته مؤخرًا شركة ELPEDISON S.A.، وهي شركة مرافق يونانية كبيرة، على استعادة السيطرة على بيانات أعمالها واستخدامها لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

أدركت ELPEDISON القيمة المتزايدة لمخزون بيانات العملاء الضخم لديها، خاصةً مع الإمكانيات المتنامية للذكاء الاصطناعي في توقع احتياجات العملاء وتقديم تجارب مخصصة بدرجة عالية. كانت الخطوة الأولى لتحقيق هذه القدرات الجديدة هي الحصول على رؤية شاملة وموحدة لبيانات العملاء والمؤسسة. وقد تحقق ذلك من خلال مركزية جميع البيانات ذات الصلة وتنفيذ تدابير حوكمة ومراقبة متسقة.

توضح Julie Simou، رئيسة قسم إدارة البيانات في شركة ELPEDISON S.A.، كيف أن تنفيذ إطار عمل لإدارة بيانات المؤسسة، مع الالتزام بمبادئ حوكمة البيانات، ساعد الموظفين في تحديد البيانات القيّمة بشكل أفضل، مما أسهم في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتحسين العمليات التشغيلية للشركة بشكل عام.