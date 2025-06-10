تم إنتاج نصف كمية البلاستيك في العالم خلال آخر 13 عامًا، ويتم إلقاء 8.8 ملايين طن في المحيطات سنويًا، ولم تنجُ سوى أماكن قليلة على الأرض من تأثيره. القمامة البلاستيكية تلوِّث الخلجان النائية والجليدية في القارة القطبية الجنوبية، والسواحل الجميلة لجزيرتَي رينيون وموريشيوس، وحتى الأعماق التي لا يمكن تصورها في خندق ماريانا الذي يصل عمقه إلى 10,000 متر.

ومشكلة بهذا الانتشار والخطورة تتطلب اهتمامًا عالميًا وفوريًا.

يجمع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) خبراء البحار، والبيئيين، والمؤسسات غير الربحية، والأكاديميين، وعلماء المواطنين من مختلف أنحاء العالم لمواجهة قضية الاستدامة البيئية. في عام 2015، أنشأت الأمم المتحدة 17 هدفًا للتنمية المستدامة (SDGs) لكوكب الأرض، حيث دعا الهدف 14 إلى الحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام. وحدَّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هدفًا يتمثل في تقليل التلوث البحري بشكل كبير بحلول عام 2025.

على الرغم من أن لا أحد ينكر أهمية التخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام وأشكال الحطام الأخرى من الشواطئ، إلا أن هناك مشكلة كبيرة: لا يمكنك تحسين ما لا يمكنك قياسه. لا توجد عملية مطبَّقة لتوفير بيانات حول كمية البلاستيك الذي يلوِّث الشواطئ اليوم، ولا يعرف أحد حقًا إذا ما كانت جهود تنظيف الشواطئ المنفصلة تُحدِث أي تأثير.