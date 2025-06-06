حلول تكامل البيانات

تقديم بيانات قابلة للتنفيذ بسرعة وعلى نطاق واسع

اكتشِف تكامل watsonx.data احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مناقشة إبداعية لأنواع مختلفة من البيانات

تُعلن ®IBM عن تكامل watsonx.data

 

كُن أول من يجرِّب المنتج واحصل على أولوية الوصول إلى الموارد وإرشادات الخبراء بشأن تعزيز استراتيجية تكامل البيانات في مؤسستك.

انضم إلى قائمة الانتظار
تكامل البيانات المصممة خصيصًا لعالمك الهجين

تُعَد إدارة توقعات قدرات الذكاء الاصطناعي دون معالجة انتشار البيانات وعدم إمكانية الوصول إليها من أبرز التحديات التي تواجه قادة البيانات. تعاني فِرَق البيانات من صعوبة في التعامل مع البيانات المعزولة، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وصعوبات أخرى تتعلق بجودة البيانات. ويزيد من حدة هذه التحديات الديون التقنية وانتشار الأدوات ونقص المهارات.

يوفِّر تكامل IBM watsonx.data لوحة تحكم موحدة، تُتيح لك العمل بسلاسة مع مسارات البيانات مثل الاستخراج، والتحويل، والتحميل (ETL) أو الاستخراج، والتحميل، والتحويل (ELT)، ومسارات التدفق في الوقت الفعلي، ومهام تكرار البيانات، دون الحاجة إلى استخدام أدوات متفرقة. ويوفِّر القدرة على التكيُّف لتنفيذ ونشر المسارات في أي مكان، سواء في البيئات السحابية أو المحلية أو الهجينة. ومن خلال قدرته المستمرة على مراقبة البيانات، يمكنك إدارة سلامة مسارات البيانات وضمان سرعة اكتشاف المشكلات ومعالجتها. 

حوِّل البيانات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي وساعِد على ضمان الوصول إلى بيانات موثوق بها ومتسقة بسرعة وعلى نطاق واسع.
إعلانات مميزة
استكشاف تكامل البيانات غير المنظمة لنموذج RAG

سجِّل في قائمة الانتظار الآن

IBM تستحوذ على StreamSets، وهي شركة رائدة في مجال تكامل البيانات في الوقت الفعلي

اقرأ المزيد

دعم IBM DataStage لتنسيقات جداول Iceberg وDelta Lake

اقرأ المزيد

الفوائد
تسهيل الوصول إلى البيانات للجميع

توحيد مصادر البيانات المتنوعة، وتمكين تدريب النماذج، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وفهمه للسياقات.
اختَر نمط التكامل الصحيح

تمكَّن من مطابقة أنماط التكامل لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة المتعلقة بالأداء، والتكلفة، وزمن الانتقال، والتوفر، والجودة، والأمان.
التخلص من صوامع البيانات 

تمكَّن من استيعاب البيانات من التطبيقات بغض النظر عن مكان وجودها في نسيج البيانات—سواء أكانت في بيئة محلية أو سحابية أو هجينة.
المنتجات تكامل IBM watsonx.data
يوفِّر تكامل IBM watsonx.data لوحة تحكم موحدة تُتيح لك دمج أي نوع من البيانات بسلاسة وباستخدام أي نمط، ما يقلل من انتشار الأدوات والديون التقنية.
منصة IBM StreamSets
تتيح منصة IBM StreamSets إنشاء مسارات بيانات متدفقة من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.
®IBM® DataStage
تُعَد IBM DataStage أداة تكامل بيانات رائدة في المجال تساعدك على تصميم وتطوير وتشغيل المهام التي تنفِّذ نقل البيانات وتحويلها.
®IBM® Databand
يُعَد IBM Databand برنامجًا متخصصًا في قابلية الملاحظة يستهدف مستودعات ومسارات البيانات، ويجمع البيانات الوصفية تلقائيًّا لبناء خطوط أساس تاريخية، ويكشف عن حالات الخلل ويقوم بفرز التنبيهات لمعالجة مشكلات جودة البيانات.
القدرات الأنماط المتعددة لتكامل البيانات

أنشئ مسار بيانات مصممًا بشكل جيد يستخدم أسلوب التكامل المناسب، سواء أكان للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو للاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) أو لاستيعاب البيانات دفعة واحدة أو لتسجيل بيانات التغيير (CDC)، على دفعات أو في الوقت الفعلي.

 التصميم الهجين

يمكنك تضمين قدرات تكامل البيانات في أي مكان في بنيتك التحتية الحالية الهجينة متعددة السحابات، وإدارة كل شيء باستخدام مستوى تحكم واحد.

 جهِّز مسارات بيانات مؤسستك للتطورات المستقبلية

تمكَّن من إنشاء مسارات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام تعمل بغض النظر عن تغيُّرات التكنولوجيا، بما في ذلك التعديلات في بنية تخزين البيانات الأساسية.

 الكشف الاستباقي عن حالات الخلل وإدارة حوادث البيانات

اكتشف حوادث البيانات في وقت مبكر من خلال إمكانية الملاحظة المستمرة للبيانات وتمكَّن من حلها بشكل أسرع وتقديم بيانات عالية الجودة للأعمال.

 دعم جميع أنواع البيانات

تمكَّن من إدارة جميع أنواع البيانات -المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة- من منصة واحدة.

حالات الاستخدام

أنشئ مسارات بيانات مرنة وعالية الأداء ومحسَّنة من حيث التكلفة لمبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات في الوقت الفعلي، وتحديث مستودعات البيانات، واحتياجات التشغيل.

جرّب الخدمة الآن
الذكاء الاصطناعي التوليدي البيانات في الوقت الفعلي التحول والجودة البيانات الافتراضية إمكانية ملاحظة البيانات

دراسة حالة

هندسة البيانات قصة نجاح AutoDesk: نهج تفاعلي لحل حوادث البيانات
الموارد أداة تمييز البيانات: دليل للقادة
استكشف الخطوات الاستراتيجية لتصميم وتنفيذ استراتيجية بيانات تعزز ميزة الأعمال.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة للسنة التاسعة عشرة على التوالي
اطَّلِع على التقرير لمعرفة سبب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات، مجددًا.
تكامل البيانات لروّاد البيانات
تعرَّف على الكيفية التي تُسهم من خلالها استراتيجية تكامل البيانات متعددة السحابات في تحقيق الديمقراطية في الوصول إلى البيانات.
حلول ذات صلة ذكاء البيانات
إنشاء أساس بيانات ذكي لتسريع الحصول على رؤى البيانات.
نسيج البيانات
صَمِّم بنية بيانات تساعد على تسريع جاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي وتُطلِق العنان لإنتاجية لا مثيل لها لفِرَق البيانات.
اتخِذ الخطوة التالية

صمِّم مسارات بيانات تُتيح الحصول على بيانات موثوق بها في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع. 

 اكتشِف تكامل watsonx.data احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا