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Cloud Pak for Data

Anaconda Repository

 IBM Anaconda Repository for IBM Cloud Pak for Data
تسريع وتوسيع نطاق مصدر مصدر الذكاء الاصطناعي الابتكار
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امرأة تقوم بتحليل البيانات أمام شاشة كمبيوتر محمول كمبيوتر محمول
إدارة المخاطر الناجمة عن أدوات مصدر الذكاء الاصطناعي المفتوحة توسيع نطاق علم البيانات الابتكار القائم على الابتكار في بيئة موثوق بها. ®IBM Anaconda Repository for IBM Cloud Pak for Data هو أحد مديري الحزم الوحيدين المصممين لعلم البيانات في المؤسسة. تتيح لك ميزة ميزة قوية إدارة أمان حزم الذكاء الاصطناعي القوية المستخدمة في حزم الذكاء الاصطناعي بثقة.
المزايا
ابتكر مع مصدر مفتوح

مصدر مفتوح الابتكار والمشاريع الذكاء الاصطناعي نشر على نطاق واسع.

 شاهد ندوة الإنترنت
تعزيز الأمن والحوكمة

احصل على تاريخ شامل لأحداث المستودع.

 اقرأ الكتاب الإلكتروني
الإدارة والتحكم

استخدم الحزم المفتوحة مع حالة CVE التي تم تقييمها بشكل احترافي.

 قراءة المدونة
دعم المؤسسات الداعمة علم البيانات غرفة تبادل المعلومات الخاصة ببناء القطع الأثرية

احصل على مكتبات وأدوات مُدارة ومُدارة ومُستخدمة. تساعد البيانات الوصفية الشاملة للحزمة الأشخاص في العثور على ما يبحثون عنه.

 التاريخ الشامل لأحداث المستودع

إدارة الوصول إلى حزم مصدر مفتوح بناءً على المستخدمين والمجموعات والأدوار. بناء سلسلة التدقيق في الحيازة.

 مستودع حزم خاصة ومعكوسة

تحسين توزيع أدوات علم البيانات القابلة للاستهلاك. ساعد في ضمان استخدام فرقك للحزم المعتمدة من تكنولوجيا المعلومات فقط.

 عمليات الفحص الأمني على حزم مصدر مفتوح

تولى مسؤولية الحزم المستخدمة. ينسق ويحظر استنادًا إلى درجات نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE) والإبلاغ عنها.
صور المنتج مستودع أناكوندا لوحة المعلومات

ابحث عن الباقات والقنوات. عرض أفضل 10 تنزيلات وأحدث الحزم ومكافحة التطرف العنيف والقنوات

 التخزين والتوزيع

قم بتوزيع أي قطع أثرية ثنائية Python/R ثنائية بسهولة على المستخدمين النهائيين. استرجاع وتخزين القطع الأثرية وتوابعها مع وصول مركزي إلى الحزمة.

 عرض التقارير والمراقبة

التكامل مع مكتبات الحزم لتقارير CVE.

 نقاط الضعف والتعرضات الشائعة

عرض CVEs داخل القناة التي تطابق الحزم في قناتك.
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جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها على منصة بيانات وذكاء اصطناعي مفتوحة قابلة للتوسيع تعمل على أي سحابة.
IBM Watson Studio

إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وإدارتها. إعداد البيانات والبناء باستخدام مصدر مفتوح أو النمذجة المرئية.

الخطوات التالية

اطلع على المزيد من تفاصيل الحلول أو تحدث إلى أحد المتخصصين في شركة IBM دون أي تكلفة.

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