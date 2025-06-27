تعاونت فرق المالية و"من عرض السعر إلى التحصيل" في IBM مع قسم رئيس قسم المعلومات (CIO) في الشركة، وهو القسم المسؤول عن إدارة التطبيقات التشغيلية الأساسية داخل IBM، إلى جانب ®IBM Consulting و®SAP، لتنفيذ تحوّل شامل في العمليات باستخدام نهج حديث قائم على السحابة. اختارت IBM الانتقال إلى SAP Cloud ERP باستخدام RISE with SAP على IBM Power Virtual Server لتنفيذ أحد أكبر مشاريع التحوّل المؤسسي على مستوى العالم1، بهدف دعم نمو الشركة وتعزيز خدماتها المقدمة للعملاء.

أتاحت هذه الترقية إلى SAP S/4HANA Cloud، وهو الجيل التالي من برامج Cloud ERP من SAP، تحسين العمليات المؤسسية، وتوحيد البيانات على مستوى العالم، وتعزيز عملية صناعة القرار من خلال الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المؤتمتة. وقد مكّن هذا التحوّل IBM من تسريع رحلتها نحو الأعمال السحابية، وتبسيط العمليات وتيسيرها، عبر الانتقال من بيئة محلية قائمة على IBM Power وSAP ECC إلى SAP S/4HANA Cloud على IBM Power Virtual Server. كما ساعدت المكاسب التشغيلية الناتجة عن هذا التحوّل فرق IBM على تقديم تجربة أفضل للعملاء. يدعم هذا الحل أكثر من 150,000 مستخدم لنظام ERP في 175 دولة حول العالم. ورغم النطاق العالمي المعقّد للبرنامج وتعدد وحدات الأعمال المدعومة، فقد اكتملت عملية الترحيل خلال 18 شهرًا فقط. وقد حققت IBM خفضًا بنسبة 30% في تكاليف البنية التحتية3 والعمليات المرتبطة بها نتيجة الانتقال إلى SAP Cloud ERP2. أسهم اتساق البنية بين بيئة IBM Power المحلية وبيئات IBM Power Virtual Server في تسريع وقت الترحيل بنسبة تراوحت بين 15 و25% مقارنة بعمليات الترحيل من Power إلى بيئات x86 في سحابات أخرى، بفضل التشابه البنيوي وأداء معالجات Power. 1.

"ما وصلنا إليه الآن هو ما نطلق عليه اسم المؤسسة الرقمية — حيث نُبسّط خطوات العمل، ونعيد هيكلة العمليات العالمية بشكل جذري، ونستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لأتمتة كل ما يمكن. ويمثل SAP S/4HANA Cloud المحرك الرئيسي لهذه الرحلة". ديفيد أكرمان، مدير منصة SAP S/4HANA في IBM. وأضاف Sirish Gottimukkala، مدير تنفيذ تكنولوجيا المعلومات في IBM: "هذه الترقية في SAP تمهد الطريق نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات أكثر تعقيدًا. ومع استمرارنا في البناء عليه، يجب أن تظل البنية التحتية آمنة ومرنة. وهنا تتجلّى أهمية الأمان واستمرارية الخدمة في بيئة SAP المستضافة على IBM Power Virtual Server و IBM Cloud. ومنذ الإطلاق الفعلي، نعمل بمعدل توفر 100% دون أي انقطاعات."

قادت IBM Consulting عملية التحوّل هذه من البداية إلى النهاية، حيث قدّمت الخدمات الفنية وخدمات التنفيذ وإدارة التطبيقات اللازمة لنقل وتشغيل هذه الحلول المعقدة بأمان. وبصفتها جزءًا من التحوّل إلى SAP S/4HANA Cloud، نجحت فرق المالية و"من عرض السعر إلى التحصيل" في IBM في تحقيق مهام سير عمل مؤتمتة جديدة ساهمت في تبسيط العمليات، شملت ما يلي:

القدرة على هيكلة العقود، مما يسمح بإعادة الهيكلة الآلية للعقود وشروط المشروع لتتماشى مع متطلبات التسليم.

نقل الإيرادات والتكاليف الأساسية بدقة لضمان الاتساق المالي عبر المشاريع.

تتبع شامل وإدارة مُبسّطة لإدخالات جداول العمل، مما يُسهل عملية الموافقة على الساعات المُطالب بها ومعالجتها.

لوحات بيانات تفاعلية لمديري المشاريع، تعرض القدرة الاستيعابية للميزانية مقابل أوامر الشراء الخاصة بالعملاء.

إدارة الفواتير في الوقت الفعلي، من الإنشاء والمحاكاة إلى الإرسال، إلى جانب تتبّع تواريخ الاستحقاق، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

خوارزمية مطابقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعاملات المالية، مما يقلل من الجهد اليدوي المطلوب للمطابقة المحاسبية.

كارول بروس، مديرة استشارات دورة "من عرض السعر إلى التحصيل" في IBM: "لوحات المعلومات التفاعلية المتاحة لمديري المشاريع والاستشاريين تتيح لهم تصورًا أوضح للحالة الراهنة لكل عميل. إذ تتابع هذه اللوحات التقدم في الوقت الفعلي من حيث تواريخ الاستحقاق ومواعيد إصدار الفواتير، مما يضمن أعلى درجات التنسيق والتناغم."